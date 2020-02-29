Англия: Премьер-лига 2019-2020

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  4. Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Бёрнли
0'
34' Желтая карточка
Роуз Дэнни
39' Желтая карточка
Бардсли Филипп
41'
1
Дубравка
Мартин
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
6
Ласcеллс
Джамал
28
Роуз
Дэнни
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
12
Гейл
Дуайт
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
13
Хендрик
Джефф
4
Корк
Джек
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
Ньюкасл
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

34'
Роуз Дэнни
 
39'
 
Бардсли Филипп

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич
Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич
Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Бёрнли Премьер-лига
Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 27 26 1 0 64 - 17 79
2. Манчестер Сити Заявка 27 18 3 6 68 - 29 57
3. Лестер Заявка 28 15 5 8 54 - 28 50
4. Челси 1:0 Заявка 28 14 5 9 46 - 37 47
5. Манчестер Юнайтед Заявка 27 11 8 8 41 - 29 41
6. Тоттенхэм Заявка 27 11 7 9 44 - 36 40
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 27 10 10 7 29 - 25 40
8. Вулверхэмптон Заявка 27 9 12 6 38 - 32 39
9. Бёрнли 0:0 Заявка 28 11 5 12 33 - 39 38
10. Арсенал Заявка 27 8 13 6 39 - 36 37
11. Эвертон Заявка 27 10 6 11 36 - 41 36
12. Кристал Пэлас Заявка 28 9 9 10 25 - 32 36
13. Саутгемптон 1:2 Заявка 28 10 4 14 35 - 50 34
14. Ньюкасл 0:0 Заявка 28 8 8 12 24 - 41 32
15. Брайтон Заявка 28 6 10 12 32 - 40 28
16. Вест Хэм 2:1 Заявка 28 7 6 15 34 - 49 27
17. Борнмут 0:1 Заявка 28 7 5 16 26 - 44 26
18. Астон Вилла Заявка 27 7 4 16 34 - 52 25
19. Уотфорд Заявка 27 5 9 13 24 - 43 24
20. Норвич Заявка 28 5 6 17 25 - 51 21
  • Первый тайм
  • 41'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 48%, Бёрнли: 52%.
  • 40'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    39'
    Бардсли Филипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    39'
    Безумный фол. Бардсли Филипп грубо играет против соперника. Пострадал Жоэлинтон
  • 39'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 39'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 38'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 37'
    Шанс получает Ми Бен из команды Бёрнли, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    37'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 37'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 44%, Бёрнли: 56%.
  • 37'
    Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    37'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 36'
    Ласcеллс Джамал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Родригес Джей нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Желтая карточка
    34'
    Роуз Дэнни совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья дает свисток. Роуз Дэнни атаковала опасно сзади, Хендрик Джефф пострадал, и это штрафной удар
  • 34'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 33'
    Шанс получает Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл, но удар головой идет мимо
  • 33'
    Гейл Дуайт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 32'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья дает свисток. Ритчи Мэтт атаковала опасно сзади, Ми Бен пострадал, и это штрафной удар
  • 30'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 50%, Бёрнли: 50%.
  • 30'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 29'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • 28'
    Хорошая попытка от Альмирон Мигель, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 28'
    Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Жоэлинтон из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 26'
    Шелви Джонджо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 25'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 48%, Бёрнли: 52%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Макнил Дуайт
  • 24'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Бардсли Филипп из команды Бёрнли делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 23'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Хендрик Джефф бьет, но Дубравка Мартин отбивает мяч перед собой...
  • 23'
    Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Вествуд Эшли из команды Бёрнли подал угловой слева.
  • 22'
    Ми Бен из команды Бёрнли пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Макнил Дуайт из команды Бёрнли подал угловой справа.
  • 21'
    Родригес Джей наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 49%, Бёрнли: 51%.
  • 20'
    Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 20'
    Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Шелви Джонджо из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
  • 19'
    Гейл Дуайт наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 19'
    Манкильо Хави из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 51%, Бёрнли: 49%.
  • 15'
    Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Выдра Матей из команды Бёрнли делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 13'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бёрнли пытается что-то создать.
  • 12'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Ньюкасл
  • Фол, нарушение
    11'
    Гейл Дуайт из команды Ньюкасл опасно и грубо сыграл. Тэйлор Чарли пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 54%, Бёрнли: 46%.
  • 10'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Бёрнли контролирует мяч.
  • 7'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 6'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Ньюкасл: 70%, Бёрнли: 30%.
  • 4'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Дубравка Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Ми Бен из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 3'
    Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    3'
    Ритчи Мэтт наказан за толчок Корк Джек
  • 2'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ньюкасл начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Бёрнли
Ньюкасл
57.1% (101)
Ничья
28.8% (51)
Бёрнли
14.1% (25)
2:1 Ньюкасл
23.2% (41)
1:0 Ньюкасл
23.2% (41)
1:1 Ничья
22% (39)
1:2 Бёрнли
8.5% (15)
2:2 Ничья
4.5% (8)
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