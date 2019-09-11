Три минуты добавил Джейр Марруфо к основному времени матча.

Каррильо протащил мяч к штрафной площади из центра поля, а затем выполнил передачу на Рейну, который вновь пробил по воротам, мяч на этот раз пролетел над перекладиной.

Эдерсон ошибся при игре на выходе у правого угла штрафной площади, едва в итоге голкипер сборной Бразилии не подарил мяч Рейне, успели всё же бразильцы отбиться и выбить мяч в аут.

Звучит финальный свисток. Сборная Бразилии в товарищеском матче, который прошёл в Лос-Анджелесе, неожиданно уступила сборной Перу 0:1. Сегодня мы с вами посмотрели не самый весёлый футбол, но зато результат получился интересным. Дебют в сборной у Винисиуса Жуниора вышел далеко не самым приятным. А вот Луис Абрам забил первый гол за сборную Перу, сразу же в ворота такого соперника, пусть это и неофициальный матч, но всё равно большое достижение. Также данное поражение стало для Бразилии первым с чемпионата мира 2018 года, а Рикардо Гарека стал первым тренером в истории сборной Перу, который смог дважды вместе с командой одолеть грозную Бразилию.

Начинается второй тайм. Сейчас как раз стоит ожидать немало замен по ходу второй половины матча, быть может свежие игроки как-то смогут себя проявить, безусловно сегодня многие ждут на поле Неймара, его мы наверняка скоро увидим.

Остались в игре Нерес и Каземиро, значит оба футболиста чувствуют себя хорошо и Тете пока решил дать им поиграть ещё немного в этой встрече.

В составе сборной Перу после перерыва произошла замена. Вместо Рауля Руидиаса на поле вышел Йорди Рейна.

Ришарлсон у штрафной площади сборной Перу наткнулся на Адвинкулу, Луис довольно опасно выставлял руки вперёд, но Джейр Марруфо показал, что можно играть дальше.

Ришарлисон после данного стыка получил небольшое повреждение. Где-то также досталось и Йотуну, оба игрока после небольшой паузы вернулись в игру.

Сандро прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в штрафную площадь, случился небольшой рикошет, но Гальесе грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Ришарлисон выполнил передачу в центр штрафной площади на Аллана, Аллан сделал пару шагов вперёд и пробил по воротам, но Гальесе успел сократить дистанцию и тем самым спасти свою команду.

Тапия в центре поля огрел по ногам Коутиньо. Игроки сборной Бразилии никуда не спеша разыграли стандарт.

Защитник сборной Бразилии Алекс Сандро получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тапия.

К штрафной площади сборной Перу последовала передача из центра поля, Фирмино в борьбе с Абрамом Луисом сбросил мяч на Коутиньо, Филиппе мощно пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Гальесе в прыжке спас свою команду.

Гальесе при спасении своей команды выбил большой палец, в очередной раз врачам сборной Перу пришлось выйти на поле, чтобы помочь Педро вернуться в игру.

Ришарлисон в центре поля нарушил правила против Тапия. Адвинкула не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Каземиро в центре поля довольно высоко задрал ногу и едва не попал по голове Рейне, Джейр Марруфо оставил этот эпизод без внимания.

Адвинкула попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Сандро Луис упустил мяч за лицевую линию поля.

Ришарлисон в центре поля теперь нарушил правила против Адвинкула. Из-за столь частых мелких фолов темп матча совсем у нас упал.

Флорес выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Рейна в борьбе с Маркиньосом упустил мяч за лицевую линию поля.

Неймар уже более-менее активно начал разминаться, минут через пять-семь он должен будет выйти на поле.

Фагнер с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Фирмино, Абрам Луис не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

Игроки сборной Бразилии разыграли угловой, далее Коутиньо отыгрался с Алланом, а затем Филиппе пробил в ближний угол ворот с правого угла штрафной площади, Гальесе сложился и вновь отправил мяч на угловой.

Ришарлисон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Каземиро выполнил скидку к линии вратарской, Гальесе вышел из ворот и кулаком выбил мяч на Тапия, который уже выбил его в аут.

Ещё пару замен провёл Тите. Вместо Карлоса Каземиро на поле вышел Фабиньо, а Давида Нереса заменил Лукас Пакета.

Коутиньо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Пакета в касание пробил по воротам, мяч ушёл в сторону от цели.

Неймар выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Ришарлисону, Ришарлисон в итоге пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Коутиньо выполнил передачу в центр штрафной площади на Неймара, совсем немного не хватило Неймару, чтобы обработать мяч.

