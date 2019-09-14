Испания: Ла Лига 2019-2020
Леганес
0:3
Конец матча
Стадион: Бутарке Зрители: 7670
Вильярреал
0:1
26' ГолМорено Херард
0:2
39' Гол в свои воротаСильва Хонатан
81' Желтая карточкаПерес Рубен
84' Желтая карточкаРоке Меса
0:3
90' ГолМорено Херард
13
Сориано
Хуан
21
Перес
Рубен
10
Арнаис
Хосе
- Основной состав
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
10 Арнаис ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гранди АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
26'
0:1
39'
0:2
81'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
8 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна
Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал
Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал
Последние игры между собой
Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|3.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|Севилья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|Барселона
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|Алавес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Осасуна
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Гранада
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|13.
|Сельта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Валенсия
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|Бетис
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|17.
|Хетафе
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Эйбар
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Леганес
13.3% (21)
Ничья
39.9% (63)
Вильярреал
46.8% (74)
1:1 Ничья
35.4% (56)
1:2 Вильярреал
32.3% (51)
0:1 Вильярреал
9.5% (15)
1:0 Леганес
6.3% (10)
2:1 Леганес
6.3% (10)
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