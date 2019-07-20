Россия: Премьер-лига 2019-2020
Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +4 =7 -9Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин
Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Рубин
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ростов
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Урал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Тамбов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|14.
|Ахмат
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Оренбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|16.
|Сочи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Рубин
10.8% (7)
Ничья
46.2% (30)
ЦСКА Москва
43.1% (28)
1:1 Ничья
41.5% (27)
1:2 ЦСКА Москва
24.6% (16)
0:1 ЦСКА Москва
13.8% (9)
2:1 Рубин
7.7% (5)
0:0 Ничья
3.1% (2)
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