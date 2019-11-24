Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Ронжье Валентин из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Тулуза

44' Пространство открывается для Ронжье Валентин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

43' Исима-Мирен Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Морейра Стивен из команды Тулуза - была желтая, а стала красная.

41' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

40' Матч возобновлен

40' Сарр Буна на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Хорошо играет на выходе Рейне Батист - мяч в ее руках

36' Бенедетто Дарио разрезает оборону соперника отличным пасом

36' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сангаре Ибрахим получил желтую карточку от судьи

30' Удар от ворот произведет Тулуза

30' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Лукас Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Сакаи Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Удар от ворот произведет Марсель

27' Кулурис Эфтимос из команды Тулуза делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

26' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Доссеви Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Тулуза

25' Бенедетто Дарио не смог попасть в створ ударом издали

24' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

22' Рохель Агустин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Силла Иссиага предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Лопес Максим из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

17' Удар от ворот произведет Марсель

17' Пространство открывается для Кулурис Эфтимос , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

17' Силла Иссиага из команды Тулуза пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

16' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Марсель

11' Хорошо играет на выходе Манданда Стив - мяч в ее руках

10' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Саного Яя нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

9' Камара Бубакар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

8' Великолепное видение игры демонстрирует Рохель Агустин из команды Тулуза , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

8' Лопес Максим из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

8' Пайе Димитри разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Силла Иссиага выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Пайе Димитри из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Марсель имеет хороший шанс забить.

5' Саного Яя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Сакаи Хироки из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Головой пробил Лукас Перрен, но голкипер отбил его в поле!

2' Рохель Агустин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сансон Морган , обходя своих соперников

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Тулуза начинает с центра поля