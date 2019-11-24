Франция: Лига 1 2019-2020
32' Желтая карточкаСангаре Ибрахим
39' Undefined phrase: football_event_Морейра Стивен
42' Красная карточкаМорейра Стивен
30
Рейне
Батист
32
Перрен
Люка
17
Сарр
Буна
27
Лопес
Максим
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
34 Kouadio Kone
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
28 Жермен ВалерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Аке МарлиНападающий
-
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
39'
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Предыдущие игры
Тулуза Последние 20 матчей: +6 =3 -11Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель
Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель
Последние игры между собой
Тулуза: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Тулуза 1:2 Марсель Кубок Марсель 0:0 Тулуза Лига 1 Марсель 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Марсель Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Тулуза 1:6 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|30 - 8
|33
|2.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|18 - 16
|24
|3.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|16 - 17
|23
|4.
|Бордо
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Нант
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 13
|20
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|14 - 10
|20
|8.
|Реймс
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|10 - 7
|20
|9.
|Лион
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 14
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 15
|19
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
|12.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|13.
|Монако
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 24
|18
|14.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 17
|18
|15.
|Ницца
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 21
|17
|16.
|Амьен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 24
|16
|17.
|Дижон
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|18.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|19.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 25
|13
|20.
|Ним
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
Тулуза
7.7% (11)
Ничья
23.1% (33)
Марсель
69.2% (99)
1:2 Марсель
46.9% (67)
1:1 Ничья
18.2% (26)
0:1 Марсель
11.9% (17)
0:2 Марсель
4.9% (7)
2:1 Тулуза
3.5% (5)
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