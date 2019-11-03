Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аугсбург
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Шальке 04
0' 11'
21
Коубек
Томаш
2
Лихтштайнер
Штефан
18
Едвай
Тин
19
Удуохаи
Феликс
31
Макс
Филипп
8
Хедира
Рани
10
Байер
Даниэль
23
Рихтер
Марко
7
Нидерлехнер
Флориан
16
Варгас
Рубен
27
Финнбогасон
Альфред
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
4
Кабак
Озан
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
6
Маскарель
Омар
2
Маккенни
Уэстон
8
Сердар
Суат
25
Арит
Амин
7
Ют
Марк
9
Раман
Бенито
Аугсбург
4-2-3-1
Шальке 04
4-1-2-1-2

Ход матча

9'
 
Калиджиури Даниэль
Сане Салиф

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:2 Бавария Аустрия Люстенау 0:4 Аугсбург Боруссия М 5:1 Аугсбург
Аугсбург 0:3 Байер Л Фрайбург 1:1 Аугсбург Аугсбург 2:1 Айнтрахт Фр Вердер 3:2 Аугсбург Аугсбург 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Аугсбург Ферль 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Болонья Аугсбург 2:6 Вильярреал Аугсбург 4:1 Галатасарай Аугсбург 1:0 Боруссия М Аугсбург 1:0 Гройтер Фюрт Аугсбург 6:0 Гундельфинген Вольфсбург 8:1 Аугсбург Аугсбург 3:4 Герта Шальке 04 0:0 Аугсбург
Шальке 04 Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Арминия 2:3 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Боруссия Д Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Кёльн
РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Майнц Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 1
Шальке 04 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига
Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Боруссия М Заявка 10 7 1 2 21 - 10 22
2. Боруссия Д Заявка 10 5 4 1 23 - 11 19
3. РБ Лейпциг Заявка 10 5 3 2 25 - 10 18
4. Бавария Заявка 10 5 3 2 25 - 16 18
5. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 2 3 21 - 15 17
7. Хоффенхайм Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
8. Вольфсбург Заявка 10 4 5 1 11 - 8 17
9. Шальке 04 0:0 Заявка 10 4 4 2 14 - 9 16
10. Байер Л Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Герта Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
12. Вердер Заявка 10 2 5 3 17 - 21 11
13. Фортуна Заявка 10 3 1 6 12 - 16 10
14. Унион Берлин Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Майнц Заявка 10 3 0 7 10 - 27 9
16. Аугсбург 0:0 Заявка 10 1 5 4 10 - 21 8
17. Кёльн Заявка 10 2 1 7 9 - 21 7
18. Падерборн Заявка 10 1 1 8 11 - 25 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аугсбург 0:0 Шальке 04
Аугсбург
9.7% (14)
Ничья
26.4% (38)
Шальке 04
63.9% (92)
1:2 Шальке 04
44.4% (64)
1:1 Ничья
21.5% (31)
0:1 Шальке 04
9% (13)
2:1 Аугсбург
5.6% (8)
0:2 Шальке 04
4.9% (7)
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