Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Вулверхэмптон
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 30522
Бёрнли
0'
0:1
13' Гол
Барнс Эшли
59' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
88' Желтая карточка
Леннон Аарон
1:1
90' Пенальти
Хименес Рауль
90'+9
11
Патрисиу
Руй
5
Беннетт
Райан
16
Коди
Конор
15
Боли
Вийи
2
Доэрти
Мэтт
17
Гиббс-Уайт
Морган
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
19
Хонни
Кастро
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
10
Барнс
Эшли
9
Вуд
Крис
Вулверхэмптон
3-5-2
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Барнс Эшли
(Макнил Дуайт)
59'
Дендонкер Леандер
Моутинью Жоау
 
59'
 
Тарковски Джеймс
66'
 
Леннон Аарон
Гудмундссон Йоханн
67'
Нету Педру
Гиббс-Уайт Морган
 
76'
Траоре Адама
Доэрти Мэтт
 
78'
 
Родригес Джей
Барнс Эшли
86'
 
Хендрик Джефф
Макнил Дуайт
88'
 
Леннон Аарон
90'
Хименес Рауль
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Торино 2:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 4:0 Пюник Лестер 0:0 Вулверхэмптон
Пюник 0:4 Вулверхэмптон Крузейдерс 1:4 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Крузейдерс Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Сити Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Уотфорд 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Саутгемптон 3:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед Челси 1:1 Вулверхэмптон
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца
Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли Бёрнли 0:1 Манчестер Сити Челси 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Кардифф Сити Борнмут 1:3 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Лестер Ливерпуль 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:3 Кристал Пэлас Ньюкасл 2:0 Бёрнли Бёрнли 2:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Бёрнли
Вулверхэмптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли
Вулверхэмптон
88.8% (142)
Ничья
9.4% (15)
Бёрнли
1.9% (3)
2:1 Вулверхэмптон
43.8% (70)
1:0 Вулверхэмптон
29.4% (47)
2:0 Вулверхэмптон
10% (16)
1:1 Ничья
7.5% (12)
3:1 Вулверхэмптон
2.5% (4)
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