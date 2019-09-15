Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПЕК Зволле
6:2
Конец матча
Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13028
Ваалвейк
1:0
26' ГолБель-Хассани Иллиас
1:1
28' ГолMelle Meulensteen
31' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
1:2
34' ГолЛеманс Клинт
38' Желтая карточкаХамер Густаво
2:2
60' ГолГучаннеджад Реза
68' Желтая карточкаГаари Жюрьен
3:2
81' ГолГучаннеджад Реза
4:2
83' ГолГучаннеджад Реза
5:2
88' ГолГучаннеджад Реза
6:2
90' ГолХамер Густаво
19
Деккер
Рик
15
Керстен
Сэм
20
Брюнс
Томас
10
Тай
Леннарт
14
Дрост
Энрико
23
Леманс
Клинт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Деккер РикЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрост ЭнрикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Леманс КлинтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
-
19 Sylla SowПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Венте ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Said Bakari
-
22 Mike Grim
-
Главный тренер: Грим Фред
Ход матча
26'
28'
31'
34'
1:2
38'
60'
2:2
68'
81'
83'
88'
5:2
90'
Статистика матча
-
6 Голы 2
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
6 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле Аякс 2:1 ПЕК Зволле
Ваалвейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ваалвейк 3:4 Утрехт-2 Ваалвейк 1:3 ПСВ Ваалвейк 0:3 АДО Ден Хааг Твенте 3:3 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 АЗ Алкмаар ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк НАК Бреда 0:2 Ваалвейк Осс 0:1 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Мехелен СДК Путтен 0:8 Ваалвейк Гоу Эхед Иглс 4:5 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 Гоу Эхед Иглс Эксельсиор 1:1 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Эксельсиор Ваалвейк 3:0 НЕК Неймеген НЕК Неймеген 2:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:1 Эйндховен Гоу Эхед Иглс 1:4 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк
Последние игры между собой
ПЕК Зволле: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Ваалвейк: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Ваалвейк 2:4 ПЕК Зволле Кубок Ваалвейк 1:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Ваалвейк Кубок ПЕК Зволле 0:3 Ваалвейк Первый дивизион Ваалвейк 3:1 ПЕК Зволле Первый дивизион Ваалвейк 1:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) ПЕК Зволле 1:1 Ваалвейк Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Ваалвейк 2:0 ПЕК Зволле Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|2:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|8.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|9.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|0:2
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
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