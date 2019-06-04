Чемпионат мира (до 20 лет) 2019

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Колумбия (до 20 лет)
 
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Колумбия (до 20 лет) Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Колумбия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 6:0 Таити (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 2:0 Колумбия (до 20 лет) Польша (до 20 лет) 0:2 Колумбия (до 20 лет)
США (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:3 Португалия (до 20 лет) Сенегал (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Перу (до 20 лет) 1:3 Колумбия (до 20 лет) Аргентина (до 20 лет) 1:1 Колумбия (до 20 лет) Парагвай (до 20 лет) 0:0 Колумбия (до 20 лет) Бразилия (до 20 лет) 2:1 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:0 Венесуэла (до 20 лет) Чили до 20 0:3 Колумбия (до 20 лет) Уругвай (до 20 лет) 1:0 Колумбия (до 20 лет) Колумбия (до 20 лет) 1:1 Южная Корея (до 20 лет) Эль Сальвадор (до 20 лет) 0:3 Колумбия (до 20 лет) Турция (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет)
Украина (до 20 лет) Последние 9 матчей: +5 =2 -2
Украина (до 20 лет) 4:1 Панама (до 20 лет) Нигерия (до 20 лет) 1:1 Украина (до 20 лет) Катар (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет)
Польша (до 21 года) 2:0 Украина (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) Украина (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) Мьянма (до 20 лет) 0:6 Украина (до 20 лет) Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Украина (до 20 лет)
1/8 финала
6 Аргентина (до 20 лет)
7 Мали (до 20 лет)
0 Япония (до 20 лет)
1 Южная Корея (до 20 лет)
2 Сенегал (до 20 лет)
1 Нигерия (до 20 лет)
2 Франция (до 20 лет)
3 США (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
3 Эквадор (до 20 лет)
1 Италия (до 20 лет)
0 Польша (до 20 лет)
6 Колумбия (до 20 лет)
5 Новая Зеландия (до 20 лет)
4 Украина (до 20 лет)
1 Панама (до 20 лет)
1/4 финала
Мали (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Сенегал (до 20 лет)
США (до 20 лет)
Эквадор (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Украина (до 20 лет)
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)

    До начала игры, которая состоится 07.06.2019, осталось 2 дня 15 часов 4 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Колумбия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)
    Колумбия (до 20 лет)
    55.7% (34)
    Ничья
    4.9% (3)
    Украина (до 20 лет)
    39.3% (24)
    2:1 Колумбия (до 20 лет)
    41% (25)
    1:2 Украина (до 20 лет)
    24.6% (15)
    3:1 Колумбия (до 20 лет)
    4.9% (3)
    2:0 Колумбия (до 20 лет)
    4.9% (3)
    2:3 Украина (до 20 лет)
    3.3% (2)
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