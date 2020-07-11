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Арсенал Тула
1:0
Перерыв

Стадион:
Тамбов
0'
8' Желтая карточка
Костадинов Георги
18' Желтая карточка
Тетрашвили Гурам
1:0
20' Пенальти
Пантелеев Владислав
Арсенал - Тамбов. 1:0. Владислав...
50
Шамов
Егор
71
Денисов
Александр
6
Беляев
Максим
5
Довбня
Александр
Евгеньевич
82
Хлусевич
Даниил
70
Костадинов
Георги
25
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
28
Пантелеев
Владислав
23
Горбатенко
Игорь
48
Луценко
Евгений
88
Шелия
Гиорги
22
Юрганов
Игорь
58
Ойеволе
Адессойе
15
Филин
Александр
2
Рыбин
Алексей
3
Тетрашвили
Гурам
92
Чуперка
Валерий
29
Каплиенко
Александр
77
Костюков
Михаил
19
Мелкадзе
Георгий
9
Мамтов
Хасан
Арсенал Тула
3-4-2-1
Тамбов
3-4-2-1

Ход матча

8'
Костадинов Георги
 
18'
 
Тетрашвили Гурам
20'
Пантелеев Владислав
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 14 0.47
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Денисов Александр 1 0.03
11. Григалава Гиа 1 0.03
12. Берхамов Кантемир 1 0.03
13. Тудорие Александру 1 0.03
14. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.03
15. Комбаров Кирилл 0 0
16. Беляев Максим 0 0
17. Костадинов Георги 0 0
18. Банда Ламек 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мелкадзе Георгий 7 (1) 0.23
2. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
3. Костюков Михаил 6 0.2
4. Гогуа Седрик 3 0.1
5. Килин Антон 2 0.07
6. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Костадинов Георги 8 0
2. Григалава Гиа 7 0
3. Ломовицкий Александр 7 0
4. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Чаушич Горан 4 0
11. Лесовой Даниил 4 0
12. Горбатенко Игорь 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Шамов Егор 2 0
16. Кангва Эванс 2 0
17. Беляев Максим 1 0
18. Кангва Кингс 1 0
19. Хагуш Анри 1 0
20. Минаев Роман 1 0
21. Хлусевич Даниил 1 0
22. Банда Ламек 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Тетрашвили Гурам 8 1
3. Мелкадзе Георгий 9 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 6 0
6. Грицаенко Алексей 5 0
7. Шелия Гиорги 4 0
8. Килин Антон 4 0
9. Филин Александр 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 18.52% (5) 25.93% (7) 7.41% (2) 18.52% (5) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Тамбов 9.38% (3) 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 34.38% (11) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов
Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 27 20 5 2 58 - 15 65
2. Локомотив Москва Заявка 27 14 8 5 37 - 27 50
3. ЦСКА Москва Заявка 27 13 7 7 39 - 26 46
4. Краснодар Заявка 26 12 9 5 42 - 28 45
5. Ростов Заявка 27 12 7 8 44 - 48 43
6. Уфа Заявка 27 8 12 7 21 - 22 36
7. Урал Заявка 27 9 8 10 35 - 46 35
8. Арсенал Тула 1:0 Заявка 28 10 4 14 33 - 39 34
9. Рубин Заявка 27 8 9 10 16 - 25 33
10. Спартак Москва Заявка 27 9 6 12 30 - 31 33
11. Динамо Москва Заявка 26 8 8 10 22 - 29 32
12. Сочи Заявка 27 7 9 11 39 - 33 30
13. Ахмат Заявка 27 7 9 11 26 - 38 30
14. Тамбов 0:1 Заявка 28 8 4 16 33 - 38 28
15. Крылья Советов Заявка 27 7 6 14 30 - 38 27
16. Оренбург Заявка 27 6 5 16 26 - 48 23
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле переигрывает "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече с пенальти забил Владислав Пантелеев. "Тамбов" по игре смотрелся лучше, но пока многочисленные стандарты у команды Сергея Первушина совсем не работают. Во втором тайме "Тамбову" нужно продолжать идти вперёд и пытаться чаще бить по воротам, рано или поздно, но "волки" должны будут забить свой гол. Сегодня болельщики "Арсенала" не особо поддерживают свою команду, лишь фрагментарно они гнали свою команду вперёд, а в целом их совсем не устраивает неудачная серия клуба, который за последние семь встреч потерпел шесть поражений. 
  • Угловой
    45'
    Каплиенко с углового закрутил мяч в правый угол ворот, Шамов кулаками выбил мяч к правому углу штрафной площади, где первым на подборе оказался Горбатенко. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Арсенала". Каплиенко выполнил подачу к правому углу вратарской, Горбатенко в борьбе с Мелкадзе выбил мяч на повторный корнер. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Луценко в центре поля нарушил правила против Каплиенко. "Тамбову" не удалось быстро разыграть стандарт. 
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  • 43'
    Хлусевич попытался разогнать атаку "Арсенала" через правый фланг, но Чуперка успел накрыть соперника и выбить мяч в аут. 
  • 42'
    Чуперка пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Шамов спокойно успел переместиться и забрать его в руки. 
  • 41'
    Эванс Кангва попытался выполнить передачу на ход Пантелееву по левому флангу, но мяч свалился у него с ноги и ушёл в аут. 
  • Фол, нарушение
    40'
    Рыбин со стандарта пробил под левый угол ворот, Мелкадзе пошёл толкать "стенку", Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил со стороны форварда "Тамбова". 
  • Фол, нарушение
    39'
    Довбня на своей половине поля нарушил правила против Мамтова. Довольно опасный стандарт заработал "Тамбов". 
  • 38'
    Заканчивается постепенно первый тайм, болельщики "Арсенала" погнали свою команду вперёд, хотят они увидеть и второй забитый мяч от своей команды. 
  • 37'
    Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Костюков в борьбе с Беляевым не смог головой пробить по воротам. 
  • Судья
    36'
    Кингс Кангва пытался из центра поля выполнить передачу на левый фланг, мяч попал в Павла Кукуяна, почему-то главный арбитр матча не дал свисток, чтобы разыграть спорный мяч, а дал продолжить игру, мяч только при этом достался "Тамбову". 
  • 35'
