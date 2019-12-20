Англия: Премьер-лига 2019-2020

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Борнмут
 
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Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут Саутгемптон 1:3 Борнмут Борнмут 3:1 Эвертон Лестер 3:1 Борнмут Борнмут 0:0 Форест Грин Борнмут 1:3 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Борнмут Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед
Арсенал Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал
Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Арсенал 3:2 Витория Гимарайнш Шеффилд Юнайтед 1:0 Арсенал Арсенал 1:0 Борнмут Арсенал 4:0 Стандард Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Арсенал 5:0 Ноттингем Форест Арсенал 3:2 Астон Вилла

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 1
Арсенал 1:0 Борнмут Премьер-лига Арсенал 5:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Арсенал Премьер-лига Борнмут 2:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Борнмут Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 16 1 0 42 - 14 49
2. Лестер Заявка 18 12 3 3 41 - 14 39
3. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 50 - 20 38
4. Челси Заявка 18 10 2 6 33 - 25 32
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 7 7 4 22 - 16 28
6. Вулверхэмптон Заявка 18 6 9 3 26 - 22 27
7. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 32 - 26 26
8. Ньюкасл Заявка 18 7 4 7 18 - 24 25
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 7 5 26 - 22 25
10. Бёрнли Заявка 18 7 3 8 23 - 29 24
11. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 15 - 20 23
12. Арсенал Заявка 18 5 8 5 24 - 27 23
13. Брайтон Заявка 18 5 5 8 21 - 26 20
14. Вест Хэм Заявка 17 5 4 8 19 - 28 19
15. Борнмут Заявка 18 5 4 9 19 - 25 19
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 20 - 29 19
17. Саутгемптон Заявка 18 5 3 10 21 - 37 18
18. Астон Вилла Заявка 18 4 3 11 24 - 33 15
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 19 - 37 12
20. Уотфорд Заявка 18 2 6 10 11 - 32 12
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 26.12.2019, осталось 2 дня 13 часов 50 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
    Борнмут
    6.2% (4)
    Ничья
    21.5% (14)
    Арсенал
    72.3% (47)
    1:2 Арсенал
    47.7% (31)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    0:1 Арсенал
    13.8% (9)
    2:1 Борнмут
    6.2% (4)
    2:3 Арсенал
    3.1% (2)
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