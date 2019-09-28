Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Сегодняшная посещаемость составляет 15054 болельщиков

98' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

97' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос изменил счет на табло!

96' Удар от ворот произведет Тулуза

96' Рефери не любит споров - именно за это Градель Макс-Ален сейчас получил желтую

95' Ньяне Ибраима не смог попасть в створ ударом издали

95' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Г О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Метц забивает с точки!

90' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

90' После проверки VAR судья изменил решение - Метц пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

84' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Ох, нехорошо это выглядит. Ньяне Ибраима получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Ньяне Ибраима на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Матч возобновлен

80' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Метц

77' Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали

76' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Морейра Стивен из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

75' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

74' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Тулуза

72' Ньяне Ибраима из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

71' Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Тулуза

70' Пространство открывается для Эмброуз Тьерри , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

70' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

69' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Венкёр Вильям навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Метц

66' Пространство открывается для Силла Иссиага , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

66' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

65' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

64' Удар от ворот произведет Метц

64' Венкёр Вильям не смог попасть в створ ударом издали

63' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Адама II получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Траоре Адама II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

60' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Доссеви Матьё навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Градель Макс-Ален хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

56' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

53' Маига Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

52' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.

49' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Фофана Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля