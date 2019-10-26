Франция: Лига 1 2019-2020

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Монако
 
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Стадион:
Дижон

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн
Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако
Дижон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон
Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон

Последние игры между собой

Монако: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Дижон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Дижон Лига 1 Монако 4:0 Дижон Лига 1 Дижон 1:4 Монако Лига 1
Монако 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:1 Монако Лига 1 Дижон 0:2 Монако Лига 2 Монако 1:1 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 9 0 3 26 - 7 27
2. Анже Заявка 12 6 2 4 17 - 16 20
3. Нант Заявка 12 6 1 5 9 - 9 19
4. Марсель Заявка 12 5 4 3 14 - 16 19
5. Лилль Заявка 12 5 3 4 18 - 13 18
6. Бордо Заявка 12 5 3 4 17 - 14 18
7. Реймс Заявка 12 5 3 4 9 - 6 18
8. Сент-Этьен Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
9. Брест Заявка 12 4 5 3 13 - 14 17
10. Ницца Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
11. Лион Заявка 12 4 4 4 19 - 11 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 11 - 10 16
13. Амьен Заявка 12 4 4 4 16 - 17 16
14. Ренн Заявка 11 4 3 4 13 - 12 15
15. Монако Заявка 12 4 3 5 19 - 22 15
16. Страсбург Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
17. Дижон Заявка 12 3 3 6 7 - 13 12
18. Метц Заявка 12 3 3 6 11 - 18 12
19. Тулуза Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
20. Ним Заявка 11 2 5 4 10 - 12 11
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Дижон

    До начала игры, которая состоится 09.11.2019, осталось 2 дня 21 час 52 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Дижон
    Монако
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Дижон
    0% (0)
    2:0 Монако
    34.7% (17)
    2:1 Монако
    30.6% (15)
    1:0 Монако
    22.4% (11)
    3:1 Монако
    4.1% (2)
    3:2 Монако
    4.1% (2)
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