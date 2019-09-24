Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

49' Бетис имеет хороший шанс забить.

48' Г О О О О Л - Морон Лорен первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

48' ШТАНГА! Пробил головой Морон Лорен прямо в каркас ворот!

47' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Айтор Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

45' Удар от ворот произведет Леванте

44' Карвалью Вилльям не смог попасть в створ ударом издали

44' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Леванте

41' Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали

41' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Гуардадо Андрес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

40' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Бетис

38' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Кампанья Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

36' Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

35' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

30' Удар от ворот произведет Леванте

29' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи

28' Удар от ворот произведет Леванте

27' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Вукчевич Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

25' Морон Лорен получил желтую карточку от судьи

24' Удар от ворот произведет Бетис

24' Пространство открывается для Леон Серхио , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

23' Плохо играет Дуарте Оскар - неудачный вынос, и мяч у соперниц

23' Удар от ворот произведет Бетис

22' Кампанья Хосе не смог попасть в створ ударом издали

22' Удар от ворот произведет Леванте

22' Иглесиас Борха из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Морено Алекс из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Леон Серхио бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре

16' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

14' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Леванте

14' Пространство открывается для Иглесиас Борха , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

12' Удар от ворот произведет Бетис

12' Леон Серхио не смог попасть в створ ударом издали

12' Хорошие скиллы дриблинга показывает Морено Алекс , обходя своих соперников

11' Удар от ворот произведет Бетис

11' Кампанья Хосе из команды Леванте делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

10' Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.

10' Удар от ворот произведет Бетис

10' Эрнани Фортеш не смог попасть в створ ударом издали

10' Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Эрнани Фортеш изменил счет на табло!

7' Игрок команды Леванте отправляет мяч за спину защитников.

5' Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.

5' Удар от ворот произведет Леванте

4' Дуарте Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Удар от ворот произведет Бетис

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Леванте начинает с центра поля