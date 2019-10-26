Франция: Лига 1 2019-2020

Сегодня

0 Атлетико М

Позже

03:30 Позже

0 Васко да Гама

Позже

03:30 Позже

Позже

03:30 Позже

Позже

03:00 Позже

Позже

02:00 Позже

Позже

01:30 Позже

Венгрия: Венгерский второй дивизион

Дания: Первый дивизион

1 Ювентус (до 19 лет)

0 Локомотив М (мол.)

0 Маккаби Петах-Тиква (до 19 лет)

2 Ренн (до 19 лет)

2 Шериф (до 19 лет)

0 ПАОК (до 19 лет)

3 Динамо Киев (до 19 лет)

Позже

04:00 Позже

Позже

04:00 Позже

Чемпионат мира (до 17 лет) (1/8 финала)