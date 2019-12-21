Англия: Премьер-лига 2019-2020
17
Стэйси
Джек
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
16
Кук
Льюис
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
-
33 Мефам КрисЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +7 =4 -9Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|40 - 11
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|47 - 19
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|31 - 25
|29
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 24
|26
|6.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|18
|6
|8
|4
|21 - 16
|26
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 20
|25
|8.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|18
|5
|10
|3
|24 - 21
|25
|9.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|15 - 19
|24
|10.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 24
|23
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|12.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 29
|22
|13.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|6
|7
|21 - 25
|21
|14.
|Борнмут
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|19 - 24
|20
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|23 - 30
|16
|18.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|18
|4
|4
|10
|18 - 36
|16
|19.
|Норвич
|0:0 Заявка
|18
|3
|4
|11
|18 - 35
|13
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|9 - 32
|9
Борнмут
64.2% (86)
Ничья
26.9% (36)
Бёрнли
9% (12)
2:1 Борнмут
34.3% (46)
1:0 Борнмут
24.6% (33)
1:1 Ничья
22.4% (30)
1:2 Бёрнли
6.7% (9)
2:0 Борнмут
3.7% (5)
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