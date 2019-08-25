Англия: Премьер-лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Бёрнли играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

48' Хименес Рауль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

48' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

44' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

40' Коди Конор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

35' Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

34' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Вуд Крис , обходя своих соперников

31' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

31' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

31' Пространство открывается для Вуд Крис , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

30' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

30' Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Питерс Эрик из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

25' Лоутон Мэттью на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Жота Диогу из команды Вулверхэмптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

19' Коди Конор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Технология взятия ворот определила, что мяч линию не пересек!

17' Хорошо играет на выходе Патрисиу Руй - мяч в ее руках

17' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ми Бен и попал в каркас ворот!

17' Доэрти Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

13' Г О О О О Л - Барнс Эшли из команды Бёрнли переиграл вратаря дальним ударом!

11' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

10' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

10' Барнс Эшли не смог попасть в створ ударом издали

9' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Беннетт Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

4' Удар от ворот произведет Бёрнли

4' Невеш Рубен не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Бёрнли начинает с центра поля