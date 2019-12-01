Голландия: Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
1:0
Перерыв
Стадион: Де Кёйп
ПЕК Зволле
1:0
23' ГолБергёйс Стивен
21
Марсман
Ник
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
19
Деккер
Рик
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
-
21 Марсман НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
-
19 Фер ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Эвора ЭлберВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Карсдорп РикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Ларссон СэмНападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
-
32 Корман ЯрниПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
23'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс
ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|52 - 12
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|1:0 Заявка
|15
|11
|2
|2
|35 - 8
|35
|3.
|ПСВ
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Виллем II
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|5.
|Хераклес
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|29 - 22
|24
|6.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|7.
|Фейеноорд
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|27 - 25
|24
|8.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 22
|23
|9.
|Витесс
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|26 - 24
|23
|10.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 16
|21
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 28
|19
|12.
|Твенте
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|26 - 31
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|20 - 35
|15
|14.
|Эммен
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 29
|14
|15.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|15
|4
|1
|10
|22 - 34
|13
|16.
|ВВВ-Венло
|0:1 Заявка
|15
|4
|0
|11
|14 - 39
|12
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|17 - 30
|11
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|16 - 37
|8
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