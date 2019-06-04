Чемпионат мира (до 20 лет) 2019
Предыдущие игры
Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Колумбия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 6:0 Таити (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет)
США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет)
Украина (до 20 лет) Последние 9 матчей: +5 =2 -2Украина (до 20 лет) 4:1 Панама (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Украина (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет)
1/8 финала
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
- 2:2 АРГ-МАЛ
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
- 0:1 ЯПО-ЮЖН
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
- 2:1 СЕН-НИГ
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
- 2:3 ФРА-США
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
- 1:3 УРУ-ЭКВ
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
- 1:0 ИТА-ПОЛ
1/4 финала
— Мали (до 20 лет)
— Южная Корея (до 20 лет)
— Сенегал (до 20 лет)
— США (до 20 лет)
— Эквадор (до 20 лет)
— Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Колумбия (до 20 лет)
55.7% (34)
Ничья
4.9% (3)
Украина (до 20 лет)
39.3% (24)
2:1 Колумбия (до 20 лет)
41% (25)
1:2 Украина (до 20 лет)
24.6% (15)
3:1 Колумбия (до 20 лет)
4.9% (3)
2:0 Колумбия (до 20 лет)
4.9% (3)
2:3 Украина (до 20 лет)
3.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...