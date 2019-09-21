Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Брайтон
0' 36'
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
3
Дамметт
Пол
15
Виллемс
Джетро
24
Альмирон
Мигель
14
Хейден
Исаак
8
Шелви
Джонджо
30
Атсу
Кристиан
9
Жоэлинтон
1
Райан
Мэтт
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
22
Монтойя
Мартин
6
Стивенс
Дейл
24
Прёппер
Дэви
46
Steven
Alzate
13
Гросс
Паскаль
18
Муй
Аарон
7
Мопе
Нил
Ньюкасл
5-4-1
Брайтон
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Уотфорд Ньюкасл 1:1 Лестер Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл
Норвич 3:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Арсенал Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Хиберниан 1:3 Ньюкасл Престон Норт Энд 2:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Ньюкасл 0:4 Вулверхэмптон Фулхэм 0:4 Ньюкасл Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Брайтон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Лестер 0:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Борнмут 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Брайтон 1:1 Бёрнли Манчестер Сити 4:0 Брайтон Бристоль Роверс 1:2 Брайтон Брайтон 0:2 Саутгемптон
Брайтон 1:1 Вест Хэм Уотфорд 0:3 Брайтон Брайтон 2:1 Валенсия Бирмингем 0:4 Брайтон Фулхэм 2:1 Брайтон Кроули Таун 0:1 Брайтон Лиферинг 2:5 Брайтон Брайтон 1:4 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:2 Кардифф Сити Брайтон 0:5 Борнмут Манчестер Сити 1:0 Брайтон Челси 3:0 Брайтон

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Брайтон: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брайтон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Брайтон Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига
Брайтон 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:0 Брайтон Брайтон 2:0 Ньюкасл Кубок Брайтон 1:0 Ньюкасл Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 24 - 6 13
3. Лестер Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
4. Борнмут Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
5. Манчестер Юнайтед Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Челси Заявка 5 2 2 1 11 - 11 8
7. Арсенал Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 12 - 8 8
10. Бёрнли Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Шеффилд Юнайтед Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
12. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 3 - 6 7
13. Саутгемптон Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
14. Эвертон Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Норвич Заявка 6 2 0 4 9 - 14 6
16. Брайтон 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
17. Ньюкасл 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Астон Вилла Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
19. Вулверхэмптон Заявка 5 0 3 2 6 - 10 3
20. Уотфорд Заявка 6 0 2 4 4 - 18 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Брайтон
Ньюкасл
73.3% (107)
Ничья
21.9% (32)
Брайтон
4.8% (7)
1:0 Ньюкасл
34.2% (50)
2:1 Ньюкасл
28.8% (42)
1:1 Ничья
21.2% (31)
2:0 Ньюкасл
7.5% (11)
0:1 Брайтон
2.1% (3)
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