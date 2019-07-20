Россия: Премьер-лига 2019-2020

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Рубин
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Рубин 1:0 Ахмат Динамо Москва 0:1 Рубин Локомотив Москва 1:1 Рубин ЦСКА Москва 4:0 Рубин
Рубин 0:0 Тамбов Рубин 0:1 Нижний Новгород Рубин 4:1 Мордовия Рубин 1:2 Нефтехимик Краснодар 1:0 Рубин Рубин 0:0 Анжи Локомотив Москва 4:0 Рубин Рубин 2:0 Оренбург Спартак Москва 1:1 Рубин Рубин 1:1 Уфа Урал 2:1 Рубин Крылья Советов 1:0 Рубин Рубин 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Рубин Рубин 0:2 Ростов ЦСКА Москва 3:0 Рубин
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 4:0 Рубин
ЦСКА Москва 1:2 Ростов Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 1:0 Ахмат Зенит 3:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Краснодар 2:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Анжи Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:2 Уфа Урал 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:0 Рубин Арсенал Тула 2:0 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2. Рубин Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ростов Заявка 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Краснодар Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Урал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. ЦСКА Москва Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
7. Динамо Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
8. Локомотив Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Спартак Москва Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Тамбов Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12. Крылья Советов Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Уфа Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
14. Ахмат Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Оренбург Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
16. Сочи Заявка 3 0 0 3 0 - 6 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 04.08.2019, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва
    Рубин
    10.8% (7)
    Ничья
    46.2% (30)
    ЦСКА Москва
    43.1% (28)
    1:1 Ничья
    41.5% (27)
    1:2 ЦСКА Москва
    24.6% (16)
    0:1 ЦСКА Москва
    13.8% (9)
    2:1 Рубин
    7.7% (5)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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