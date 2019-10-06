Польша: Экстракласса 2019-2020

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  4. Экстракласса 2019-2020
Пяст
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Легия
0'
17' Желтая карточка
Енджейчик Артур
32'
26
Плах
Франтишек
28
Рыманяк
Бартош
34
Маларчик
Пётр
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
19
Sebastian
Milewski
18
Соколовски
Патрик
6
Хэйтли
Том
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
9
Пажишек
Пётр
1
Маецки
Радослав
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
4
Ветеска
Матеуш
16
Роша
Луис
24
Мартинш
Андре
7
Антолич
Домагой
18
Новиковас
Арвидас
8
Гвилия
Валериане
82
Лукинас
20
Канте
Хосе
Пяст
4-4-2
Легия
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Енджейчик Артур

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст
Пяст 1:2 Лехия Гданьск Заглембе Любин 0:3 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 0:1 Пяст Пяст 0:0 Погонь Щецин Рига 2:1 Пяст Шлёнск 2:1 Пяст Пяст 3:2 Рига Пяст 1:1 Лех Пяст 1:2 БАТЭ Пяст 1:3 Лехия Гданьск БАТЭ 1:1 Пяст Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия
Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия

Последние игры между собой

Пяст: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Легия 0:1 Пяст Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Кубок Пяст 1:3 Легия Экстракласса
Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Экстракласса
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин 11 6 3 2 14 - 9 21
2. Краковия 11 6 2 3 17 - 11 20
3. Висла Плоцк 11 6 1 4 15 - 18 19
4. Лехия Гданьск 11 5 4 2 14 - 10 19
5. Лех 11 5 3 3 21 - 13 18
6. Легия 0:0 11 5 3 3 13 - 10 18
7. Шлёнск 11 4 6 1 15 - 11 18
8. Ягеллония 11 4 5 2 18 - 12 17
9. Пяст 0:0 11 4 4 3 10 - 8 16
10. Заглембе Любин 11 4 3 4 21 - 18 15
11. Гурник Забже 11 3 4 4 10 - 11 13
12. Ракув 11 4 0 7 13 - 17 12
13. Висла Краков 11 3 2 6 13 - 15 11
14. Арка Гдыня 11 2 3 6 8 - 18 9
15. Корона Кельце 11 2 2 7 6 - 17 8
16. ЛКС Лодзь 11 2 1 8 12 - 22 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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