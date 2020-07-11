Арсенал Тула
1:0
Перерыв
Стадион: Арсенал (Тула)
Тамбов
8' Желтая карточкаКостадинов Георги
18' Желтая карточкаТетрашвили Гурам
1:0
20' ПенальтиПантелеев Владислав
50
Шамов
Егор
25
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
- Основной состав
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кангва КингсПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лодыгин ЮрийВратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
-
29 Банда ЛамекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Федчук АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
18'
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|14
|0.47
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Денисов Александр
|1
|0.03
|11.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|12.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|13.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|14.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.03
|15.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|16.
|Беляев Максим
|0
|0
|17.
|Костадинов Георги
|0
|0
|18.
|Банда Ламек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мелкадзе Георгий
|7 (1)
|0.23
|2.
|Обухов Владимир
|7 (2)
|0.23
|3.
|Костюков Михаил
|6
|0.2
|4.
|Гогуа Седрик
|3
|0.1
|5.
|Килин Антон
|2
|0.07
|6.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|7.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|8.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|9.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|11.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|12.
|Бенито
|1
|0.03
|13.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|14.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|15.
|Карасёв Павел
|0
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|17.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|18.
|Каплиенко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|8
|0
|2.
|Григалава Гиа
|7
|0
|3.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|4.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|7.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|8.
|Луценко Евгений
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Чаушич Горан
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|4
|0
|12.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|13.
|Левашов Михаил
|2
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|15.
|Шамов Егор
|2
|0
|16.
|Кангва Эванс
|2
|0
|17.
|Беляев Максим
|1
|0
|18.
|Кангва Кингс
|1
|0
|19.
|Хагуш Анри
|1
|0
|20.
|Минаев Роман
|1
|0
|21.
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|22.
|Банда Ламек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|10
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|8
|1
|3.
|Мелкадзе Георгий
|9
|0
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|6
|0
|6.
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|7.
|Шелия Гиорги
|4
|0
|8.
|Килин Антон
|4
|0
|9.
|Филин Александр
|4
|0
|10.
|Костюков Михаил
|3
|0
|11.
|Карасёв Павел
|3
|0
|12.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|13.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|14.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|15.
|Бенито
|2
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал Тула
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Тамбов
|9.38% (3)
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|34.38% (11)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов
Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург
Последние игры между собой
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|27
|20
|5
|2
|58 - 15
|65
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|14
|8
|5
|37 - 27
|50
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|39 - 26
|46
|4.
|Краснодар
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|42 - 28
|45
|5.
|Ростов
|Заявка
|27
|12
|7
|8
|44 - 48
|43
|6.
|Уфа
|Заявка
|27
|8
|12
|7
|21 - 22
|36
|7.
|Урал
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 46
|35
|8.
|Арсенал Тула
|1:0 Заявка
|28
|10
|4
|14
|33 - 39
|34
|9.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|16 - 25
|33
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|30 - 31
|33
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|22 - 29
|32
|12.
|Сочи
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|39 - 33
|30
|13.
|Ахмат
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|26 - 38
|30
|14.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|28
|8
|4
|16
|33 - 38
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|30 - 38
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|27
|6
|5
|16
|26 - 48
|23
Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Тамбов
Исход игры
Арсенал Тула
75.2% (115)
Ничья
22.2% (34)
Тамбов
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
54.86% (79)
Меньше
45.14% (65)
Обе команды забьют
Да
71.53% (103)
Нет
28.47% (41)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
44.4% (68)
1:0 Арсенал Тула
21.6% (33)
1:1 Ничья
15.7% (24)
2:2 Ничья
3.9% (6)
2:0 Арсенал Тула
3.3% (5)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:2 Арсенал Тула
1.3% (2)
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