Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
6:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 13028
Ваалвейк
0'
1:0
26' Гол
Бель-Хассани Иллиас
1:1
28' Гол
Melle Meulensteen
31' Желтая карточка
Элберс Стэнли
1:2
34' Гол
Леманс Клинт
38' Желтая карточка
Хамер Густаво
2:2
60' Гол
Гучаннеджад Реза
68' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
3:2
81' Гол
Гучаннеджад Реза
4:2
83' Гол
Гучаннеджад Реза
5:2
88' Гол
Гучаннеджад Реза
6:2
90' Гол
Хамер Густаво
90'+4
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
19
Деккер
Рик
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
20
Брюнс
Томас
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
1
Etienne
Vaessen
2
Гаари
Жюрьен
3
Melle
Meulensteen
14
Дрост
Энрико
15
Ньивпорт
Ларс
6
Ринстра
Дан
8
Anas
Tahiri
23
Леманс
Клинт
10
Спирингс
Стейн
9
Байлет
Марио
17
Элберс
Стэнли
ПЕК Зволле
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

26'
Бель-Хассани Иллиас
1:0
28'
1:1
Melle Meulensteen
(Байлет Марио)
31'
 
Элберс Стэнли
34'
1:2
Леманс Клинт
(Гаари Жюрьен)
38'
Хамер Густаво
 
46'
Саймак Мустафа
Брюнс Томас
 
56'
Гучаннеджад Реза
Джонсон Деннис
 
60'
Гучаннеджад Реза
(Паал Кеннет)
2:2
64'
 
Венте Дилан
Байлет Марио
68'
 
Гаари Жюрьен
74'
 
Матсен Даррен
Леманс Клинт
81'
Гучаннеджад Реза
(Ван Вермескеркен Саи)
3:2
83'
Гучаннеджад Реза
(Хамер Густаво)
4:2
85'
 
Lenners Daneels
Ньивпорт Ларс
86'
Лахман Даррил
Бель-Хассани Иллиас
 
88'
Гучаннеджад Реза
(Тай Леннарт)
5:2
90'
Хамер Густаво
(Ван Вермескеркен Саи)
6:2

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле
Ваалвейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк

Последние игры между собой

ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
ПЕК Зволле 3:0 Ваалвейк Товарищеские матчи Ваалвейк 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Эредивизие
Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 2:0 6 3 3 0 12 - 6 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
6. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
9. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
10. Хераклес 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 0:2 5 0 2 3 4 - 11 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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