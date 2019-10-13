Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
 
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Стадион:
Боруссия Д

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц
Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Боруссия Д 1:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия Д Славия Прага 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:0 Барселона Боруссия Д 4:0 Байер Л Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Кёльн 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Аугсбург Пройссен Мюнстер 0:4 Боруссия Д Юрдинген 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Бавария Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Удинезе 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Швайнберг 0:10 Боруссия Д Боруссия М 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 8 5 1 2 15 - 7 16
2. Вольфсбург Заявка 8 4 4 0 11 - 5 16
3. Бавария Заявка 8 4 3 1 22 - 10 15
4. Боруссия Д Заявка 8 4 3 1 20 - 11 15
5. РБ Лейпциг Заявка 8 4 3 1 16 - 8 15
6. Фрайбург Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
7. Шальке 04 Заявка 8 4 2 2 14 - 9 14
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
9. Байер Л Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
10. Герта Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11. Хоффенхайм Заявка 8 3 2 3 8 - 11 11
12. Вердер Заявка 8 2 3 3 13 - 17 9
13. Фортуна Заявка 8 2 1 5 10 - 14 7
14. Унион Берлин Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
15. Кёльн Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
16. Майнц Заявка 8 2 0 6 7 - 18 6
17. Аугсбург Заявка 8 1 3 4 10 - 21 6
18. Падерборн Заявка 8 0 1 7 9 - 22 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 14 часов 12 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д
    Шальке 04
    16.4% (10)
    Ничья
    32.8% (20)
    Боруссия Д
    50.8% (31)
    1:2 Боруссия Д
    41% (25)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    2:2 Ничья
    13.1% (8)
    2:1 Шальке 04
    9.8% (6)
    0:2 Боруссия Д
    4.9% (3)
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