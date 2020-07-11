Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Вест Хэм играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Норвич

48' Фредерикс Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' [player1] из команды [team] толкнул локтем оппонента. Это [player2] заработал фол

42' Клозе Тимм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Соучек Томаш хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

41' Норвич вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Удар от ворот произведет Норвич

38' Ноубл Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Удар от ворот произведет Норвич

36' Боуэн Джаррод оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Удар от ворот произведет Норвич

33' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

33' Судья подбегает и показывает Штайперманн Марко из команды Норвич отложенную желтую карточку за фол.

32' Вранчич Марио решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

30' Эрнандес Онел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Удар от ворот произведет Норвич

28' Боуэн Джаррод решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

27' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' Крул Тим взял и забрал мяч на выходе

20' Вест Хэм нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

19' Удар от ворот произведет Норвич

19' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Буэндия Эмилиано из команды Норвич направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

17' Норвич вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Годфри Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

11' Тетти Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Антонио Майкл хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

10' Вранчич Марио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Удар от ворот произведет Норвич

8' Соучек Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Норвич

4' Соучек Томаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Норвич

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норвич начинает с центра поля