И вторую замену проводит клуб из Екатеринбурга. Вместо Михала Кухарчика на поле вышел Рафал Аугустыняк.

Угловой у ворот "Уфы". Эль Кабир выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Фланговый защитник "Урала" Игорь Калинин получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Голубева.

Фомин со стандарта выполнил передачу к линии штрафной площади, Кротов сразу же пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Урала".

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли кто-то сейчас начать играть более ярко выраженным первым номером, по такой игре даже один единственный забитый мяч может оказаться победным, командам об этом забывать не нужно.

В составе "Уфы" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Сухова на поле вышел Денис Терентьев.

Терентьев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Кротова, Вилюш оказался первым на мяче.

Кротов из центра поля на этот раз выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Емельянову пришлось выбивать мяч в аут.

Терентьев с правого фланга на этот раз выполнил прострел к правому углу вратарской, Йокич под прессингом защитников "Урала" так и не смог найти возможности для удара по воротам.

Кротов вошёл в штрафную площадь "Урала", в борьбе с Бумалем Вячеслав пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Полузащитник "Уфы" Денис Терентьев получил жёлтую карточку за грубую игру в центе поля против Калинина.

Кротов вновь попытался войти в штрафную площадь "Урала", но на этот раз Вячеслав не смог оторваться от Бумаля, который при этом всё же выбил мяч на угловой.

Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Вилюш занял грамотную позицию и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Бумаль в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Терентьева. Игроки "Уфы" не смогли быстро разыграть стандарт.

Терентьев на правом фланге получил мяч от Голубева, затем Денис обыграл Бумаля и пробил в левый угол ворот от правого угла штрафной площади, Годзюр в прыжке достал до мяча, а затем тот попал в перекладину и отскочил к левому углу штрафной площади.

Угловой у ворот "Урала". Фомин выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Бизяк слабо пробил по воротам, мяч попал в защитника клуба из Екатеринбурга.

Эль Кабир попытался развить контратаку через правый фланг, Вадим Евсеев при этом быстро сделал пару шагов к границе технической зоны и тем самым главный тренер "Уфы" "подрезал" траекторию игрока "Урала".

Угловой у ворот "Урала" вновь. Фомин выполнил подачу в центр штрафной площади, Бизяк неплохо выпрыгнул и головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Первый тайм

— Фомин с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Урала" достаточно уверенно отбились, а затем Сергей Лапочкин сразу же дал свисток на перерыв. "Уфа" и "Урал" показывают пока достаточно равный футбол, а поэтому счёт 0:0 является закономерным. Будем надеяться, что во второй половине матча команды начнут активнее играть в атаке, чтобы мы с вами всё же увидели забитые мячи.

45' Йокич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в ногу Бумаля и ушёл на угловой.

45' Кротов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру и достаточно слабо, Годзюр с ним справился без особого труда.

45' Урунов в борьбе за мяч на половине поля "Урала" на правом фланге нарушил правила против Калинина.

45' Три минуты добавил Сергей Лапочкин к основному времени первого тайма.

44' Фомин из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Кротову, Емельянов не смог перехватить мяч, пришлось Годзюру выбегать за пределы штрафной площади и выбивать мяч к правому флангу.

43' Эль Кабир с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на Бикфалви, Беленов прочитал момент и при игре на выходе перехватил мяч.

42' Центральный защитник "Уфы" Йонуц Неделчару получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля в борьбе за верховой мяч.

41' Бикфалви пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел в руки Беленову.

40' Кухарчик с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Уфы" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

39' Бикфалви выиграл борьбу за мяч в центре поля, а затем Эрик сбросил его на ход Эль Кабиру по левому флангу, Отман от штрафной площади выполнил подачу к правому её углу, Егорычев в борьбе с Йокичем головой пробил в левый угол ворот, Табидзе подстраховал Беленова и выбил мяч на угловой.

38' Ещё один угловой заработал "Урал". Кухарчик выполнил подачу в центр штрафной площади, Бикфалви в борьбе с соперником головой пробил под левый угол ворот, мяч полетел под перекладину, но достаточно медленно, Беленов успел переместиться и выловить его.

37' Угловой у ворот "Уфы". Эль Кабир выполнил подачу к линии вратарской, Бизяк головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

36' Кухарчик с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев в борьбе с защитниками "Уфы" смог головой лишь ткнуть мяч в сторону Беленова.

35' Форвард "Уфы" Остон Урунов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Калинина.

34' Фомин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, Годзюр с ним справился без всяких проблем.

33' Сухов вновь неплохо поработал на правом фланге, Бумаль при этом выбил мяч в аут.

