Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Альдосиви
14' Желтая карточкаLeandro Maciel
18' Желтая карточкаСигали Леонардо
1:0
34' ГолКристальдо Хонатан
40' Желтая карточкаFederico Gino
2:0
58' ПенальтиЛисандро Лопес III
61' Желтая карточкаLucas Villalba
90' Желтая карточкаСарачо Федерико
21
Марсело
Диас
19
Миерс
Маркос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
-
Ход матча
14'
18'
34'
40'
58'
61'
90'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =10 -4Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус
Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =6 -11Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|5
|3
|0
|9 - 1
|18
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|5
|1
|3
|11 - 9
|16
|4.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|1
|3
|13 - 13
|16
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|4
|1
|13 - 12
|16
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|3
|1
|13 - 6
|15
|7.
|Ланус
|8
|4
|3
|1
|13 - 11
|15
|8.
|Арсенал Саранди
|9
|5
|0
|4
|15 - 8
|15
|9.
|Ривер Плейт
|8
|4
|2
|2
|17 - 5
|14
|10.
|Индепендьенте
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|11.
|Велес Сарсфилд
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|12.
|Патронато де Парана
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|13.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|14.
|Сентраль Кордоба
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|16.
|Колон
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|1
|5
|6 - 8
|10
|18.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|19.
|Уракан
|9
|2
|4
|3
|5 - 10
|10
|20.
|Унион Санта-Фе
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|21.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|22.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 12
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|1
|1
|7
|8 - 14
|4
|24.
|Годой Крус
|9
|1
|0
|8
|7 - 18
|3
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