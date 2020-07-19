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Уфа
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (4) 0.2
2. Кротов Вячеслав 3 0.1
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 15 0.5
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Ткачёв Сергей 2 0.07
5. Чаушич Горан 2 0.07
6. Пантелеев Владислав 2 (1) 0.07
7. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
8. Горбатенко Игорь 1 0.03
9. Бауэр Роберт 1 0.03
10. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
11. Денисов Александр 1 0.03
12. Григалава Гиа 1 0.03
13. Берхамов Кантемир 1 0.03
14. Тудорие Александру 1 0.03
15. Хлусевич Даниил 1 0.03
16. Комбаров Кирилл 0 0
17. Беляев Максим 0 0
18. Костадинов Георги 0 0
19. Громыко Валерий 0 0
20. Банда Ламек 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Неделчару Ионуц 4 1
4. Сухов Александр 5 0
5. Йокич Боян 5 0
6. Кротов Вячеслав 5 0
7. Фомин Даниил 5 0
8. Табидзе Джемал 4 0
9. Беленов Александр 3 0
10. Вомбергар Андрес 3 0
11. Бизяк Ловро 3 0
12. Аликин Павел 2 0
13. Игбун Сильвестр 2 0
14. Терентьев Денис 2 0
15. Тилль Оливье 2 0
16. Голубев Артём 2 0
17. Емельянов Данила 2 0
18. Урунов Остон 2 0
19. Сысуев Дмитрий 1 0
20. Алиев Азер 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Костадинов Георги 8 0
2. Ломовицкий Александр 8 0
3. Григалава Гиа 7 0
4. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Ткачёв Сергей 5 0
7. Чаушич Горан 5 0
8. Комбаров Кирилл 3 1
9. Бауэр Роберт 3 1
10. Луценко Евгений 4 0
11. Лесовой Даниил 4 0
12. Горбатенко Игорь 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Кангва Кингс 2 0
16. Хагуш Анри 2 0
17. Шамов Егор 2 0
18. Хлусевич Даниил 2 0
19. Банда Ламек 2 0
20. Кангва Эванс 2 0
21. Беляев Максим 1 0
22. Пантелеев Владислав 1 0
23. Минаев Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 0 22.22% (4) 33.33% (6)
 Арсенал Тула 19.35% (6) 25.81% (8) 6.45% (2) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал
Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички
Арсенал Тула Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Арсенал Тула 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Уфа Премьер-лига Арсенал Тула 2:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи Уфа 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:4 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 1:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Уфа 34.5% (20)
    X 51.7% (30)
    Арсенал Тула 13.8% (8)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Уфа - Арсенал Тула

    Исход игры
    Уфа
    34.5% (20)
    Ничья
    51.7% (30)
    Арсенал Тула
    13.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (18)
    Меньше
    68.42% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    77.19% (44)
    Нет
    22.81% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.8% (26)
    1:0 Уфа
    17.2% (10)
    2:1 Уфа
    17.2% (10)
    1:2 Арсенал Тула
    6.9% (4)
    0:1 Арсенал Тула
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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