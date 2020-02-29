Англия: Премьер-лига 2019-2020

Первый тайм

39' Бардсли Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Ньюкасл

37' Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Роуз Дэнни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

29' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Ньюкасл

28' Хорошая попытка от Альмирон Мигель , был неплохой удар, но вратарь спас

28' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...

27' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ми Бен из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

22' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Родригес Джей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

20' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Гейл Дуайт наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

19' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Ньюкасл

10' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля