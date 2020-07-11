Луценко в центре поля нарушил правила против Каплиенко. "Тамбову" не удалось быстро разыграть стандарт.

Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

Угловой у ворот "Арсенала". Каплиенко выполнил подачу к правому углу вратарской, Горбатенко в борьбе с Мелкадзе выбил мяч на повторный корнер.

Каплиенко с углового закрутил мяч в правый угол ворот, Шамов кулаками выбил мяч к правому углу штрафной площади, где первым на подборе оказался Горбатенко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма тульский "Арсенал" на своём поле переигрывает "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече с пенальти забил Владислав Пантелеев. "Тамбов" по игре смотрелся лучше, но пока многочисленные стандарты у команды Сергея Первушина совсем не работают. Во втором тайме "Тамбову" нужно продолжать идти вперёд и пытаться чаще бить по воротам, рано или поздно, но "волки" должны будут забить свой гол. Сегодня болельщики "Арсенала" не особо поддерживают свою команду, лишь фрагментарно они гнали свою команду вперёд, а в целом их совсем не устраивает неудачная серия клуба, который за последние семь встреч потерпел шесть поражений.

43' Хлусевич попытался разогнать атаку "Арсенала" через правый фланг, но Чуперка успел накрыть соперника и выбить мяч в аут.

42' Чуперка пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Шамов спокойно успел переместиться и забрать его в руки.

41' Эванс Кангва попытался выполнить передачу на ход Пантелееву по левому флангу, но мяч свалился у него с ноги и ушёл в аут.

40' Рыбин со стандарта пробил под левый угол ворот, Мелкадзе пошёл толкать "стенку", Павел Кукуян зафиксировал нарушение правил со стороны форварда "Тамбова".

39' Довбня на своей половине поля нарушил правила против Мамтова. Довольно опасный стандарт заработал "Тамбов".

38' Заканчивается постепенно первый тайм, болельщики "Арсенала" погнали свою команду вперёд, хотят они увидеть и второй забитый мяч от своей команды.

37' Рыбин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Костюков в борьбе с Беляевым не смог головой пробить по воротам.

36' Кингс Кангва пытался из центра поля выполнить передачу на левый фланг, мяч попал в Павла Кукуяна, почему-то главный арбитр матча не дал свисток, чтобы разыграть спорный мяч, а дал продолжить игру, мяч только при этом достался "Тамбову".

35' Эванс Кангва попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Рыбин и выбил мяч в аут.

34' Луценко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Тамбова", правила были нарушены против Юрганова.

33' Пантелеев в борьбе с Филиным на правом углу штрафной площади "Тамбова" оказался на газоне, на этот раз Павел Кукуян показал, что нужно играть дальше.

32' Юрганов с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, Шамов уверенно сыграл на перехвате и забрал мяч в руки.

31' Костюков в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и далс свисток в пользу "Арсенала".

30' Мелкадзе при прошлом стандарте в борьбе с Беляевым оказался на газоне в штрафной площади "Арсенала", но Павел Кукуян и остальные судьи оставили данный эпизод без всякого внимания.

29' Каплиенко со стандарта решил низом пробить в ближний угол ворот, Луценко бросился под мяч и отбил его к правому флангу.

28' Горбатенко на правом фланге у своей штрафной площади зацепил Костюкова. Доиграется "Арсенал" такими темпами.

27' "Тамбов" после пропущенного мяча не стал сбавлять обороты, у гостей сегодня задача побеждать, а для этого в любом случае нужно забивать.

26' Павел Кукуян дал небольшую паузу футболистам, они могут попить воды и перевести дух.

25' Тетрашвили с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской на Мамтова, Беляев оказался первым на мяче и выбил его в аут.

24' Каплиенко со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Луценко оказался первым на мяче и выбил его за пределы штрафной площади.

23' Горбатенко на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Чуперки.

22' Удалось "Арсеналу" выстоять при стартовом давлении "Тамбова", а теперь уже тульский клуб открыл счёт в матче, посмотрим, как дальше у нас пойдёт игра.

21' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Пантелеев!!! Владислав Пантелеев с "точки" пробил точно в левый угол ворот, Шелия гадал и прыгнул в правый угол.

20' Пенальти назначается в ворота "Тамбова"! Горбатенко выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Луценко, Евгений от лицевой линии выполнил прострел в центр штрафной, Ойеволе неудачно сыграл в подкате и сыграл рукой, Павел Кукуян сразу дал свисток и указал на "точку".

19' Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Костадинова.

18' Эванс Кангва с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ойеволе головой выбил мяч подальше от своих ворот.

17' Пантелеев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Луценко, в борьбе с Юргановым Евгений даже не стал пытаться бороться за него.

16' Каплиенко со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

15' Довбня на правом фланге нарушил правила против Костюкова. В очередной раз "Арсенал" вынужден проводить нервные минуты при обороне.

14' Эванс Кангва с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Горбатенко в борьбе с Юргановым смог протолкнуть мяч в штрафную площадь, но на выходе очень хорошо сыграл Шелия, который перехватил мяч.

13' Каплиенко с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Чуперка не смог как следует подстроиться под мяч, удар головой в правый угол ворот у Валерия не получился.

12' Каплиенко с углового выполнил подачу во вратарскую, Шамов не самым лучшим образом сыграл на выходе, но всё же Егор смог кулаком выбить мяч на очередной корнер.

11' Рыбин со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел игрока "Арсенала", который стоял в "стенке", а затем ушёл на угловой.

10' Полузащитник "Арсенала" Георги Костадинов получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Чуперки. "Тамбов" заработал ещё один относительно неплохой стандарт.

9' Каплиенко после прохода вперёд по левому флангу выполнил прострел к линии штрафной площади, Мелкадзе зацепился за мяч, но ему и Тетрашвили так и не дали пробить по воротам.

8' Мамтов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Арсенала" и в итоге нарушил правила против Денисова.

7' В Туле сегодня достаточно жарко, но при этом пока на старте встречи команды пытаются показывать неплохие скорости.

6' Хлусевич попытался пройти вперёд по правому флангу, но его нагнал активный Мелкадзе, который вновь вернул мяч для своей команды.

5' Каплиенко с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Арсенала" очень уверенно отбились при этом стандарте.

4' Каплиенко со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Мелкадзе в борьбе с соперниками заработал угловой для своей команды.

3' Денисов на своей половине поля нарушил правила против Мелкадзе. Игроки "Тамбова" заработали неплохой стандарт.

2' Эванс Кангва выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Луценко, но Евгений ждал пас в ноги, а поэтому он не был готов к рывку.