Испания: Ла Лига 2019-2020

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  4. Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Осасуна
0' 11'
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
20
Бернардо
Эспиноса
24
Калеро
Фернандо
2
Пипа
10
Дардер
Серхи
4
Санчес
Виктор
21
Рока
Марк
3
Педроса
Адриа
7
Лэй
У
31
Кампусано
Виктор
26
Juan
Perez
IV
2
Видаль
Начо
5
Гарсия
Давид
III
12
Ронкалья
Факундо
30
Эступиньян
Первис
14
Гарсия
Рубен
20
Брашанац
Дарко
6
Ойер
Санхурхо
10
Торрес
Роберто
9
Авила
Эсекьель
22
Адриан
Лопес
Эспаньол
3-5-2
Осасуна
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец
Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес
Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Осасуна: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Эспаньол 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера
Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 14 9 4 1 30 - 11 31
2. Севилья Заявка 15 9 3 3 19 - 14 30
3. Барселона Заявка 13 9 1 3 35 - 16 28
4. Реал Сосьедад Заявка 15 8 2 5 26 - 18 26
5. Атлетик Б Заявка 15 7 5 3 17 - 9 26
6. Атлетико М Заявка 14 6 7 1 16 - 9 25
7. Валенсия Заявка 15 6 5 4 22 - 21 23
8. Хетафе Заявка 14 5 6 3 19 - 16 21
9. Гранада Заявка 15 6 3 6 20 - 20 21
10. Леванте Заявка 14 6 2 6 18 - 17 20
11. Осасуна 0:0 Заявка 15 4 8 3 17 - 15 20
12. Бетис Заявка 15 5 4 6 19 - 25 19
13. Вильярреал Заявка 15 5 3 7 28 - 24 18
14. Алавес Заявка 15 5 3 7 17 - 20 18
15. Вальядолид Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
16. Эйбар Заявка 15 4 3 8 15 - 27 15
17. Мальорка Заявка 15 4 2 9 14 - 23 14
18. Сельта Заявка 15 3 4 8 10 - 20 13
19. Эспаньол 0:0 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
20. Леганес Заявка 15 1 3 11 8 - 25 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Эспаньол 0:0 Осасуна
Эспаньол
66% (97)
Ничья
27.2% (40)
Осасуна
6.8% (10)
1:0 Эспаньол
35.4% (52)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Эспаньол
19% (28)
2:0 Эспаньол
6.1% (9)
0:1 Осасуна
3.4% (5)
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