Англия: Премьер-лига 2019-2020
Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|28 - 10
|34
|2.
|Лестер
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|29 - 8
|26
|3.
|Челси
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 17
|26
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|35 - 13
|25
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 9
|17
|6.
|Арсенал
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 12
|16
|8.
|Борнмут
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|15 - 15
|16
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 15
|16
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Брайтон
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 16
|15
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|14.
|Эвертон
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 18
|14
|15.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 17
|14
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 20
|11
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 29
|8
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 23
|8
|20.
|Норвич
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 28
|7
Шеффилд Юнайтед
4.3% (2)
Ничья
21.3% (10)
Манчестер Юнайтед
74.5% (35)
1:2 Манчестер Юнайтед
40.4% (19)
1:1 Ничья
19.1% (9)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.8% (6)
1:3 Манчестер Юнайтед
8.5% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.5% (4)
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