Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Фейеноорд
1:0
Перерыв

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
1:0
23' Гол
Бергёйс Стивен
21
Марсман
Ник
38
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
15
Маласиа
Тирелл
28
Тоорнстра
Йенс
23
Кекджу
Оркун
19
Фер
Лерой
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
17
Синистерра
Луис
16
Цеттерер
Михаэль
38
Хамер
Густаво
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
31
Ван
Вермескеркен
Саи
22
Клемент
Пелле
7
Ван
Крой
Вито
19
Деккер
Рик
11
Бель-Хассани
Иллиас
10
Тай
Леннарт
17
Джонсон
Деннис
Фейеноорд
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Ход матча

19'
 
Хюйбертс Дин
Бель-Хассани Иллиас
23'
Бергёйс Стивен
(Маласиа Тирелл)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Фейеноорд 2:2 Глазго Рейнджерс Гронинген 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 Ваалвейк Фейеноорд 1:1 Янг Бойз
ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд Аякс 4:0 Фейеноорд Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Фейеноорд 1:1 Хераклес Фортуна Ситтард 4:2 Фейеноорд Фейеноорд 2:0 Порту Фейеноорд 5:1 Твенте Фейеноорд 0:3 АЗ Алкмаар Эммен 3:3 Фейеноорд Глазго Рейнджерс 1:0 Фейеноорд Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Виллем II 0:1 Фейеноорд Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Хапоэль Беэр-Шева Фейеноорд 1:1 Утрехт Динамо Тбилиси 1:1 Фейеноорд
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +7 =4 -9
ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс
ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Кубок ПЕК Зволле 3:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 2:1 Фейеноорд Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Фейеноорд 2:1 ПЕК Зволле Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 13 2 0 52 - 12 41
2. АЗ Алкмаар 1:0 Заявка 15 11 2 2 35 - 8 35
3. ПСВ Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Виллем II Заявка 15 8 2 5 23 - 21 26
5. Хераклес Заявка 15 7 3 5 29 - 22 24
6. Херенвен Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
7. Фейеноорд 1:0 Заявка 15 6 6 3 27 - 25 24
8. Утрехт Заявка 15 7 2 6 28 - 22 23
9. Витесс Заявка 15 7 2 6 26 - 24 23
10. Гронинген Заявка 15 6 3 6 18 - 16 21
11. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 24 - 28 19
12. Твенте Заявка 15 5 3 7 26 - 31 18
13. Фортуна Ситтард Заявка 15 4 3 8 20 - 35 15
14. Эммен Заявка 14 4 2 8 17 - 29 14
15. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 15 4 1 10 22 - 34 13
16. ВВВ-Венло 0:1 Заявка 15 4 0 11 14 - 39 12
17. АДО Ден Хааг Заявка 15 3 2 10 17 - 30 11
18. Ваалвейк Заявка 15 2 2 11 16 - 37 8
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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