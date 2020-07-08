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Оренбург
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
38
Климович
Андрей
32
Кулишев
Артём
31
Шахов
Виталий
3
Сиваков
Михаил
12
Малых
Андрей
13
Терехов
Сергей
18
Липовой
Данил
15
Зотов
Георгий
11
Чуканов
Андреа
22
Черных
Фёдор
20
Фамейе
Джоэль
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
2
Фернандес
Марио
87
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
17
Сигурдссон
Арнор
9
Чалов
Фёдор
8
Влашич
Никола
42
Щенников
Георгий
Оренбург
5-4-1
ЦСКА Москва
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 10 (2) 0.33
2. Чалов Фёдор 6 (1) 0.2
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Фернандес Марио 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Дивеев Игорь 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Малых Андрей 3 1
6. Зотов Георгий 3 1
7. Терехов Сергей 4 0
8. Радакович Урош 3 0
9. Фамейе Джоэль 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Рогич Филип 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Кулишев Артём 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 10 0
2. Дивеев Игорь 7 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Карпов Вадим 2 2
5. Магнуссон Хёрдур 5 0
6. Ахметов Ильзат 3 1
7. Фернандес Марио 4 0
8. Бистрович Кристиян 4 0
9. Набабкин Кирилл 3 0
10. Сигурдссон Арнор 3 0
11. Чалов Фёдор 3 0
12. Шарлия Звонимир 3 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Влашич Никола 2 0
15. Кучаев Константин 2 0
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Дзагоев Алан 1 0
19. Гогуа Седрик 1 0
20. Марадишвили Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 ЦСКА Москва 3.57% (1) 21.43% (6) 28.57% (8) 10.71% (3) 32.14% (9) 3.57% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург
Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит
ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
ЦСКА Москва: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 2:1 Оренбург Премьер-лига ЦСКА Москва 2:3 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига
Оренбург 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 26 19 5 2 56 - 14 62
2. Локомотив Москва Заявка 26 14 7 5 36 - 26 49
3. Краснодар Заявка 25 12 9 4 42 - 27 45
4. ЦСКА Москва Заявка 26 12 7 7 35 - 26 43
5. Ростов Заявка 26 12 7 7 43 - 46 43
6. Уфа Заявка 26 7 12 7 19 - 21 33
7. Спартак Москва Заявка 26 9 5 12 29 - 30 32
8. Динамо Москва Заявка 25 8 8 9 21 - 27 32
9. Урал Заявка 26 8 8 10 33 - 45 32
10. Арсенал Тула Заявка 27 9 4 14 32 - 39 31
11. Сочи Заявка 26 7 9 10 38 - 31 30
12. Рубин Заявка 26 7 9 10 15 - 25 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов Заявка 27 8 4 15 33 - 37 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 26 6 5 15 26 - 44 23
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 июля 2020, осталось 34 минуты.


    • Прогнозы 154
    Оренбург 2.6% (4)
    X 6.5% (10)
    ЦСКА Москва 90.9% (140)
    0
    выиграет ЦСКА Москва
    Не знаю, каким глупцом надо быть, чтобы не брать в этом матче низ. Низ точно будет пробит, надо заряжать!...
    Андрей Трунов #
    -1
    выиграет Оренбург, со счетом 1:0
    Болею за Оренбург.
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.72 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Оренбург - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Оренбург
    2.6% (4)
    Ничья
    6.4% (10)
    ЦСКА Москва
    91% (142)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.22% (65)
    Меньше
    55.78% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    39.46% (58)
    Нет
    60.54% (89)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    25% (39)
    0:2 ЦСКА Москва
    24.4% (38)
    0:1 ЦСКА Москва
    21.8% (34)
    0:3 ЦСКА Москва
    6.4% (10)
    1:3 ЦСКА Москва
    6.4% (10)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    0:4 ЦСКА Москва
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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