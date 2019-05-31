Копа Судамерикана 2019

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Универсидад Католика Сантьяго
2:1
Второй тайм: 65'
Индепендьенте дель Валле
0'
0:1
4' Гол
Франко Алан
16' Желтая карточка
Ландасури Антони
23' Вторая желтая карточка
Ландасури Антони
1:1
24' Гол
Корнехо Хуан
28' Желтая карточка
Luciano Aued
2:1
33' Гол
Риаскос Дувьер
48' Желтая карточка
Хорхе Пинос Хайман
59' Желтая карточка
Alejandro Cabeza
65'
1
Matias
Dituro
21
Raimundo
Rebolledo
2
German
Lanaro
5
Valber
Huerta
23
Корнехо
Хуан
24
Ignacio
Saavedra
11
Luciano
Aued
19
Фуэнсалида
Хосе
18
Буонанотте
Диего
14
Пинарес
Сесар
3
Риаскос
Дувьер
14
Хорхе
Пинос
Хайман
4
Ландасури
Антони
27
Леон
Луис
5
Richard
Schunke
2
Luis
Geovanny
Segovia
21
Франко
Алан
24
Roberto
Garces
16
Кристиан
Пеллерано
7
Washington
Corozo
9
Alejandro
Cabeza
11
Cristian
Dajome
Универсидад Католика Сантьяго
Индепендьенте дель Валле

Ход матча

4'
0:1
Франко Алан
16'
 
Ландасури Антони
23'
 
Ландасури Антони
24'
Корнехо Хуан
1:1
28'
Luciano Aued
 
29'
 
Angelo Preciado
Roberto Garces
33'
Риаскос Дувьер
2:1
46'
Diego Valencia
Ignacio Saavedra
 
48'
 
Хорхе Пинос Хайман
58'
 
Jhon Sanchez
Washington Corozo
59'
 
Alejandro Cabeza

Предыдущие игры

Универсидад Католика Сантьяго Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Мелгар 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 6:0 Мелгар
Эмелек 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 5:1 Антофагаста Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Ольмедо Кобресал 0:2 Универсидад Католика Сантьяго Гремио 2:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Мушук Руна О'Хиггинз 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Коло-Коло 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 3:1 Универсидад де Консепсьон Депортиво Куэнка 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Росарио Сентраль 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Guayaquil City Палестино 1:2 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 4:0 Универсидад де Чили Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Либертад
Индепендьенте дель Валле Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Дельфин 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Аукас 2:1 Индепендьенте дель Валле
ЛДУ Кито 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:1 Ольмедо Макара 1:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 2:0 Унион Санта-Фе Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Фуэрса Амарилья 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Эмелек Унион Санта-Фе 2:0 Индепендьенте дель Валле Мушук Руна 0:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:0 CD America de Quito Индепендьенте дель Валле 3:0 Барселона Гуаякиль Guayaquil City 0:1 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 1:0 Текнико Университарио Депортиво Куэнка 3:2 Индепендьенте дель Валле Индепендьенте дель Валле 0:1 Макара Аукас 1:1 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Универсидад Католика Сантьяго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Индепендьенте дель Валле: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Индепендьенте дель Валле 5:0 Универсидад Католика Сантьяго Копа Судамерикана Индепендьенте дель Валле 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 0:1 Индепендьенте дель Валле Серия A
Индепендьенте дель Валле 0:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 4:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 2:2 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:3 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Универсидад Католика Сантьяго 1:2 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:3 Универсидад Католика Сантьяго Серия A Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Индепендьенте дель Валле Серия A Индепендьенте дель Валле 1:1 Универсидад Католика Сантьяго Серия A
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