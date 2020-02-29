Англия: Премьер-лига 2019-2020
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Бёрнли
34' Желтая карточкаРоуз Дэнни
39' Желтая карточкаБардсли Филипп
28
Роуз
Дэнни
14
Хэйден
Айзак
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
-
20 Харт ДжоВратарь
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
25 Леннон АаронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
39'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич
Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Борнмут
Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =1 -10Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич
Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас Уотфорд 0:3 Бёрнли Бёрнли 3:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Бёрнли 2:4 Челси
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|26
|1
|0
|64 - 17
|79
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|68 - 29
|57
|3.
|Лестер
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|54 - 28
|50
|4.
|Челси
|1:0 Заявка
|28
|14
|5
|9
|46 - 37
|47
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|41 - 29
|41
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|29 - 25
|40
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|27
|9
|12
|6
|38 - 32
|39
|9.
|Бёрнли
|0:0 Заявка
|28
|11
|5
|12
|33 - 39
|38
|10.
|Арсенал
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|39 - 36
|37
|11.
|Эвертон
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 41
|36
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|25 - 32
|36
|13.
|Саутгемптон
|1:2 Заявка
|28
|10
|4
|14
|35 - 50
|34
|14.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|24 - 41
|32
|15.
|Брайтон
|Заявка
|28
|6
|10
|12
|32 - 40
|28
|16.
|Вест Хэм
|2:1 Заявка
|28
|7
|6
|15
|34 - 49
|27
|17.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|28
|7
|5
|16
|26 - 44
|26
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|27
|7
|4
|16
|34 - 52
|25
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|24 - 43
|24
|20.
|Норвич
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|25 - 51
|21
Ньюкасл
57.1% (101)
Ничья
28.8% (51)
Бёрнли
14.1% (25)
2:1 Ньюкасл
23.2% (41)
1:0 Ньюкасл
23.2% (41)
1:1 Ничья
22% (39)
1:2 Бёрнли
8.5% (15)
2:2 Ничья
4.5% (8)
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