32' Из центра поля последовала неплохая передача к левому углу штрафной площади "Уфы" на ход Эль Кабиру, но Беленов вовремя вышел из ворот и в итоге оказался первым на мяче.

31' Фомин решил разыграть угловой, через некоторое время Урунов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Годзюр уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

30' Сухов совершил неплохой проход вперёд по правому флангу, Бавину в подкате пришлось выбивать мяч на угловой.

29' Бавин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Уфы".

28' Кухарчик попытался отыграться с Кулаковым и пробежаться вперёд по правому флангу, Михал действительно пробежался, но вот у Дениса пас вышел не самым лучшим, мяч ушёл в аут.

27' Через левый фланг атаки у "Уфы" также перестали получаться, Бизяк в последние минуты достаточно редко цепляется за мяч.

26' "Уфа" перехватила контроль над мячом, но пока пройти дальше центра поля команде Вадима Евсеева достаточно трудно.

25' Эль Кабир с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Кухарчик далее выполнил передачу под удар Кулакову, капитан "Урала" пробил в ближний угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

24' Калинин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Егорычев оторвался от Неделчару и головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

23' Сухов в борьбе с Эль Кабиром на правом фланге оказался на газоне, Сергей Лапочкин вновь показал, что нужно играть дальше.

22' Временами "Урал" старается использовать высокий прессинг, но при этом защитники "Уфы" регулярно готовы отыграться с Беленовым, который хорошо играет ногами.

21' Йокич оказался под прессингом на левом фланге и сразу же выполнил передачу вперёд на Бизяка, который при этом забрался в офсайд.

20' Урунов сместился к правому флангу, но выполнить точную передачу на Сухова к правому углу штрафной площади Остон не смог, мяч был перехвачен Калининым.

19' Не хотят команды увеличивать темп игры, но мы все хорошо знаем, что "Уфа" в высоком темпе практически никогда и не играет.

18' Беленов из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд на правый фланг, Вилюша никто не прессинговал, но защитник "Урала" решил не рисковать и головой выбил мяч в аут.

17' "Уфа" также попыталась провести атаку через длинный заброс вперёд, но мяч полетел слишком сильно, Урунов не смог побороться за него, а Кулаков дал мячу уйти за лицевую линию поля.

16' Из центра поля последовал ещё один заброс в штрафную площадь "Уфы", Егорычев в борьбе с Никитиным не смог зацепиться за мяч.

15' Бумаль из центра поля выполнил передачу на ход Бикфалви по правому флангу, Эрик в борьбе с Табидзе оказался на газоне, судьи показали, что нарушений правил не было.

14' Фомин в центре поля нарушил правила против Кухарчика. Игроки "Урала" также достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Егорычев из аута на правом фланге неплохо выбросил мяч на ход Кухарчику, но Михал не смог обыграть Никитина и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

12' Бавин на правом фланге на половине поля нарушил правила против Урунова. Сам Остон достаточно быстро разыграл стандарт с партнёрами по команде.

11' Темп матча у нас достаточно средний, ему ещё также мешают регулярные мелкие фолы, которые футболисты совершают.

10' Кулаков прошёл вперёд по правому флангу, получил пас от Бикфалви, а затем Денис выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Кухарчик в падении головой пробил в ближний угол ворот, Беленов успел переместиться и намертво поймать мяч.

9' Сухов в центре поля нарушил правила против Эль Кабира. Игроки "Урала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

8' Кротов в борьбе за мяч на правом фланге подыграл себе рукой, боковой арбитр сразу же сделал отмашку, а Сергей Лапочкин дал свисток в пользу "Урала".

7' Сергей Лапочкин показывает, что нужно играть дальше, повторы показали, что по большей части сам Кротов потерял равновесие, а поэтому даже сам Вячеслав не просил пенальти.

6' Сергей Лапочкин решил сам пойти посмотреть повтор момента, очень нервное начало матча получается для "Урала".

5' В первой же паузе Сергей Лапочкин стал ждать подсказки от судей из комнаты VAR, момент во вратарской "Урала" был спорным, но всё же на пенальти падение Кротова не особо тянуло.

4' Бизяк прошёл вперёд по левому флангу, затем уже вместе с Уруновым и Фоминым мяч был доведён до вратарской, где уже Кротов в борьбе с Бавиным оказался на газоне, Сергей Лапочкин оставил этот эпизод без особого внимания.

3' Не сразу "Уфа" и "Урал" смогли начать игру, произошла небольшая заминка, но наконец-то Сергей Лапочкин дал официальный старт матчу.

2' Стадион "Нефтяник" заполнен достаточно хорошо, болельщики "Уфы" сразу же погнали свою команду вперёд.