33' Желтая карточкаУрунов Остон
39' Желтая карточкаНеделчару Ионуц
50' Желтая карточкаТерентьев Денис
60' Желтая карточкаКалинин Игорь
11
Бизяк
Ловро
74
Фомин
Даниил
14
Бавин
Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бизяк ЛовроПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Алиев АзерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Баклов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Фидлер АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
Ход матча
33'
39'
50'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|11.
|Сухов Александр
|0
|0
|12.
|Тилль Оливье
|0
|0
|13.
|Пуцко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|4
|0.13
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|4.
|Фомин Даниил
|5
|0
|5.
|Сухов Александр
|4
|0
|6.
|Йокич Боян
|4
|0
|7.
|Неделчару Ионуц
|4
|0
|8.
|Беленов Александр
|3
|0
|9.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|10.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|11.
|Терентьев Денис
|2
|0
|12.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|13.
|Тилль Оливье
|2
|0
|14.
|Голубев Артём
|2
|0
|15.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|16.
|Аликин Павел
|1
|0
|17.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
|19.
|Урунов Остон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|5
|1
|3.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Бумаль Майега Петрус
|5
|0
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Бавин Юрий
|3
|0
|9.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|10.
|Кулаков Денис
|2
|0
|11.
|Калинин Игорь
|2
|0
|12.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Димитров Николай
|1
|0
|15.
|Панюков Андрей
|1
|0
|16.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|17.
|Золотов Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
|Урал
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Урал Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин
Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Урал: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 1:0 Урал Премьер-лига Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи Урал 2:0 Уфа Премьер-лига Урал 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи Уфа 0:1 Урал Премьер-лига Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|52 - 12
|59
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|36 - 26
|49
|3.
|Краснодар
|Заявка
|24
|12
|9
|3
|40 - 23
|45
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|35 - 26
|43
|5.
|Ростов
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 46
|43
|6.
|Уфа
|0:0 Заявка
|26
|7
|12
|7
|18 - 20
|33
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|21 - 27
|32
|8.
|Урал
|0:0 Заявка
|26
|8
|8
|10
|32 - 44
|32
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|29 - 30
|32
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|30 - 35
|31
|11.
|Сочи
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|38 - 31
|30
|12.
|Тамбов
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|32 - 35
|28
|13.
|Рубин
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|14 - 25
|27
|14.
|Ахмат
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|24 - 37
|27
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|26 - 36
|24
|16.
|Оренбург
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 43
|23
|Футбольный тест из 100 вопросов
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Урал
Исход игры
Уфа
50.6% (78)
Ничья
40.3% (62)
Урал
9.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
21.38% (31)
Меньше
78.62% (114)
Обе команды забьют
Да
51.03% (74)
Нет
48.97% (71)
Популярный счёт
1:0 Уфа
33.8% (52)
1:1 Ничья
27.9% (43)
2:1 Уфа
13.6% (21)
0:0 Ничья
8.4% (13)
1:2 Урал
3.2% (5)
0:1 Урал
2.6% (4)
2:0 Уфа
1.3% (2)
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