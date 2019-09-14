Испания: Ла Лига 2019-2020

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Леганес
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 7670
Вильярреал
0'
0:1
26' Гол
Морено Херард
0:2
39' Гол в свои ворота
Сильва Хонатан
81' Желтая карточка
Перес Рубен
84' Желтая карточка
Роке Меса
0:3
90' Гол
Морено Херард
90'+5
13
Сориано
Хуан
3
Бустинса
Унаи
12
Авазьем
Чидозье
22
Сиовас
Димитрис
5
Сильва
Хонатан
27
Оскар
Родригес
6
Роке
Меса
21
Перес
Рубен
10
Арнаис
Хосе
7
Брайтвайт
Мартин
26
Эн-Несири
Юссеф
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
8
Касорла
Санти
19
Замбо-Ангисса
Андре
10
Иборра
Висенте
23
Гомес
Мойсес
II
7
Морено
Херард
9
Бакка
Карлос
Леганес
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

26'
0:1
Морено Херард
(Касорла Санти)
39'
0:2
Сильва Хонатан
46'
Каррильо Гидо
Эн-Несири Юссеф
 
62'
Руибаль Айтор
Оскар Родригес
 
63'
 
Пенья Рубен
Касорла Санти
76'
 
Экамби Карл Токо
Бакка Карлос
81'
Перес Рубен
 
82'
Эрасо Хави
Бустинса Унаи
 
84'
Роке Меса
 
88'
 
Онтиверос Хавьер
Гомес Мойсес II
90'
0:3
Морено Херард
(Экамби Карл Токо)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Леганес Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Алькоркон 0:0 Леганес Бетис 2:1 Леганес Леганес 0:1 Атлетико М Леганес 0:1 Осасуна
Леганес 3:1 Альбасете Амьен 0:1 Леганес Алькоркон 0:3 Леганес Иттихад Танжер 0:2 Леганес Раджа Касабланка 0:0 Леганес Фуэнлабрада 0:2 Леганес Райо Вальекано 2:2 Леганес Уэска 2:1 Леганес Леганес 0:2 Эспаньол Севилья 0:3 Леганес Леганес 0:0 Сельта Леганес 0:1 Атлетик Б Вильярреал 2:1 Леганес Леганес 1:1 Реал Мадрид Алавес 1:1 Леганес Леганес 1:0 Вальядолид
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Леванте 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:4 Гранада Болонья 3:4 Вильярреал
Ла-Нусия 0:4 Вильярреал Шальке 04 3:1 Вильярреал Кёльн 1:3 Вильярреал Аугсбург 2:6 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вильярреал 3:0 Вест Бромвич Хетафе 2:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Вильярреал 1:1 Уэска Реал Сосьедад 0:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леганес Валенсия 2:0 Вильярреал Жирона 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Валенсия Бетис 2:1 Вильярреал

Последние игры между собой

Леганес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Вильярреал 2:1 Леганес Примера Леганес 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера Вильярреал 2:1 Леганес Кубок Короля
Леганес 1:0 Вильярреал Кубок Короля Леганес 3:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Вильярреал Примера Леганес 3:2 Вильярреал Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
2. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
3. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
4. Севилья Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5. Барселона 2:1 Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
6. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
8. Алавес Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Осасуна Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Гранада Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Вальядолид Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Сельта Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Валенсия 1:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
16. Бетис Заявка 3 1 0 2 5 - 8 3
17. Хетафе Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18. Эйбар Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
19. Эспаньол Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Леганес 0:3 Вильярреал
Леганес
13.3% (21)
Ничья
39.9% (63)
Вильярреал
46.8% (74)
1:1 Ничья
35.4% (56)
1:2 Вильярреал
32.3% (51)
0:1 Вильярреал
9.5% (15)
1:0 Леганес
6.3% (10)
2:1 Леганес
6.3% (10)
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