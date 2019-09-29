Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
2:0
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 17135
Мальорка
27' Желтая карточкаМубарак Вакасо
33' Желтая карточкаЛаго Жуниор
50' Желтая карточкаХимо Наварро
1:0
76' ПенальтиЛукас Перес
78' Желтая карточкаСальва Севилья
79' Желтая карточкаВальент Мартин
2:0
86' ГолХоселу Санмартин
23
Химо
Наварро
18
Видаль
Алеш
11
Luis
Rioja
10
Гвидетти
Йон
15
Fran
Gamez
12
Баба
Идрис
23
Фебас
Алейкс
11
Лаго
Жуниор
22
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis RiojaПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Бёрк ОливерПолузащитник
-
20 Понс ПереНападающий
- Нападающий
-
29 Borja Sainz
-
31 Aritz Castro
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Fran GamezЗащитник
-
12 Баба ИдрисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фебас АлейксПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаго ЖуниорПолузащитник
-
22 Будимир АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
33'
50'
76'
1:0
78'
79'
86'
2:0
88'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =5 -9Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья Реал Сосьедад 0:0 Алавес
Хетафе 1:1 Алавес Алавес 0:0 Эспаньол Алавес 1:0 Леванте Реал Овьедо 1:2 Алавес Спортинг Хихон 0:0 Алавес Сарагоса 0:0 Алавес Расинг 0:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Альбасете 1:2 Алавес Фуэнлабрада 1:0 Алавес Лехона 2:3 Алавес Алавес 2:1 Жирона Валенсия 3:1 Алавес Алавес 0:1 Реал Сосьедад Атлетик Б 1:1 Алавес Алавес 0:2 Барселона
Мальорка Последние 20 матчей: +6 =6 -8Мальорка 0:2 Атлетико М Хетафе 4:2 Мальорка Мальорка 0:0 Атлетик Б Побленсе 2:0 Мальорка
Валенсия 2:0 Мальорка Мальорка 0:1 Реал Сосьедад Мальорка 2:1 Эйбар Мальорка 1:2 Леванте Мальорка 0:0 Хетафе Мальорка 2:2 Вальядолид Малага 0:2 Мальорка Мальорка 1:1 Побленсе Мальорка 3:0 Платхес-де-Кальвия Мальорка 4:0 Феланич Мальорка 3:0 Депортиво Депортиво 2:0 Мальорка Альбасете 1:0 Мальорка Мальорка 2:0 Альбасете Экстремадура 0:0 Мальорка Мальорка 1:1 Гранада
Последние игры между собой
Алавес: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Мальорка: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 6
|15
|2.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 10
|13
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|18 - 11
|11
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|9.
|Леванте
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|12.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|14.
|Бетис
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Хетафе
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 11
|7
|16.
|Осасуна
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|19.
|Мальорка
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 10
|2
Алавес
71.1% (108)
Ничья
25% (38)
Мальорка
3.9% (6)
1:0 Алавес
40.8% (62)
2:1 Алавес
25.7% (39)
1:1 Ничья
16.4% (25)
0:0 Ничья
3.9% (6)
2:0 Алавес
3.9% (6)
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