Англия: Премьер-лига 2019-2020
1:0
11' ГолБарнс Эшли
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мартин ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 9
|31
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|34 - 10
|25
|4.
|Лестер
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 8
|23
|5.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|16 - 15
|17
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 8
|17
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|9.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 18
|15
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|11.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|12.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 11
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 14
|13
|15.
|Вест Хэм
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Ньюкасл
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|16 - 18
|11
|18.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 28
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Бёрнли
42.6% (66)
Ничья
43.2% (67)
Вест Хэм
14.2% (22)
1:1 Ничья
37.4% (58)
2:1 Бёрнли
24.5% (38)
1:0 Бёрнли
14.2% (22)
1:2 Вест Хэм
10.3% (16)
2:2 Ничья
3.9% (6)
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