И ещё одна замена в составе сборной Перу. Вместо получившего небольшое повреждение Карлоса Самбрано на поле вышел Андерсон Сантамария.

Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади сборной Бразилии на ход Рейне, Эдерсон немного размялся при игре на выходе, а то ему совсем скучно стало.

Адвинкула получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч полетел довольно слабо и точно в руки Эдерсону.

Винисиус выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Неймару, Неймар в борьбе с Сантамарией очень охотно упал на газон, Джейр Марруфо справедливо показал, что нужно играть дальше.

Пакета выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Неймару, форвард сборной Бразилии оказался в небольшом офсайде.

С правого фланга на этот раз последовала передача в центр штрафной площади на Неймара, Сантамария оказался первым на мяче.

Пошли последние минуты матча, хочется верить, что хотя бы один забитый мяч на двоих команды сегодня смогут оформить.

Игроки сборной Перу вновь перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им не удаётся пройти.

Трауко выбивал мяч от своей штрафной площади, Пакета шёл на перехват и подыграл рукой.

Теперь уже Пакета нарушил правила в борьбе за мяч в центре поля против Йотуна.

Фабиньо на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гонсалеса. Перу удалось заработать довольно опасный стандарт.

Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Абрам!!! Йотун со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Эдерсон ошибся при игре на выходе, Луис Абрам успешно выпрыгнул и в борьбе с Милитао головой защитник сборной Перу отправил мяч в сетку.

Угловой у ворот сборной Перу. Неймар выполнил подачу в центр штрафной площади, Сандро сбросил мяч на Пакета, а Лукас далее подставлял ногу, мяч пролетел над перекладиной.

Рейна пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

Первый тайм

— Ришарлисон ворвался в штрафную площадь, защитники сборной Перу выбили мяч на угловой, но Джейр Марруфо решил дать свисток на перерыв. Пока Бразилия смотрится интереснее при не самом высоком темпе встречи. Временами Перу также старается отвечать, но это бывает очень редко. В целом хороших моментов в нашем матче также крайне мало. Да, встреча товарищеская, но всё же хотелось бы видеть голы, болельщиков в Лос-Анджелесе сегодня много, они наверняка также не особо довольны содержанием матча. Пожелаем здоровья Каземиро и Давиду Нересу, которые неудачно столкнулись головами в борьбе за верховой мяч, они доиграли первый тайм, но можно не рисковать здоровьём игроков и всё же их после перерыва как раз заменить.

45' Нерес с левого фланга сместился в центр, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь не полетел в створ.

45' Игрок сборной Перу Педро Акино получил жёлтую карточку за грубую игру против Каземиро в центре поля.

45' Ещё один стандарт заработала Бразилия. Коутиньо выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Фирмино не смог головой направить мяч в створ ворот.

45' Коутиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за верховой мяч Гальесе удачно сыграл на выходе и забрал его в руки.

45' Три минуты добавил Джейр Марруфо к основному времени первого тайма.

45' Нерес с левого фланга сместился в центр, затем у Давида из-под ног выбили мяч, но отскок был в пользу Ришарлисона, который пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Гальесе в прыжке перевёл мяч на угловой.

44' Акино в центре поля получил по ногам от Каземиро. Игроки сборной Перу также никуда не спешат при розыгрыше мяча.

43' Ришарлисон с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, но Адвинкула успешно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

42' Тапия в центре поля нарушил правила против Коутиньо. Игроки сборной Бразилии никуда не спеша разыграли стандарт.

41' Флорес прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил передачу к линии вратарской, там был только Милитао.

40' Коутиньо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

39' Адвинкула на левом фланге нарушил правила против Ришарлисона. Бразилия на этот раз заработала довольно неплохой стандарт.

38' Каземиро со стандарта с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч пролетел над перекладиной, но Гальесе всё более-менее контролировал.

37' Тапия в центре поля нарушил правила против Фирмино. Игроки сборной Бразилии готовятся к стандарту.

36' Нерес также всё же разбил голову, оба игрока теперь играют в специальных шапочках, после первого тайма их скорее всего поменяют.

35' Каземиро разбил себе лоб, но врачи сборной Бразилии быстро смогли остановить кровь. Сейчас Каземиро поменяет футболку, а затем продолжит игру.

34' Каземиро и Нерес не смогли разобраться, кто будет играть по верховому мячу в центре поля. Игроки между собой столкнулись головами. Вышли на поле врачи сборной Бразилии.

33' Ришарлисон получил мяч на левом углу штрафной площади, в борьбе с Адвинкула у форварда сборной Бразилии мяч свалился с ноги при ударе в ближний угол ворот.

