Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

25' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

24' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

21' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

20' Ноубл Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

12' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Г О О О О Л - Барнс Эшли изменил счет на табло!

11' Бардсли Филипп наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Фредерикс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Хендрик Джефф из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

7' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

5' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

5' Удар от ворот произведет Бёрнли

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Бёрнли начинает с центра поля