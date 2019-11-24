Франция: Лига 1 2019-2020

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Тулуза
0:0
Перерыв

Стадион:
Марсель
0'
32' Желтая карточка
Сангаре Ибрахим
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Морейра Стивен
42' Красная карточка
Морейра Стивен
30
Рейне
Батист
5
Морейра
Стивен
15
Исима-Мирен
Николя
18
Рохель
Агустин
12
Силла
Иссиага
14
Доссеви
Матьё
11
Буасгар
Кентен
17
Сангаре
Ибрахим
7
Градель
Макс-Ален
9
Саного
Яя
20
Кулурис
Эфтимос
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
32
Перрен
Люка
17
Сарр
Буна
21
Ронжье
Валентин
12
Стротман
Кевин
8
Сансон
Морган
27
Лопес
Максим
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
Тулуза
4-4-2
Марсель
4-3-3

Ход матча

32'
Сангаре Ибрахим
 
39'
Морейра Стивен
 
42'
Морейра Стивен
 
45'
Амьен-Аду Кельвен
Кулурис Эфтимос
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Предыдущие игры

Тулуза Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Монпелье 3:0 Тулуза Тулуза 2:3 Лион Ньор 1:2 Тулуза Ренн 3:2 Тулуза
Тулуза 2:1 Лилль Тулуза 1:3 Бордо Метц 2:2 Тулуза Тулуза 0:2 Анже Ним 1:0 Тулуза Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Марсель 2:1 Лион Марсель 2:1 Лилль Монако 2:1 Марсель ПСЖ 4:0 Марсель
Марсель 2:0 Страсбург Амьен 3:1 Марсель Марсель 1:1 Ренн Дижон 0:0 Марсель Марсель 1:1 Монпелье Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель

Последние игры между собой

Тулуза: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 10
Марсель: победы: 10, ничьи: 8, поражения: 2
Тулуза 2:5 Марсель Лига 1 Марсель 4:0 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1
Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Тулуза 1:2 Марсель Кубок Марсель 0:0 Тулуза Лига 1 Марсель 1:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 2:1 Марсель Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Тулуза 1:6 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Тулуза Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Кубок лиги Тулуза 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Тулуза Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 11 0 3 30 - 8 33
2. Анже Заявка 14 7 3 4 18 - 16 24
3. Марсель 0:0 Заявка 14 6 5 3 16 - 17 23
4. Бордо Заявка 14 6 4 4 20 - 16 22
5. Сент-Этьен Заявка 14 6 4 4 15 - 17 22
6. Нант Заявка 14 6 2 6 12 - 13 20
7. Монпелье Заявка 14 5 5 4 14 - 10 20
8. Реймс Заявка 14 5 5 4 10 - 7 20
9. Лион Заявка 14 5 4 5 22 - 14 19
10. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 15 19
11. Ренн Заявка 13 5 3 5 17 - 15 18
12. Страсбург Заявка 14 5 3 6 15 - 14 18
13. Монако Заявка 14 5 3 6 21 - 24 18
14. Брест Заявка 14 4 6 4 15 - 17 18
15. Ницца Заявка 14 5 2 7 17 - 21 17
16. Амьен Заявка 14 4 4 6 17 - 24 16
17. Дижон Заявка 14 4 3 7 9 - 15 15
18. Метц Заявка 14 3 5 6 12 - 19 14
19. Тулуза 0:0 Заявка 14 3 4 7 15 - 25 13
20. Ним Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Марсель
Тулуза
7.7% (11)
Ничья
23.1% (33)
Марсель
69.2% (99)
1:2 Марсель
46.9% (67)
1:1 Ничья
18.2% (26)
0:1 Марсель
11.9% (17)
0:2 Марсель
4.9% (7)
2:1 Тулуза
3.5% (5)
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