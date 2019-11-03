Германия: Бундеслига 2019-2020
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
- Основной состав
-
21 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
36 Оксфорд РисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
7 Ют МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Резе ФабианНападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:2 Бавария Аустрия Люстенау 0:4 Аугсбург Боруссия М 5:1 Аугсбург
Аугсбург 0:3 Байер Л Фрайбург 1:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Вердер 3:2 Аугсбург Аугсбург 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Аугсбург Ферль 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Болонья Аугсбург 2:6 Вильярреал Аугсбург 4:1 Галатасарай Аугсбург 1:0 Боруссия М Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Аугсбург 6:0 Гундельфинген Вольфсбург 8:1 Аугсбург Аугсбург 3:4 Герта Шальке 04 0:0 Аугсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн
РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 10
|22
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|23 - 11
|19
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 10
|18
|4.
|Бавария
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|25 - 16
|18
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 12
|18
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|21 - 15
|17
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 13
|17
|8.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|9.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 9
|16
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|12.
|Вердер
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 21
|11
|13.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Майнц
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 27
|9
|16.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 21
|7
|18.
|Падерборн
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|11 - 25
|4
Аугсбург
9.7% (14)
Ничья
26.4% (38)
Шальке 04
63.9% (92)
1:2 Шальке 04
44.4% (64)
1:1 Ничья
21.5% (31)
0:1 Шальке 04
9% (13)
2:1 Аугсбург
5.6% (8)
0:2 Шальке 04
4.9% (7)
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