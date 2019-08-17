Франция: Лига 1 2019-2020

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Метц
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц
Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц Метц 2:1 Лорьян Ньор 0:3 Метц
ПСЖ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
ПСЖ 4:0 Тулуза Ренн 2:1 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 2:1 Ренн
ПСЖ 3:0 Сидней ПСЖ 1:1 Интер Милан Нюрнберг 1:1 ПСЖ Динамо Дрезден 1:6 ПСЖ Реймс 3:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон Анже 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:1 Ницца Монпелье 3:2 ПСЖ Ренн 2:2 ПСЖ ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Метц: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
ПСЖ: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
ПСЖ 5:0 Метц Лига 1 Метц 1:5 ПСЖ Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Метц Кубок лиги
ПСЖ 3:0 Метц Лига 1 ПСЖ 3:1 Метц Лига 1 Метц 2:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Метц Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Лион Заявка 3 2 0 1 9 - 1 6
4. ПСЖ Заявка 3 2 0 1 8 - 2 6
5. Анже Заявка 3 2 0 1 6 - 7 6
6. Брест Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
7. Сент-Этьен Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 2 - 1 4
9. Метц Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Бордо Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Монпелье Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Тулуза Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
14. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Амьен Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. Марсель Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18. Ним Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Монако Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Метц - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 30.08.2019, осталось 2 дня 21 час 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Метц - ПСЖ
    Метц
    1.9% (1)
    Ничья
    1.9% (1)
    ПСЖ
    96.3% (52)
    1:2 ПСЖ
    31.5% (17)
    0:2 ПСЖ
    29.6% (16)
    1:3 ПСЖ
    18.5% (10)
    0:3 ПСЖ
    9.3% (5)
    2:3 ПСЖ
    3.7% (2)
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