Копа Судамерикана 2019
Универсидад Католика Сантьяго
2:1
Второй тайм: 65'
Индепендьенте дель Валле
0:1
4' ГолФранко Алан
16' Желтая карточкаЛандасури Антони
23' Вторая желтая карточкаЛандасури Антони
1:1
24' ГолКорнехо Хуан
28' Желтая карточкаLuciano Aued
2:1
33' ГолРиаскос Дувьер
48' Желтая карточкаХорхе Пинос Хайман
59' Желтая карточкаAlejandro Cabeza
23
Корнехо
Хуан
11
Luciano
Aued
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Корнехо ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Diego RojasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Carlos LobosПолузащитник
-
27 Cesar Munder
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Леон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Andres Mena
-
15 Jhon Sanchez
-
10 Efren Mera
-
-
Главный тренер: Репетто Пабло
Ход матча
4'
0:1
16'
23'
24'
1:1
28'
33'
2:1
59'
Предыдущие игры
Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =2 -6Мелгар 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар
Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Мушук Руна О'Хиггинз 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +12 =4 -4Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле
ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле
Последние игры между собой
Универсидад Католика Сантьяго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Индепендьенте дель Валле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Индепендьенте дель Валле 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 4:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A
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