Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 17135
Мальорка
0'
27' Желтая карточка
Мубарак Вакасо
33' Желтая карточка
Лаго Жуниор
50' Желтая карточка
Химо Наварро
1:0
76' Пенальти
Лукас Перес
78' Желтая карточка
Сальва Севилья
79' Желтая карточка
Вальент Мартин
2:0
86' Гол
Хоселу Санмартин
90'+6
13
Сивера
Антонио
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
8
Пина
Томас
22
Мубарак
Вакасо
11
Luis
Rioja
9
Хоселу
Санмартин
10
Гвидетти
Йон
1
Рейна
Маноло
2
Састре
Хуан
24
Вальент
Мартин
5
Кампос
Хиско
15
Fran
Gamez
12
Баба
Идрис
26
Кубо
Такефуса
23
Фебас
Алейкс
8
Сальва
Севилья
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
Алавес
4-4-2
Мальорка
4-1-4-1

Ход матча

27'
Мубарак Вакасо
 
33'
 
Лаго Жуниор
50'
Химо Наварро
 
58'
Лукас Перес
Гвидетти Йон
 
66'
 
Родригес Даниэль
Фебас Алейкс
76'
Лукас Перес
1:0
77'
 
Аридай Кабрера
Лаго Жуниор
77'
 
Пратс Абдон
Баба Идрис
78'
 
Сальва Севилья
79'
 
Вальент Мартин
83'
Бёрк Оливер
Видаль Алеш
 
86'
Хоселу Санмартин
(Бёрк Оливер)
2:0
88'
Понс Пере
Luis Rioja
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес
Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка
Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада

Последние игры между собой

Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мальорка 0:0 Алавес Сегунда Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Алавес 2:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:0 Алавес Сегунда
Алавес 1:0 Мальорка Сегунда Мальорка 2:1 Алавес Сегунда
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 4 3 0 12 - 6 15
2. Гранада Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
3. Атлетико М Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Барселона Заявка 7 4 1 2 16 - 10 13
6. Атлетик Б Заявка 7 3 3 1 7 - 3 12
7. Вильярреал Заявка 7 3 2 2 18 - 11 11
8. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
9. Леванте 1:0 Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 10 - 11 9
12. Эйбар Заявка 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Алавес Заявка 7 2 2 3 4 - 7 8
14. Бетис Заявка 7 2 2 3 10 - 15 8
15. Хетафе Заявка 7 1 4 2 10 - 11 7
16. Осасуна 0:1 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 9 6
18. Эспаньол Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
19. Мальорка Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
20. Леганес Заявка 7 0 2 5 3 - 10 2
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 2:0 Мальорка
Алавес
71.1% (108)
Ничья
25% (38)
Мальорка
3.9% (6)
1:0 Алавес
40.8% (62)
2:1 Алавес
25.7% (39)
1:1 Ничья
16.4% (25)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
3.9% (6)
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