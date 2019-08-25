Англия: Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
1:1
Конец матча
Стадион: Молинью Зрители: 30522
Бёрнли
0:1
13' ГолБарнс Эшли
59' Желтая карточкаТарковски Джеймс
88' Желтая карточкаЛеннон Аарон
1:1
90' ПенальтиХименес Рауль
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
15 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
13'
0:1
59'
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =2 -9Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца
Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|3.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|6.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|12.
|Борнмут
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|18.
|Норвич
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Вулверхэмптон
88.8% (142)
Ничья
9.4% (15)
Бёрнли
1.9% (3)
2:1 Вулверхэмптон
43.8% (70)
1:0 Вулверхэмптон
29.4% (47)
2:0 Вулверхэмптон
10% (16)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Вулверхэмптон
2.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...