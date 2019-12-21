Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Борнмут
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Бёрнли
0' 15'
12
Ремсдейл
Арон
17
Стэйси
Джек
2
Фрэнсис
Саймон
33
Мефам
Крис
21
Рико
Диего
16
Кук
Льюис
29
Биллинг
Филип
8
Хефферсон
Лерма
4
Гослинг
Дэн
24
Фрейзер
Райан
7
Кинг
Джошуа
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
18
Вествуд
Эшли
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Борнмут
4-5-1
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут
Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 3:0 Лион
Бёрнли Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси Лестер 2:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Эвертон Астон Вилла 2:2 Бёрнли Бёрнли 2:0 Норвич Брайтон 1:1 Бёрнли Бёрнли 0:3 Ливерпуль Бёрнли 1:3 Сандерленд Вулверхэмптон 1:1 Бёрнли Арсенал 2:1 Бёрнли Бёрнли 3:0 Саутгемптон Бёрнли 2:0 Парма Бёрнли 6:1 Ницца

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Борнмут 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:0 Борнмут Премьер-лига Бёрнли 1:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Бёрнли Премьер-лига
Борнмут 2:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 3:2 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Борнмут
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 17 12 3 2 40 - 11 39
3. Манчестер Сити Заявка 17 11 2 4 47 - 19 35
4. Челси Заявка 17 9 2 6 31 - 25 29
5. Тоттенхэм Заявка 17 7 5 5 32 - 24 26
6. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 18 6 8 4 21 - 16 26
7. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 7 4 26 - 20 25
8. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 18 5 10 3 24 - 21 25
9. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 18 6 6 6 15 - 19 24
10. Ньюкасл 0:0 Заявка 18 6 5 7 17 - 24 23
11. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
12. Бёрнли 0:0 Заявка 18 6 4 8 22 - 29 22
13. Брайтон 0:0 Заявка 18 5 6 7 21 - 25 21
14. Борнмут 0:0 Заявка 18 5 5 8 19 - 24 20
15. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 4 4 10 23 - 30 16
18. Саутгемптон 0:0 Заявка 18 4 4 10 18 - 36 16
19. Норвич 0:0 Заявка 18 3 4 11 18 - 35 13
20. Уотфорд Заявка 17 1 6 10 9 - 32 9
  • Первый тайм
  • 15'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Борнмут: 54%, Бёрнли: 46%.
  • 14'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Рико Диего, обходя своих соперников
  • 14'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Борнмут пытается что-то создать.
  • 13'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Гослинг Дэн из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 12'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут делает пас партнеру.
  • 12'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    11'
    Фрэнсис Саймон возвращается на поле.
  • 11'
    Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Рико Диего из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: Борнмут: 44%, Бёрнли: 56%.
  • 10'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    10'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фрэнсис Саймон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    7'
    Фрэнсис Саймон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Фрэнсис Саймон пострадал.
  • 7'
    Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 5'
    Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 5'
    Контроль мяча: Борнмут: 30%, Бёрнли: 70%.
  • 5'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 5'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Макнил Дуайт, обходя своих соперников
  • 5'
    Тэйлор Чарли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
  • 4'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
  • 4'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Барнс Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Фрейзер Райан из команды Борнмут плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 2'
    Стэйси Джек из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Борнмут контролирует мяч.
  • 1'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Бардсли Филипп делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Бёрнли начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Борнмут 0:0 Бёрнли
Борнмут
64.2% (86)
Ничья
26.9% (36)
Бёрнли
9% (12)
2:1 Борнмут
34.3% (46)
1:0 Борнмут
24.6% (33)
1:1 Ничья
22.4% (30)
1:2 Бёрнли
6.7% (9)
2:0 Борнмут
3.7% (5)
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