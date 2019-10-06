Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
2:0
Конец матча
Альдосиви
0'
14' Желтая карточка
Leandro Maciel
18' Желтая карточка
Сигали Леонардо
1:0
34' Гол
Кристальдо Хонатан
40' Желтая карточка
Federico Gino
2:0
58' Пенальти
Лисандро Лопес III
61' Желтая карточка
Lucas Villalba
90' Желтая карточка
Сарачо Федерико
90'+6
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
3
Сото
Алексис
21
Марсело
Диас
32
Монтойя
Вальтер
28
Сарачо
Федерико
10
Matias
Rojas
II
9
Кристальдо
Хонатан
15
Лисандро
Лопес
III
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Галеано
Леонель
27
Nicolas
Bazzana
19
Миерс
Маркос
23
Lucas
Villalba
33
Leandro
Maciel
5
Ромеро
Гастон
8
Federico
Gino
29
Верон
Гонсало
14
Ринкон
Себастьян
Расинг Авельянеда
4-1-3-2
Альдосиви
5-4-1

Ход матча

14'
 
Leandro Maciel
18'
Сигали Леонардо
 
34'
Кристальдо Хонатан
(Matias Rojas II)
1:0
40'
 
Federico Gino
58'
Лисандро Лопес III
2:0
59'
 
Андрада Федерико
Nicolas Bazzana
60'
 
Nazareno Solis
Leandro Maciel
61'
 
Lucas Villalba
74'
Цвитанич Дарио
Кристальдо Хонатан
 
74'
 
Перес Франко
Ромеро Гастон
79'
Донатти Алехандро
Марсело Диас
 
82'
David Barbona
Matias Rojas II
 
90'
Сарачо Федерико
 

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус
Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс
Альдосиви Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви
Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви Альдосиви 1:1 Бока Хуниорс Атлетико Тукуман 1:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Химназия Мендоса Альдосиви 3:0 Колон Индепендьенте 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:1 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Альдосиви 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда Примера Альдосиви 1:2 Расинг Авельянеда Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 8 5 3 0 9 - 1 18
2. Аргентинос Хуниорс 9 5 3 1 11 - 6 18
3. Тальерес Кордоба 9 5 1 3 11 - 9 16
4. Сан-Лоренсо 9 5 1 3 13 - 13 16
5. Расинг Авельянеда 9 4 4 1 13 - 12 16
6. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 3 1 13 - 6 15
7. Ланус 8 4 3 1 13 - 11 15
8. Арсенал Саранди 9 5 0 4 15 - 8 15
9. Ривер Плейт 8 4 2 2 17 - 5 14
10. Индепендьенте 7 4 1 2 9 - 8 13
11. Велес Сарсфилд 8 4 1 3 10 - 9 13
12. Патронато де Парана 8 3 3 2 7 - 7 12
13. Росарио Сентраль 8 2 6 0 9 - 7 12
14. Сентраль Кордоба 9 3 2 4 9 - 10 11
15. Дефенса и Хустисия 8 3 1 4 5 - 8 10
16. Колон 8 3 1 4 8 - 11 10
17. Эстудиантес Ла-Плата 9 3 1 5 6 - 8 10
18. Атлетико Тукуман 9 3 1 5 5 - 9 10
19. Уракан 9 2 4 3 5 - 10 10
20. Унион Санта-Фе 8 2 2 4 7 - 12 8
21. Банфилд 9 2 2 5 5 - 7 8
22. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 12 5
23. Химнасия Ла-Плата 9 1 1 7 8 - 14 4
24. Годой Крус 9 1 0 8 7 - 18 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Federico Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Кристальдо Хонатан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Сигали Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Leandro Maciel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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