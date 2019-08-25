Голландия: Эредивизие 2019-2020
Утрехт
0:2
Второй тайм: 61'
Стадион: Галгенваард
ВВВ-Венло
19' Желтая карточкаСинклейр Джером
30' Желтая карточкаЯнссен Рул
0:1
37' ГолЛинторст Эверт
0:2
44' ГолЛинторст Эверт
52' Undefined phrase: football_event_Венло
16
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
15
Штридер
Рико
21
Абасс
Исса
14
Кум
Кристиан
- Основной состав
-
16 Пас МартенВратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Черны ВацлавНападающий
-
29 Венема НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
Ход матча
19'
30'
37'
0:1
44'
0:2
52'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =4 -4Фейеноорд 1:1 Утрехт Утрехт 3:1 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Утрехт Зриньски 2:1 Утрехт
Утрехт 1:1 Зриньски Утрехт 1:0 Фортуна Меппен 0:0 Утрехт MSV 19 0:9 Утрехт Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Утрехт 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Утрехт Утрехт 3:1 Херенвен Аякс 4:1 Утрехт Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Эммен 2:0 Утрехт Утрехт 0:0 Витесс АДО Ден Хааг 5:0 Утрехт ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Утрехт 3:2 Фейеноорд
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +7 =5 -8ВВВ-Венло 1:4 Аякс Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос
ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:0 Эксельсиор Гронинген 3:2 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
ВВВ-Венло: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виллем II
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Витесс
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|3.
|Аякс
|3
|2
|1
|0
|11 - 3
|7
|4.
|АЗ Алкмаар
|3
|2
|1
|0
|6 - 0
|7
|5.
|Спарта Роттердам
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|ПСВ
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Утрехт
|0:2
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|8.
|ВВВ-Венло
|2:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|9.
|Твенте
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|10.
|Херенвен
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Фейеноорд
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|АДО Ден Хааг
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|14.
|Эммен
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Хераклес
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|Ваалвейк
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|18.
|ПЕК Зволле
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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