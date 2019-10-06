Польша: Экстракласса 2019-2020
17' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
11
Феликс
Хорхе
16
Роша
Луис
82
Лукинас
20
Канте
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бадиа ЖерарПолузащитник
-
11 Феликс ХорхеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 ЛукинасПолузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Вшолек ПавелЗащитник
-
21 Нодь ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
17'
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6Арка Гдыня 0:0 Пяст Skierniewice 1:5 Пяст Пяст 2:1 Ракув Краковия 2:0 Пяст
Легия Последние 20 матчей: +8 =7 -5Легия 1:2 Лехия Гданьск Краковия 1:2 Легия Висла Плоцк 1:0 Легия Ягеллония 0:0 Легия
Легия 3:1 Ракув Глазго Рейнджерс 1:0 Легия ЛКС Лодзь 2:3 Легия Легия 0:0 Глазго Рейнджерс Легия 1:0 Заглембе Любин Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Легия 0:0 Шлёнск КуПС 0:0 Легия Корона Кельце 1:2 Легия Легия 1:0 КуПС Легия 1:2 Погонь Щецин Легия 3:0 Европа Европа 0:0 Легия Легия 2:2 Заглембе Любин Ягеллония 1:0 Легия
Последние игры между собой
Пяст: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Пяст 0:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Пяст Экстракласса Пяст 1:5 Легия Экстракласса Легия 0:0 Пяст Экстракласса Легия 4:0 Пяст Экстракласса Легия 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Легия Экстракласса Легия 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 3:1 Легия Экстракласса Пяст 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Легия Экстракласса Легия 3:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Легия Кубок Польши Легия 3:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:1 Легия Экстракласса
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Краковия
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|3.
|Висла Плоцк
|11
|6
|1
|4
|15 - 18
|19
|4.
|Лехия Гданьск
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|5.
|Лех
|11
|5
|3
|3
|21 - 13
|18
|6.
|Легия
|0:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|Шлёнск
|11
|4
|6
|1
|15 - 11
|18
|8.
|Ягеллония
|11
|4
|5
|2
|18 - 12
|17
|9.
|Пяст
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 8
|16
|10.
|Заглембе Любин
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|11.
|Гурник Забже
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|12.
|Ракув
|11
|4
|0
|7
|13 - 17
|12
|13.
|Висла Краков
|11
|3
|2
|6
|13 - 15
|11
|14.
|Арка Гдыня
|11
|2
|3
|6
|8 - 18
|9
|15.
|Корона Кельце
|11
|2
|2
|7
|6 - 17
|8
|16.
|ЛКС Лодзь
|11
|2
|1
|8
|12 - 22
|7
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