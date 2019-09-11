45' Желтая карточкаАгино Педро
52' Желтая карточкаАлекс Сандро
1:0
84' ГолАбрам Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Агино ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фагнер ЛемосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Аллан МаркесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ivan SilvaВратарь
- Защитник
-
13 Алвес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
16 ЖоржЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
Ход матча
45'
52'
84'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
6 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Перу Последние 20 матчей: +7 =2 -11Перу 0:1 Эквадор Бразилия 3:1 Перу Чили 0:3 Перу Уругвай 0:0 Перу
Бразилия Последние 20 матчей: +12 =5 -3Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай
Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas Бразилия 1:4 Сан-Луиз Аваи 2:0 Бразилия Сан-Жозе-дус-Кампус 1:3 Бразилия Бразилия 0:0 Гремио Атлетико Тубарао 0:0 Бразилия Бразилия 1:3 Айморе Бразилия 1:0 Камерун Уругвай 0:1 Бразилия
Последние игры между собой
Перу: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Бразилия: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Перу
0% (0)
Ничья
10.5% (2)
Бразилия
89.5% (17)
1:2 Бразилия
42.1% (8)
0:2 Бразилия
31.6% (6)
2:2 Ничья
10.5% (2)
1:3 Бразилия
10.5% (2)
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