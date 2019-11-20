Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Шеффилд Юнайтед
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал
Уотфорд 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 0:1 Сандерленд Эвертон 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Челси 2:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Блэкберн Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Шеффилд Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Мэтлок Таун Барнсли 1:4 Шеффилд Юнайтед Честерфилд 0:5 Шеффилд Юнайтед Нортгемптон 0:2 Шеффилд Юнайтед Бёртон 2:1 Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Челси 1:2 Манчестер Юнайтед
Норвич 1:3 Манчестер Юнайтед Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед АЗ Алкмаар 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:1 Рочдейл Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Астана Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:0 Челси Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Кристиансунд 0:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 12 11 1 0 28 - 10 34
2. Лестер Заявка 12 8 2 2 29 - 8 26
3. Челси Заявка 12 8 2 2 27 - 17 26
4. Манчестер Сити Заявка 12 8 1 3 35 - 13 25
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 12 4 5 3 13 - 9 17
6. Арсенал Заявка 12 4 5 3 16 - 17 17
7. Манчестер Юнайтед Заявка 12 4 4 4 16 - 12 16
8. Борнмут Заявка 12 4 4 4 15 - 15 16
9. Вулверхэмптон Заявка 12 3 7 2 16 - 15 16
10. Бёрнли Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. Брайтон Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
12. Кристал Пэлас Заявка 12 4 3 5 10 - 16 15
13. Ньюкасл Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
14. Эвертон Заявка 12 4 2 6 13 - 18 14
15. Тоттенхэм Заявка 12 3 5 4 18 - 17 14
16. Вест Хэм Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
17. Астон Вилла Заявка 12 3 2 7 17 - 20 11
18. Саутгемптон Заявка 12 2 2 8 11 - 29 8
19. Уотфорд Заявка 12 1 5 6 8 - 23 8
20. Норвич Заявка 12 2 1 9 11 - 28 7
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

    До начала игры, которая состоится 24.11.2019, осталось 2 дня 18 часов 13 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
    Шеффилд Юнайтед
    4.3% (2)
    Ничья
    21.3% (10)
    Манчестер Юнайтед
    74.5% (35)
    1:2 Манчестер Юнайтед
    40.4% (19)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    12.8% (6)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.5% (4)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.5% (4)
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