Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Метц
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 15054
Тулуза
0'
1:0
4' Гол
Диалло Хабиб
11' Желтая карточка
Делен Тома
1:1
86' Гол
Саид Уэсли
2:1
90' Пенальти
Ньяне Ибраима
90' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
2:2
90' Гол
Кулурис Эфтимос
90'+8
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
21
Бойе
Джон
6
Фофана
Мамаду
17
Делен
Тома
4
Н'Дорам
Кевин
19
Маига
Хабиб
25
Траоре
Адама
II
10
Гакпа
Марвин
20
Диалло
Хабиб
11
Нгетт
Опа
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
2
Амьен-Аду
Кельвен
15
Исима-Мирен
Николя
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
14
Доссеви
Матьё
27
Макенго
Жан-Виктор
7
Градель
Макс-Ален
10
Лейя-Исека
Аарон
Метц
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

4'
Диалло Хабиб
(Маига Хабиб)
1:0
11'
Делен Тома
 
11'
Ньяне Ибраима
Диалло Хабиб
 
46'
Эмброуз Тьерри
Нгетт Опа
 
68'
 
Саид Уэсли
Доссеви Матьё
75'
 
Саного Яя
Венкёр Вильям
79'
 
Кулурис Эфтимос
Лейя-Исека Аарон
82'
Коад Рено
Траоре Адама II
 
86'
1:1
Саид Уэсли
(Градель Макс-Ален)
90'
Ньяне Ибраима
2:1
90'
 
Градель Макс-Ален
90'
2:2
Кулурис Эфтимос
(Саного Яя)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сент-Этьен 0:1 Метц Метц 1:2 Амьен Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ
Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц
Тулуза Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б
Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль

Последние игры между собой

Метц: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Тулуза: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Метц 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Метц Лига 1 Метц 1:1 Тулуза Лига 1 Метц 1:1 Тулуза Кубок лиги
Тулуза 1:2 Метц Лига 1 Метц 3:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 3:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Метц Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 8 6 0 2 13 - 4 18
2. Анже Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
3. Нант Заявка 8 5 1 2 8 - 5 16
4. Лилль Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
5. Ницца Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
6. Марсель Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
7. Бордо Заявка 8 3 3 2 12 - 9 12
8. Ренн Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Монпелье Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
10. Реймс Заявка 8 3 2 3 7 - 4 11
11. Лион Заявка 8 2 3 3 14 - 8 9
12. Монако Заявка 8 2 3 3 14 - 16 9
13. Тулуза Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
14. Ним Заявка 7 2 2 3 7 - 8 8
15. Метц Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
16. Амьен Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
17. Брест Заявка 8 1 5 2 8 - 13 8
18. Страсбург Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 13 5
20. Дижон Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Тулуза имеет хороший шанс забить.
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Сентонз Фабьен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 44'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 44'
    Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Бойе Джон пострадал.
  • 44'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    44'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 44'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 43'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Маига Хабиб из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Сангаре Ибрахим наказан за толчок Траоре Адама II
  • 42'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 41'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 40'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 40'
    Пространство открывается для Лейя-Исека Аарон, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 40'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • 39'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 39'
    Траоре Адама II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    38'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Траоре Адама II пострадал.
  • 37'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 37'
    Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Маига Хабиб из команды Метц подал угловой справа.
  • 36'
    Н'Дорам Кевин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 36'
    Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 36'
    Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 35'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • Угловой
    33'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 32'
    Венкёр Вильям бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 32'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 31'
    Шанс получает Ньяне Ибраима из команды Метц, но удар головой идет мимо
  • 31'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Гакпа Марвин не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 30'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Морейра Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Гакпа Марвин из команды Метц поставил подножку. Пострадал Морейра Стивен
  • Фол, нарушение
    29'
    Морейра Стивен играет рукой
  • 29'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 28'
    Маига Хабиб наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
  • 27'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 27'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 26'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 26'
    Метц контролирует мяч.
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 25'
    Сангаре Ибрахим из команды Тулуза направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 24'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Головой пробил Макенго Жан-Виктор, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    24'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой справа.
  • 24'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 24'
    Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 21'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 21'
    О, нет. Из многообещающей позиции Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 20'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 19'
    Сентонз Фабьен из команды Метц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 18'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Н'Дорам Кевин
  • 15'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 14'
    Гакпа Марвин пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 14'
    Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Доссеви Матьё бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
  • 13'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Морейра Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Диалло Хабиб получил травму и заменен. Ньяне Ибраима выходит на поле.
  • Желтая карточка
    11'
    Делен Тома получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    11'
    Безумный фол. Делен Тома грубо играет против соперника. Пострадал Морейра Стивен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диалло Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Травма, повреждение
    9'
    Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    9'
    Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Делен Тома
  • Травма, повреждение
    8'
    Диалло Хабиб возвращается на поле.
  • 7'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    7'
    Градель Макс-Ален наказан за толчок Бойе Джон
  • Угловой
    7'
    Доссеви Матьё из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 6'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Диалло Хабиб получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Диалло Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
  • 4'
    Маига Хабиб сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Диалло Хабиб изменил счет на табло!
  • 4'
    Силла Иссиага ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 4'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 4'
    Делен Тома из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 4'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Хорошая попытка от Нгетт Опа, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 3'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    2'
    Морейра Стивен из команды Тулуза играет слишком грубо. Нгетт Опа оказался на газоне.
  • 2'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • 2'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 1'
    Траоре Адама II не смог попасть в створ ударом издали
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 2:2 Тулуза
Метц
46.1% (70)
Ничья
42.8% (65)
Тулуза
11.2% (17)
1:1 Ничья
35.5% (54)
1:0 Метц
28.3% (43)
2:1 Метц
12.5% (19)
0:1 Тулуза
5.3% (8)
0:0 Ничья
4.6% (7)
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