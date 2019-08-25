Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:2
Второй тайм: 61'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
19' Желтая карточка
Синклейр Джером
30' Желтая карточка
Янссен Рул
0:1
37' Гол
Линторст Эверт
0:2
44' Гол
Линторст Эверт
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Венло
61'
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
14
Янссен
Виллем
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
6
Махер
Адам
II
15
Штридер
Рико
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
21
Абасс
Исса
19
Йоостен
Патрик
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
4
Янссен
Рул
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
11
Richard
Neudecker
15
Синклейр
Джером
9
Сориано
Элиа
8
Ван
Ойен
Петер
Утрехт
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

19'
 
Синклейр Джером
30'
 
Янссен Рул
37'
0:1
Линторст Эверт
(Янссен Рул)
44'
0:2
Линторст Эверт
(Ван Ойен Петер)
46'
Далмау Адриан
Штридер Рико
 
52'
 
Венло

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт
Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос
ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Утрехт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
ВВВ-Венло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие
ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда И В Н П Г О
1. Виллем II 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Витесс 4 2 2 0 8 - 3 8
3. Аякс 3 2 1 0 11 - 3 7
4. АЗ Алкмаар 3 2 1 0 6 - 0 7
5. Спарта Роттердам 3 2 1 0 8 - 4 7
6. ПСВ 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Утрехт 0:2 4 2 1 1 8 - 6 7
8. ВВВ-Венло 2:0 4 2 0 2 7 - 9 6
9. Твенте 4 1 3 0 7 - 5 6
10. Херенвен 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Гронинген 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Фейеноорд 3 0 3 0 4 - 4 3
13. АДО Ден Хааг 4 1 0 3 7 - 9 3
14. Эммен 4 1 0 3 3 - 8 3
15. Хераклес 4 0 2 2 2 - 8 2
16. Фортуна Ситтард 3 0 1 2 3 - 8 1
17. Ваалвейк 4 0 1 3 4 - 11 1
18. ПЕК Зволле 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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