Норвич
0:4
Конец матча
Стадион: Кэрроу Роуд
Вест Хэм
0:1
11' ГолАнтонио Майкл
33' Желтая карточкаШтайперманн Марко
0:2
45' ГолАнтонио Майкл
0:3
54' ГолАнтонио Майкл
0:4
74' ГолАнтонио Майкл
1
Крул
Тим
15
Клозе
Тимм
12
Льюис
Джамал
22
Пукки
Теэму
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
16
Ноубл
Марк
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Клозе ТиммЗащитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Маклин КенниПолузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
35 Айда АдамНападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
53 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
0:1
45'
0:2
54'
0:3
69'
74'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
6 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 7
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|8
|0.21
|2.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|3.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|4.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|8.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Соучек Томаш
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Чичарито
|1
|0.03
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Штайперманн Марко
|6
|0
|3.
|Тетти Александер
|5
|0
|4.
|Маклин Кенни
|5
|0
|5.
|Буэндия Эмилиано
|5
|0
|6.
|Кантуэлл Тодд
|5
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|1
|8.
|Крул Тим
|4
|0
|9.
|Хэнли Грант
|4
|0
|10.
|Байрам Сэм
|4
|0
|11.
|Льюис Джамал
|4
|0
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Рупп Лукас
|1
|0
|17.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Фредерикс Райан
|6
|0
|4.
|Райс Деклан
|6
|0
|5.
|Масуаку Артур
|4
|1
|6.
|Ноубл Марк
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норвич
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
|Вест Хэм
|14.29% (6)
|9.52% (4)
|26.19% (11)
|23.81% (10)
|21.43% (9)
|4.76% (2)
Предыдущие игры
Норвич Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 2:1 Норвич Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед
Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 0:1 Бёрнли Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм
Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Вест Хэм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|30
|2
|2
|75 - 26
|92
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|22
|3
|9
|86 - 34
|69
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 46
|60
|4.
|Лестер
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|64 - 32
|59
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|34
|16
|10
|8
|59 - 33
|58
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|45 - 37
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|35 - 33
|51
|8.
|Арсенал
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|50 - 42
|50
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|38 - 46
|49
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|52 - 44
|49
|11.
|Эвертон
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|41 - 49
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|13
|5
|16
|43 - 56
|44
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 52
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|30 - 43
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|36 - 47
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|34
|7
|7
|20
|32 - 59
|28
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|34
|7
|6
|21
|36 - 65
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|35
|5
|6
|24
|26 - 67
|21
Прогнозы на матч Норвич 0:4 Вест Хэм
Исход игры
Норвич
10.7% (16)
Ничья
22% (33)
Вест Хэм
67.3% (101)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
67.38% (95)
Нет
32.62% (46)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
36% (54)
0:1 Вест Хэм
20% (30)
1:1 Ничья
14% (21)
2:1 Норвич
6% (9)
0:2 Вест Хэм
3.3% (5)
1:0 Норвич
3.3% (5)
2:2 Ничья
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.7% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!