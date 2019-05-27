Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
США (до 20 лет)
2:0
Второй тайм: 78'
Нигерия (до 20 лет)
1:0
18' ГолСото Себастьян
2:0
46' ГолСото Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Очоа ДэвидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Реал МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Огбу ИгоЗащитник
- Полузащитник
-
13 Офобор НамдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айгбогун Пол
Ход матча
18'
1:0
46'
2:0
Предыдущие игры
США (до 20 лет) Последние 20 матчей: +15 =2 -3Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:0 Мексика (до 20 лет) Гондурас (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:0 Коста-Рика (до 20 лет)
США (до 20 лет) 7:0 Suriname U20 Saint Vincent and The Grenadines U20 0:6 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:1 Тринидад и Тобаго (до 20 лет) U.S. Virgin Islands U20 0:13 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 7:1 Puerto Rico U20 Венесуэла (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:1 Саудовская Аравия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) Эквадор (до 20 лет) 3:3 США (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:0 Гондурас (до 20 лет) США (до 20 лет) 2:1 Сальвадор (до 20 лет) США (до 20 лет) 1:0 Мексика (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Сент-Китс и Невис (до 20 лет) США (до 20 лет) 4:1 Гаити (до 20 лет) США (до 20 лет) 0:1 Панама (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +11 =2 -7Катар (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:0 ЮАР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Мали (до 20 лет) Niger U20 0:1 Нигерия (до 20 лет)
ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:0 Burundi U20 Германия (до 20 лет) 1:0 Нигерия (до 20 лет) Венгрия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:0 КНДР (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:4 Бразилия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) КНДР (до 20 лет) 2:6 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 4:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) Мексика (до 20 лет) 1:1 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Нигерия (до 20 лет) Куба (до 20 лет) 0:3 Нигерия (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 2:3 Португалия (до 20 лет)
Последние игры между собой
США (до 20 лет): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Нигерия (до 20 лет): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина (до 20 лет)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Нигерия (до 20 лет)
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|3.
|США (до 20 лет)
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Катар (до 20 лет)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
США (до 20 лет)
37.8% (56)
Ничья
20.9% (31)
Нигерия (до 20 лет)
41.2% (61)
1:2 Нигерия (до 20 лет)
27% (40)
2:1 США (до 20 лет)
24.3% (36)
1:1 Ничья
17.6% (26)
0:1 Нигерия (до 20 лет)
6.8% (10)
2:0 США (до 20 лет)
6.1% (9)
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