Англия: Премьер-лига 2019-2020
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Арсенал Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал
Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|16
|1
|0
|42 - 14
|49
|2.
|Лестер
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|41 - 14
|39
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|50 - 20
|38
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|33 - 25
|32
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 16
|28
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|26 - 22
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 26
|26
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|18 - 24
|25
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 22
|25
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|23 - 29
|24
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|15 - 20
|23
|12.
|Арсенал
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|24 - 27
|23
|13.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 26
|20
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 28
|19
|15.
|Борнмут
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 25
|19
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 29
|19
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|21 - 37
|18
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|24 - 33
|15
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 37
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|11 - 32
|12
Борнмут
6.2% (4)
Ничья
21.5% (14)
Арсенал
72.3% (47)
1:2 Арсенал
47.7% (31)
1:1 Ничья
18.5% (12)
0:1 Арсенал
13.8% (9)
2:1 Борнмут
6.2% (4)
2:3 Арсенал
3.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...