Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

92' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

91' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

89' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Удар от ворот произведет Леганес

87' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

87' Асенхо Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Вильярреал

85' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

85' Удар от ворот произведет Леганес

85' Гомес Мойсес II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

84' Роке Меса - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

83' Опасность! Роке Меса из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

83' Матч возобновлен

83' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

82' Морено Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Перес Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

79' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Сиовас Димитрис из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

78' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Удар от ворот произведет Вильярреал

76' Матч возобновлен

75' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

75' Ох, нехорошо это выглядит. Гомес Мойсес II получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Гомес Мойсес II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Руибаль Айтор из команды Леганес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

73' Иборра Висенте из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

68' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Пенья Рубен из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

65' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

64' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Касорла Санти из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

59' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Бустинса Унаи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Морено Херард выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

53' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Вильярреал

51' Торрес Пау выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

49' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сегодняшная посещаемость составляет 7670 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Вильярреал