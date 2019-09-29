Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

95' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

94' Пратс Абдон из команды Мальорка сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

94' Игрок из команды Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

94' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Удар от ворот произведет Алавес

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

89' Удар от ворот произведет Мальорка

88' Пространство открывается для Мубарак Вакасо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

88' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Г О О О О Л - Хоселу Санмартин изменил счет на табло!

85' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

85' Хорошая попытка от Лукас Перес , был неплохой удар, но вратарь спас

85' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Хорошая попытка от Луис Риоха , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Алавес имеет хороший шанс забить.

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Удар от ворот произведет Мальорка

80' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

79' Вальент Мартин получил желтую карточку от судьи

79' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сальва Севилья получил желтую карточку от судьи

76' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

76' Г О О О О Л - Лукас Перес из команды Алавес забивает с точки!

76' Матч возобновлен

74' После проверки VAR судья изменил решение - Алавес пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фран Гамес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Пина Томас из команды Алавес плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

72' Састре Хуан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

71' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

70' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Фран Гамес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Вальент Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

65' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Алавес

61' Пространство открывается для Кампос Хиско , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

61' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Мальорка вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

59' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Мальорка

57' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Луис Риоха из команды Алавес делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

55' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Кампос Хиско получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

54' Кампос Хиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Плохо играет Сивера Антонио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

54' Сальва Севилья навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Кампос Хиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Химо Наварро получил желтую карточку от судьи

50' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

50' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Кампос Хиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мальорка вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

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