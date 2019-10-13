Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
Позже
Стадион: Фелтинс-Арена
Боруссия Д
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц
Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04
Боруссия Д Последние 20 матчей: +15 =4 -1Боруссия Д 1:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия Д Славия Прага 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Вердер
Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:0 Барселона Боруссия Д 4:0 Байер Л Энерги Коттбус 0:5 Боруссия Д Унион Берлин 3:1 Боруссия Д Кёльн 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 5:1 Аугсбург Пройссен Мюнстер 0:4 Боруссия Д Юрдинген 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Бавария Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Удинезе 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Ливерпуль Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Швайнберг 0:10 Боруссия Д Боруссия М 0:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Боруссия Д: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|2.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Бавария
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|22 - 10
|15
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 11
|15
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|7.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|10.
|Герта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 17
|9
|13.
|Фортуна
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|15.
|Кёльн
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|16.
|Майнц
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 21
|6
|18.
|Падерборн
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|9 - 22
|1
Шальке 04
16.4% (10)
Ничья
32.8% (20)
Боруссия Д
50.8% (31)
1:2 Боруссия Д
41% (25)
1:1 Ничья
14.8% (9)
2:2 Ничья
13.1% (8)
2:1 Шальке 04
9.8% (6)
0:2 Боруссия Д
4.9% (3)
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