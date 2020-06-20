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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 14 (5) 0.37
2. Марсьяль Антони 11 0.29
3. Гринвуд Мэйсон 5 0.13
4. Джеймс Дэниэл 3 0.08
5. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Мата Хуан 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Уан-Биссака Аарон 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 5 0.13
2. Флек Джон 5 0.13
3. Ландстрем Джон 4 0.11
4. Макбарни Оливер 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Бэлдок Джордж 2 0.05
7. Стивенс Энда 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
10. Макголдрик Дэвид 0 0
11. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 7 0
2. Янг Эшли 5 0
3. Шоу Люк 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 6 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 3 0
9. Макбарни Оливер 3 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 7.32% (3) 24.39% (10) 19.51% (8) 12.2% (5) 19.51% (8) 17.07% (7)
 Шеффилд Юнайтед 3.85% (1) 19.23% (5) 19.23% (5) 26.92% (7) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 30 27 2 1 66 - 21 83
2. Манчестер Сити 3:0 Заявка 30 20 3 7 74 - 31 63
3. Лестер Заявка 30 16 6 8 59 - 29 54
4. Челси Заявка 30 15 6 9 53 - 40 51
5. Манчестер Юнайтед Заявка 30 12 10 8 45 - 31 46
6. Вулверхэмптон Заявка 30 11 13 6 43 - 34 46
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 30 11 11 8 30 - 28 44
8. Тоттенхэм Заявка 30 11 9 10 48 - 41 42
9. Кристал Пэлас Заявка 30 11 9 10 28 - 32 42
10. Арсенал Заявка 30 9 13 8 41 - 41 40
11. Бёрнли 0:3 Заявка 30 11 6 13 34 - 43 39
12. Эвертон Заявка 30 10 8 12 37 - 46 38
13. Ньюкасл Заявка 30 10 8 12 28 - 41 38
14. Саутгемптон Заявка 30 11 4 15 38 - 52 37
15. Брайтон Заявка 30 7 11 12 34 - 41 32
16. Уотфорд Заявка 30 6 10 14 28 - 45 28
17. Вест Хэм Заявка 30 7 6 17 35 - 52 27
18. Борнмут Заявка 30 7 6 17 29 - 49 27
19. Астон Вилла Заявка 30 7 5 18 35 - 58 26
20. Норвич Заявка 30 5 6 19 25 - 55 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2020, осталось 1 день 20 часов 51 минуту.


    • Прогнозы 70
    Манчестер Юнайтед 88.6% (62)
    X 10% (7)
    Шеффилд Юнайтед 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    88.6% (62)
    Ничья
    10% (7)
    Шеффилд Юнайтед
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (32)
    Меньше
    51.52% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (34)
    Нет
    48.48% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    31.4% (22)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    25.7% (18)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    14.3% (10)
    1:1 Ничья
    8.6% (6)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    5.7% (4)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.3% (3)
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