32' Габриэл Коста в центре поля нарушил правила против Каземиро в борьбе за верховой мяч.

31' Руидиас попытался пройти вперёд по левому флангу, но Рауля на этот раз подвела техника, мяч вновь ушёл в аут.

30' Коста пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, вновь мяч попал в защитника сборной Бразилии.

29' Габриэл Коста с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

28' Казалось, что Нерес в борьбе за мяч на своей половине поля нарушал правила против Тапии, но Джейр Марруфо дал свисток именно в пользу сборной Бразилии.

27' Ришарлисон с правого фланга сместился в центр, а затем попытался выполнить передачу к линии штрафной площади на Фирмино, мяч от Йотуна отскочил обратно к Ришарлисону, форвард сборной Бразилии из-за пределов штрафной площади в итоге пробил в левый угол ворот, мяч улетел немного в сторону от цели.

26' Акино прошёл вперёд по правому флангу, а затем Педро выполнил подачу в штрафную площадь сборной Бразилии, Эдерсон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

25' Флорес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из игроков сборной Бразилии.

24' Йотун с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Бразилии сразу же выбили мяч за пределы штрафной площади.

23' Флорес с левого угла штрафной площади в касание пробил в ближний угол ворот, Эдерсон в прыжке коснулся мяча кончиками пальцев, будет угловой.

22' Руидиас выиграл борьбу за верховой мяч на половине поля сборной Бразилии у Фагнера, но затем защитники сборной Бразилии всё же не дали Раулю развить атаку.

21' Адвинкула при игре в подкате получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Перу, Луис показал, что он готов играть дальше. Травмы в товарищеском матче никому конечно же не нужны.

20' Какой момент! Фирмино выполнил передачу в центр штрафной площади на Нереса, Давид вышел на рандеву с Гальесе, ушёл от голкипера сборной Перу, но далее форварда сборной Бразилии в подкате накрыл Адвинкула и тем самым Луис спас свою команду.

19' Сборная Перу показывает, что она готова играть от обороны пока что, торопиться сегодня команда Рикардо Гареки никуда не собирается.

18' Аллан Маркес в центре поля ошибся с передачей, на счастье Бразилии игрокам сборной Перу не удалось развить контратаку.

17' Казалось, что Йотун в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади нарушал правила против Каземиро, но Джейр Марруфо показал, что нужно играть дальше.

16' Угловой у ворот Перу. Коутиньо выполнил подачу к линии вратарской, Акино головой выбил мяч на правый фланг.

15' Габриэл Коста с углового выполнил подачу к линии вратарской, Тапия головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

14' Йотун со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Самбрано головой попытался пробить в правый угол ворот, мяч задел одного из игроков сборной Бразилии и ушёл на угловой.

13' Каземиро нарушил правила на левом фланге против Габриэля Косты. Перу удалось заработать довольно неплохой стандарт.

12' До Эдерсона дошёл мяч наконец-то, пока голкипер сборной Бразилии и Педро Гальесе могли потрогать мяч лишь при передачах назад от партнёров по команде.

11' Фагнер с правого фланга выполнил неудачную передачу к штрафной площади на Фирмино, мяч оказался у игроков сборной Перу.

10' Нерес получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на правом фланге на своей половине поля, но Давид быстро поднялся, Джейр Марруфо даже не стал давать свисток.

9' Маркиньос из центра поля выполнил передачу на ход Ришарлисону по правому флангу, вновь мяч полетел слишком сильно для форварда "Эвертона", на этот раз он улетел в аут.

8' Как раз в центре поля по-прежнему и проходит большая часть матча, увы, пока мы наблюдаем типичный товарищеский матч, который является худшим в проявлении.

7' Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади сборной Перу, мяч полетел слишком сильно, Ришарлисон не смог сохранить его в пределах поля.

6' Болельщиков в Лос-Анджелесе сегодня собралось очень много, от этого даже обидно, что команды действуют по первым минутам столь медленно.

5' Йотун перехватил мяч на половине поля сборной Бразилии у Каземиро, далее Йотун попытался пройти вперёд по левому флангу, но Каземиро исправил собственную ошибку и вернул мяч для своей команды.

4' Акино на половине поля сборной Бразилии нарушил правила против Маркиньоса. Номинальные хозяева поля никуда не спеша разыграли стандарт.

3' Футболисты сборной Перу наконец-то полностью перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля им пока пройти никак не удаётся.

2' Сборная Бразилии сразу же поджала Перу, но темп матча у нас довольно средний, а это помогает команде Рикардо Гареки держать оборону.