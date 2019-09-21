Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Брайтон
14
Хейден
Исаак
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хейден ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
-
28 Балута ТудорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|24 - 6
|13
|3.
|Лестер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|4.
|Борнмут
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Челси
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 11
|8
|7.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 8
|8
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|11.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Норвич
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 14
|6
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|17.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 10
|3
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 18
|2
Ньюкасл
73.3% (107)
Ничья
21.9% (32)
Брайтон
4.8% (7)
1:0 Ньюкасл
34.2% (50)
2:1 Ньюкасл
28.8% (42)
1:1 Ничья
21.2% (31)
2:0 Ньюкасл
7.5% (11)
0:1 Брайтон
2.1% (3)
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