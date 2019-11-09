Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Бёрнли
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Вест Хэм
0'
1:0
11' Гол
Барнс Эшли
27'
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
13
Роберто
Хименес
24
Фредерикс
Райан
4
Бальбуэна
Фабиан
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
18
Форнальс
Пабло
16
Ноубл
Марк
11
Снодграсс
Роберт
8
Андерсон
Фелипе
22
Алле
Себастьян
Бёрнли
4-4-2
Вест Хэм
4-1-4-1

Ход матча

11'
Барнс Эшли
(Тарковски Джеймс)
1:0
20'
 
Ярмоленко Андрей
Ноубл Марк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон
Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца Уиган 2:2 Бёрнли Флитвуд Таун 0:2 Бёрнли Порт Вейл 1:3 Бёрнли Крю Александра 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Арсенал Эвертон 2:0 Бёрнли
Вест Хэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Эвертон 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Борнмут 2:2 Вест Хэм Оксфорд Юнайтед 4:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Норвич Ньюпорт 0:2 Вест Хэм Уотфорд 1:3 Вест Хэм Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:2 Атлетик Б Герта 3:5 Вест Хэм Фулхэм 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Манчестер Сити 4:1 Вест Хэм Альтах 2:3 Вест Хэм Уотфорд 1:4 Вест Хэм

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Вест Хэм: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 4:2 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Бёрнли 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:3 Вест Хэм Премьер-лига Бёрнли 0:2 Вест Хэм Кубок лиги Бёрнли 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 1:2 Бёрнли Вест Хэм 5:1 Бёрнли Кубок Бёрнли 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 5:3 Бёрнли Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 11 10 1 0 25 - 9 31
2. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
3. Манчестер Сити Заявка 11 8 1 2 34 - 10 25
4. Лестер Заявка 11 7 2 2 27 - 8 23
5. Борнмут 1:0 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Арсенал Заявка 11 4 5 2 16 - 15 17
7. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 8 17
8. Брайтон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
9. Бёрнли 1:0 Заявка 12 4 3 5 15 - 18 15
10. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
11. Эвертон 1:0 Заявка 12 4 2 6 12 - 17 14
12. Тоттенхэм 0:0 Заявка 12 3 5 4 17 - 16 14
13. Манчестер Юнайтед Заявка 11 3 4 4 13 - 11 13
14. Вулверхэмптон Заявка 11 2 7 2 14 - 14 13
15. Вест Хэм 0:1 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16. Ньюкасл 0:1 Заявка 12 3 3 6 9 - 18 12
17. Астон Вилла Заявка 11 3 2 6 16 - 18 11
18. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 2 2 8 10 - 28 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Вест Хэм
Бёрнли
42.6% (66)
Ничья
43.2% (67)
Вест Хэм
14.2% (22)
1:1 Ничья
37.4% (58)
2:1 Бёрнли
24.5% (38)
1:0 Бёрнли
14.2% (22)
1:2 Вест Хэм
10.3% (16)
2:2 Ничья
3.9% (6)
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