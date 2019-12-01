Испания: Ла Лига 2019-2020
Эспаньол
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Осасуна
13
Лопес
Диего
15
Давид
Лопес
2
Пипа
10
Дардер
Серхи
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
14
Гарсия
Рубен
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
15 Давид ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 ПипаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
-
19 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец
Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол Эспаньол 3:1 Заря
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =9 -4Осасуна 1:2 Атлетик Б Осасуна 1:0 Реал Сосьедад Хетафе 0:0 Осасуна Осасуна 4:2 Алавес
Мальорка 2:2 Осасуна Осасуна 3:1 Валенсия Гранада 1:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Сосьедад Осасуна 2:1 Вильярреал Леванте 1:1 Осасуна Реал Мадрид 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Бетис Вальядолид 1:1 Осасуна Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Осасуна: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Осасуна 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 0:3 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Осасуна Примера Осасуна 4:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 2:1 Осасуна Примера Осасуна 2:0 Эспаньол Примера Осасуна 1:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Осасуна Примера Эспаньол 0:1 Осасуна Первый дивизион Осасуна 1:2 Эспаньол Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|30 - 11
|31
|2.
|Севилья
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|19 - 14
|30
|3.
|Барселона
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 16
|28
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|17 - 9
|26
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|16 - 9
|25
|7.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 21
|23
|8.
|Хетафе
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|9.
|Гранада
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|20 - 20
|21
|10.
|Леванте
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 17
|20
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|17 - 15
|20
|12.
|Бетис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 25
|19
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|28 - 24
|18
|14.
|Алавес
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 20
|18
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|16.
|Эйбар
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 27
|15
|17.
|Мальорка
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 23
|14
|18.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|10 - 20
|13
|19.
|Эспаньол
|0:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|20.
|Леганес
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|8 - 25
|6
Эспаньол
66% (97)
Ничья
27.2% (40)
Осасуна
6.8% (10)
1:0 Эспаньол
35.4% (52)
1:1 Ничья
23.1% (34)
2:1 Эспаньол
19% (28)
2:0 Эспаньол
6.1% (9)
0:1 Осасуна
3.4% (5)
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