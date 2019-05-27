Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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США (до 20 лет)
2:0
Второй тайм: 78'
Нигерия (до 20 лет)
0'
1:0
18' Гол
Сото Себастьян
2:0
46' Гол
Сото Себастьян
78'
США (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Ход матча

18'
Сото Себастьян
1:0
31'
 
Окон Аньекеме
Деле-Баширу Айотомива
46'
Сото Себастьян
2:0
54'
 
Тиджани Мухамед
Адамс Акор
60'
Маккензи Марк
Ричардс Крис
 
70'
 
Маканджула Саксесс
Майкл Кингсли
77'
Сервания Брандон
Мендес Алексис
 

Предыдущие игры

США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет)
США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:3 Португалия (до 20 лет)

Последние игры между собой

США (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нигерия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Нигерия (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) Международные матчи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Нигерия (до 20 лет) делает замену. Деле-Баширу Айотомива уходит с поля, а Aniekeme Okon выходит на его замену.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Sebastian Soto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы на матч США (до 20 лет) 2:0 Нигерия (до 20 лет)
США (до 20 лет)
37.8% (56)
Ничья
20.9% (31)
Нигерия (до 20 лет)
41.2% (61)
1:2 Нигерия (до 20 лет)
27% (40)
2:1 США (до 20 лет)
24.3% (36)
1:1 Ничья
17.6% (26)
0:1 Нигерия (до 20 лет)
6.8% (10)
2:0 США (до 20 лет)
6.1% (9)
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