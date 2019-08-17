Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
Позже
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
ПСЖ
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +10 =5 -5Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн
Последние игры между собой
Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Лион
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 1
|6
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 2
|6
|5.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 7
|6
|6.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|9.
|Метц
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|14.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Амьен
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|Марсель
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Ним
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Метц
1.9% (1)
Ничья
1.9% (1)
ПСЖ
96.3% (52)
1:2 ПСЖ
31.5% (17)
0:2 ПСЖ
29.6% (16)
1:3 ПСЖ
18.5% (10)
0:3 ПСЖ
9.3% (5)
2:3 ПСЖ
3.7% (2)
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