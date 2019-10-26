Франция: Лига 1 2019-2020
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон
Последние игры между собой
Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|26 - 7
|27
|2.
|Анже
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 16
|20
|3.
|Нант
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|9 - 9
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 16
|19
|5.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|6.
|Бордо
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|9 - 6
|18
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 14
|17
|10.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Лион
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 11
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|13.
|Амьен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|16 - 17
|16
|14.
|Ренн
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 12
|15
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|16.
|Страсбург
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|17.
|Дижон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|7 - 13
|12
|18.
|Метц
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|19.
|Тулуза
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 22
|12
|20.
|Ним
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 12
|11
Монако
100% (49)
Ничья
0% (0)
Дижон
0% (0)
2:0 Монако
34.7% (17)
2:1 Монако
30.6% (15)
1:0 Монако
22.4% (11)
3:1 Монако
4.1% (2)
3:2 Монако
4.1% (2)
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