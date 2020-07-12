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ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Рубин
35
Акинфеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
5
Васин
Виктор
62
Карпов
Вадим
2
Фернандес
Марио
87
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
42
Щенников
Георгий
9
Чалов
Фёдор
8
Влашич
Никола
17
Сигурдссон
Арнор
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
27
Сантос
Пабло
12
Зуев
Александр
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
25
Макаров
Денис
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
ЦСКА Москва
3-4-3
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (2) 0.37
2. Чалов Фёдор 7 (1) 0.23
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Обляков Иван 3 0.1
5. Фернандес Марио 3 0.1
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Щенников Георгий 1 0.03
11. Гогуа Седрик 1 0.03
12. Дивеев Игорь 0 0
13. Тикнизян Наяир 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 10 0
2. Дивеев Игорь 8 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Карпов Вадим 2 2
5. Магнуссон Хёрдур 5 0
6. Ахметов Ильзат 3 1
7. Набабкин Кирилл 4 0
8. Фернандес Марио 4 0
9. Бистрович Кристиян 4 0
10. Сигурдссон Арнор 3 0
11. Чалов Фёдор 3 0
12. Шарлия Звонимир 3 0
13. Щенников Георгий 2 0
14. Влашич Никола 2 0
15. Кучаев Константин 2 0
16. Акинфеев Игорь 1 0
17. Васин Виктор 1 0
18. Дзагоев Алан 1 0
19. Гогуа Седрик 1 0
20. Марадишвили Константин 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 9 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Старфельт Карл 2 0
18. Сорокин Егор 2 0
19. Микелтадзе Бека 2 0
20. Самошников Илья 2 0
21. Абильдгор Оливер 2 0
22. Йевтич Дарко 1 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Игнатьев Иван 1 0
25. Сантос Пабло 1 0
26. Поярков Николай 1 0
27. Бакаев Солтмурад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 3.23% (1) 19.35% (6) 29.03% (9) 12.9% (4) 29.03% (9) 6.45% (2)
 Рубин 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк
Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва
Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва 0:1 Заявка 28 14 8 6 37 - 28 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа 1:0 Заявка 28 9 12 7 22 - 22 39
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
9. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
10. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
11. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
12. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23

Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

Исход игры
ЦСКА Москва
88.1% (141)
Ничья
11.3% (18)
Рубин
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.26% (57)
Меньше
61.74% (92)
Обе команды забьют
Да
39.6% (59)
Нет
60.4% (90)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
25% (40)
1:0 ЦСКА Москва
25% (40)
2:0 ЦСКА Москва
23.8% (38)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 ЦСКА Москва
4.4% (7)
3:0 ЦСКА Москва
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
4:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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