Уфа
Позже
Стадион: Нефтяник
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.2
|2.
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Никитин Алексей
|0
|0
|15.
|Пуцко Александр
|0
|0
|16.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|15
|0.5
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.07
|5.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|6.
|Пантелеев Владислав
|2 (1)
|0.07
|7.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|8.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|9.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|10.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|11.
|Денисов Александр
|1
|0.03
|12.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|13.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|14.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|15.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.03
|16.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|17.
|Беляев Максим
|0
|0
|18.
|Костадинов Георги
|0
|0
|19.
|Громыко Валерий
|0
|0
|20.
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|4.
|Сухов Александр
|5
|0
|5.
|Йокич Боян
|5
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|9.
|Беленов Александр
|3
|0
|10.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|3
|0
|12.
|Аликин Павел
|2
|0
|13.
|Игбун Сильвестр
|2
|0
|14.
|Терентьев Денис
|2
|0
|15.
|Тилль Оливье
|2
|0
|16.
|Голубев Артём
|2
|0
|17.
|Емельянов Данила
|2
|0
|18.
|Урунов Остон
|2
|0
|19.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|20.
|Алиев Азер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|8
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|8
|0
|3.
|Григалава Гиа
|7
|0
|4.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Ткачёв Сергей
|5
|0
|7.
|Чаушич Горан
|5
|0
|8.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|9.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|10.
|Луценко Евгений
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|4
|0
|12.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|13.
|Левашов Михаил
|2
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|15.
|Кангва Кингс
|2
|0
|16.
|Хагуш Анри
|2
|0
|17.
|Шамов Егор
|2
|0
|18.
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|19.
|Банда Ламек
|2
|0
|20.
|Кангва Эванс
|2
|0
|21.
|Беляев Максим
|1
|0
|22.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|23.
|Минаев Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Арсенал Тула
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =8 -4Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +9 =4 -7Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Уфа - Арсенал Тула
Исход игры
Уфа
34.5% (20)
Ничья
51.7% (30)
Арсенал Тула
13.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (18)
Меньше
68.42% (39)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (26)
1:0 Уфа
17.2% (10)
2:1 Уфа
17.2% (10)
1:2 Арсенал Тула
6.9% (4)
0:1 Арсенал Тула
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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