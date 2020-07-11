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Норвич
0:4
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
11' Гол
Антонио Майкл
33' Желтая карточка
Штайперманн Марко
0:2
45' Гол
Антонио Майкл
0:3
54' Гол
Антонио Майкл
0:4
74' Гол
Антонио Майкл
90'+4
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
8
Вранчич
Марио
27
Тетти
Александер
17
Буэндия
Эмилиано
18
Штайперманн
Марко
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
17
Боуэн
Джаррод
16
Ноубл
Марк
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Норвич
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Антонио Майкл
(Диоп Исса)
33'
Штайперманн Марко
 
45'
0:2
Антонио Майкл
(Ноубл Марк)
54'
0:3
Антонио Майкл
69'
Айда Адам
Пукки Теэму
 
69'
Кантуэлл Тодд
Штайперманн Марко
 
70'
Мартин Джошуа
Эрнандес Онел
 
70'
Рупп Лукас
Буэндия Эмилиано
 
74'
0:4
Антонио Майкл
(Фредерикс Райан)
77'
 
Уилшер Джек
Ноубл Марк
78'
 
Алле Себастьян
Антонио Майкл
78'
Маклин Кенни
Вранчич Марио
 
83'
 
Боуэн Джаррод
Форнальс Пабло
83'
 
Масуаку Артур
Ярмоленко Андрей
87'
 
Бальбуэна Фабиан
Огбонна Анджело

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 8 0.21
2. Алле Себастьян 7 0.18
3. Снодграсс Роберт 5 0.13
4. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
5. Ярмоленко Андрей 4 0.11
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Крессуэлл Арон 3 0.08
8. Форнальс Пабло 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Соучек Томаш 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Чичарито 1 0.03
14. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Лансини Мануэль 0 0
17. Райс Деклан 0 0
18. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Штайперманн Марко 6 0
3. Тетти Александер 5 0
4. Маклин Кенни 5 0
5. Буэндия Эмилиано 5 0
6. Кантуэлл Тодд 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Рупп Лукас 1 0
17. Ляйтнер Мориц 1 0
18. Амаду Ибрагим 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Фредерикс Райан 6 0
4. Райс Деклан 6 0
5. Масуаку Артур 4 1
6. Ноубл Марк 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)
 Вест Хэм 14.29% (6) 9.52% (4) 26.19% (11) 23.81% (10) 21.43% (9) 4.76% (2)

Предыдущие игры

Норвич Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 2:1 Норвич Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Вест Хэм 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Норвич Премьер-лига Норвич 0:1 Вест Хэм Товарищеские матчи
Вест Хэм 2:0 Норвич Премьер-лига Норвич 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Норвич Премьер-лига Норвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 34 30 2 2 75 - 26 92
2. Манчестер Сити Заявка 34 22 3 9 86 - 34 69
3. Челси Заявка 34 18 6 10 63 - 46 60
4. Лестер Заявка 34 17 8 9 64 - 32 59
5. Манчестер Юнайтед Заявка 34 16 10 8 59 - 33 58
6. Вулверхэмптон Заявка 34 13 13 8 45 - 37 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 34 13 12 9 35 - 33 51
8. Арсенал Заявка 34 12 14 8 50 - 42 50
9. Бёрнли Заявка 34 14 7 13 38 - 46 49
10. Тоттенхэм Заявка 34 13 10 11 52 - 44 49
11. Эвертон Заявка 34 12 9 13 41 - 49 45
12. Саутгемптон Заявка 34 13 5 16 43 - 56 44
13. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 36 - 52 43
14. Кристал Пэлас Заявка 34 11 9 14 30 - 43 42
15. Брайтон Заявка 34 8 12 14 36 - 47 36
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 34 7 7 20 32 - 59 28
19. Астон Вилла Заявка 34 7 6 21 36 - 65 27
20. Норвич Заявка 35 5 6 24 26 - 67 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Carrow Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Норвич 10.7% (16)
X 22% (33)
Вест Хэм 67.3% (101)
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2.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Норвич 0:4 Вест Хэм

Исход игры
Норвич
10.7% (16)
Ничья
22% (33)
Вест Хэм
67.3% (101)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
36% (54)
0:1 Вест Хэм
20% (30)
1:1 Ничья
14% (21)
2:1 Норвич
6% (9)
0:2 Вест Хэм
3.3% (5)
1:0 Норвич
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
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