    Эванс Кангва попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Рыбин и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Луценко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Тамбова", правила были нарушены против Юрганова. 
  • Судья
    33'
    Пантелеев в борьбе с Филиным на правом углу штрафной площади "Тамбова" оказался на газоне, на этот раз Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше. 
  • 32'
    Юрганов с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, Шамов уверенно сыграл на перехвате и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Костюков в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и далс свисток в пользу "Арсенала". 
  • Судья
    30'
    Мелкадзе при прошлом стандарте в борьбе с Беляевым оказался на газоне в штрафной площади "Арсенала", но Павел Кукуян и остальные судьи оставили данный эпизод без всякого внимания. 
  • 29'
    Каплиенко со стандарта решил низом пробить в ближний угол ворот, Луценко бросился под мяч и отбил его к правому флангу. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Горбатенко на правом фланге у своей штрафной площади зацепил Костюкова. Доиграется "Арсенал" такими темпами. 
  • 27'
    "Тамбов" после пропущенного мяча не стал сбавлять обороты, у гостей сегодня задача побеждать, а для этого в любом случае нужно забивать. 
  • Судья
    26'
    Павел Кукуян дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух. 
  • 25'
    Тетрашвили с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской на Мамтова, Беляев оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 24'
    Каплиенко со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Горбатенко на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Чуперки. 
  • 22'
    Удалось "Арсеналу" выстоять при стартовом давлении "Тамбова", а теперь уже тульский клуб открыл счёт в матче, посмотрим, как дальше у нас пойдёт игра. 
  • Пенальти
    21'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Пантелеев!!! Владислав Пантелеев с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шелия гадал и прыгнул в правый угол. 
  • Пенальти!
    20'
    Пенальти назначается в ворота "Тамбова"! Горбатенко выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Луценко, Евгений от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной, Ойеволе неудачно сыграл в подкате и сыграл рукой, Павел Кукуян сразу дал свисток и указал на "точку". 
  • Желтая карточка
    19'
    Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костадинова. 
  • 18'
    Эванс Кангва с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 17'
    Пантелеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Луценко, в борьбе с Юргановым Евгений даже не стал пытаться бороться за него. 
  • 16'
    Каплиенко со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Довбня на правом фланге нарушил правила против Костюкова. В очередной раз "Арсенал" вынужден проводить нервные минуты при обороне. 
  • 14'
    Эванс Кангва с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Горбатенко в борьбе с Юргановым смог протолкнуть мяч в штрафную площадь, но на выходе очень хорошо сыграл Шелия, который перехватил мяч. 
  • Угловой
    13'
    Каплиенко с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Чуперка не смог как следует подстроиться под мяч, удар головой в правый угол ворот у Валерия не получился. 
  • Угловой
    12'
    Каплиенко с углового выполнил подачу во вратарскую, Шамов не самым лучшим образом сыграл на выходе, но всё же Егор смог кулаком выбить мяч на очередной корнер. 
  • 11'
    Рыбин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел игрока "Арсенала", который стоял в "стенке", а затем ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    10'
    Полузащитник "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Чуперки. "Тамбов" заработал ещё один относительно неплохой стандарт. 
  • 9'
    Каплиенко после прохода вперёд по левому флангу выполнил прострел к линии штрафной площади, Мелкадзе зацепился за мяч, но ему и Тетрашвили так и не дали пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Мамтов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" и в итоге нарушил правила против Денисова. 
  • 7'
    В Туле сегодня достаточно жарко, но при этом пока на старте встречи команды пытаются показывать неплохие скорости. 
  • 6'
    Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, но его нагнал активный Мелкадзе, который вновь вернул мяч для своей команды. 
  • Угловой
    5'
    Каплиенко с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Арсенала" очень уверенно отбились при этом стандарте. 
  • 4'
    Каплиенко со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Мелкадзе в борьбе с соперниками заработал угловой для своей команды. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Денисов на своей половине поля нарушил правила против Мелкадзе. Игроки "Тамбова" заработали неплохой стандарт. 
  • 2'
    Эванс Кангва выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Луценко, но Евгений ждал пас в ноги, а поэтому он не был готов к рывку. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Тамбову" в Туле обязательно нужно цепляться за очки, а иначе самарские "Крылья Советов" могут обойти "волков" по итогам этого тура и тогда уже команда Сергея Первушина окажется в зоне вылета. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Тамбов

Исход игры
Арсенал Тула
75.2% (115)
Ничья
22.2% (34)
Тамбов
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
44.4% (68)
1:0 Арсенал Тула
21.6% (33)
1:1 Ничья
15.7% (24)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Арсенал Тула
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Арсенал Тула
1.3% (2)
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