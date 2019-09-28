Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
2:2
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 15054
Тулуза
1:0
4' ГолДиалло Хабиб
11' Желтая карточкаДелен Тома
1:1
86' ГолСаид Уэсли
2:1
90' ПенальтиНьяне Ибраима
90' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
2:2
90' ГолКулурис Эфтимос
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
19
Маига
Хабиб
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гакпа МарвинНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каби МануэльЗащитник
- Защитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
4'
1:0
11'
86'
1:1
90'
2:1
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Метц: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|13 - 4
|18
|2.
|Анже
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|3.
|Нант
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|8 - 5
|16
|4.
|Лилль
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|Ницца
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|6.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|8.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Монпелье
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|10.
|Реймс
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|11.
|Лион
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 8
|9
|12.
|Монако
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|14 - 16
|9
|13.
|Тулуза
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|15.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|17.
|Брест
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 13
|8
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
Метц
46.1% (70)
Ничья
42.8% (65)
Тулуза
11.2% (17)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:0 Метц
28.3% (43)
2:1 Метц
12.5% (19)
0:1 Тулуза
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
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