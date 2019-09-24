Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
3:1
Второй тайм: 75'
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 44560
Леванте
0:1
7' ГолЭрнани Фортеш
25' Желтая карточкаМорон Лорен
29' Желтая карточкаВукчевич Никола
1:1
45' ГолМорон Лорен
2:1
48' ГолМорон Лорен
57' Желтая карточкаКоке Хорхе II
63' Желтая карточкаКарвалью Вилльям
3:1
67' ГолИглесиас Борха
23
Манди
Аисса
15
Морено
Алекс
16
Морон
Лорен
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Гарсия РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Кабако ЭрикЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
7'
0:1
25'
29'
45'
1:1
48'
2:1
57'
63'
67'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +8 =3 -9Осасуна 0:0 Бетис Бетис 1:1 Хетафе Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис
Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия
Леванте Последние 20 матчей: +9 =5 -6Леванте 0:0 Эйбар Реал Мадрид 3:2 Леванте Леванте 2:0 Вальядолид Леванте 2:1 Вильярреал
Алавес 1:0 Леванте Мальорка 1:2 Леванте Эльче 0:2 Леванте Динамо-Брест 1:1 Леванте Леванте 1:1 Уэска Леванте 0:1 Картахена Леванте 2:0 Альмерия Мурсия 0:1 Леванте Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:2 Атлетико М Жирона 1:2 Леванте Леванте 4:1 Райо Вальекано Барселона 1:0 Леванте Леванте 4:0 Бетис Леванте 2:2 Эспаньол Валенсия 3:1 Леванте
Последние игры между собой
Бетис: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Леванте: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Бетис 1:0 Леванте Примера Леванте 0:1 Бетис Примера Леванте 1:3 Бетис Примера Бетис 0:0 Леванте Примера Леванте 1:1 Бетис Примера Бетис 2:0 Леванте Примера Леванте 3:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Леванте Примера Бетис 4:0 Леванте Сегунда Леванте 1:0 Бетис Сегунда Бетис 0:1 Леванте Первый дивизион Леванте 4:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|7.
|Барселона
|2:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 9
|10
|8.
|Вильярреал
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|9.
|Бетис
|3:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Леванте
|1:3 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Хетафе
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|15.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|16.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|19.
|Эйбар
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Леганес
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Бетис
76.6% (118)
Ничья
18.8% (29)
Леванте
4.5% (7)
2:1 Бетис
38.3% (59)
1:0 Бетис
27.3% (42)
1:1 Ничья
15.6% (24)
2:0 Бетис
7.1% (11)
1:2 Леванте
3.2% (5)
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