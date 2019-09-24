Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
3:1
Второй тайм: 75'

Стадион: Зрители: 44560
Леванте
0'
0:1
7' Гол
Эрнани Фортеш
25' Желтая карточка
Морон Лорен
29' Желтая карточка
Вукчевич Никола
1:1
45' Гол
Морон Лорен
2:1
48' Гол
Морон Лорен
57' Желтая карточка
Коке Хорхе II
63' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
3:1
67' Гол
Иглесиас Борха
75'
1
Роблес
Жоэль
19
Барраган
Антонио
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
16
Морон
Лорен
9
Иглесиас
Борха
13
Айтор
Фернандес
23
Коке
Хорхе
II
15
Постиго
Серхио
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
5
Радоя
Неманья
17
Вукчевич
Никола
24
Кампанья
Хосе
11
Моралес
Луис
7
Леон
Серхио
8
Эрнани
Фортеш
Бетис
4-4-2
Леванте
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Эрнани Фортеш
(Вукчевич Никола)
25'
Морон Лорен
 
29'
 
Вукчевич Никола
45'
Морон Лорен
1:1
46'
 
Мелеро Гонсало
Вукчевич Никола
48'
Морон Лорен
(Хоакин Санчес)
2:1
57'
 
Коке Хорхе II
63'
Карвалью Вилльям
 
64'
 
Майораль Борха
Леон Серхио
67'
Иглесиас Борха
(Хоакин Санчес)
3:1
72'
 
Рохер Марти
Эрнани Фортеш
73'
Лаинес Диего
Морон Лорен
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис
Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал
Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте

Последние игры между собой

Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Леванте 4:0 Бетис Примера Бетис 0:3 Леванте Примера Леванте 0:2 Бетис Примера Бетис 4:0 Леванте Примера
Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Атлетик Б Заявка 5 3 2 0 6 - 1 11
2. Реал Мадрид Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
3. Гранада Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
4. Севилья Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
7. Барселона 2:0 Заявка 6 3 1 2 14 - 9 10
8. Вильярреал 0:2 Заявка 6 2 2 2 12 - 10 8
9. Бетис 3:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
10. Осасуна Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11. Леванте 1:3 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12. Хетафе Заявка 5 1 3 1 7 - 6 6
13. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
14. Алавес Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
15. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
16. Сельта Заявка 5 1 2 2 3 - 6 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
19. Эйбар Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20. Леганес Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 3:1 Леванте
Бетис
76.6% (118)
Ничья
18.8% (29)
Леванте
4.5% (7)
2:1 Бетис
38.3% (59)
1:0 Бетис
27.3% (42)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 Бетис
7.1% (11)
1:2 Леванте
3.2% (5)
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