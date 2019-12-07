Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
1:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Анже
0'
1:0
24' Гол
Ньянг М'Байе
27' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
44' Желтая карточка
Траоре Амари
44'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
15
Морель
Жереми
17
Мауасса
Фет
7
Рафинья
Диас
14
Буриго
Бенжамен
12
Силики
Джеймс
22
Дель
Кастильо
Ромен
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
18
Сантамария
Батист
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
27
Лаж
Матиас
7
Алиуи
Рашид
Ренн
4-4-2
Анже
4-1-4-1

Ход матча

24'
Ньянг М'Байе
(Рафинья Диас)
1:0
27'
Да Сильва Дамьен
 
44'
Траоре Амари
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн
Ренн 3:1 Амьен ЧФР Клуж 1:0 Ренн Ренн 3:2 Тулуза Ренн 0:1 ЧФР Клуж Монако 3:2 Ренн Ренн 0:1 Реймс Лацио 2:1 Ренн Марсель 1:1 Ренн Нант 1:0 Ренн Ренн 1:1 Лилль Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже
Анже 1:0 Страсбург Амьен 3:2 Анже Монпелье 0:0 Анже Анже 0:1 Брест ПСЖ 4:0 Анже Анже 1:1 Амьен Тулуза 0:2 Анже Анже 4:1 Сент-Этьен Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже

Последние игры между собой

Ренн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
Анже 3:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1
Анже 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн 1:0 Заявка 16 8 3 5 21 - 16 27
5. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
6. Сент-Этьен Заявка 16 7 4 5 20 - 20 25
7. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
8. Анже 0:1 Заявка 17 7 3 7 19 - 22 24
9. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
10. Нант Заявка 16 7 2 7 14 - 16 23
11. Ницца 1:0 Заявка 17 7 2 8 22 - 26 23
12. Монако 0:0 Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
13. Реймс Заявка 15 5 6 4 11 - 8 21
14. Страсбург 2:1 Заявка 17 6 3 8 18 - 22 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Амьен 0:0 Заявка 16 4 5 7 19 - 28 17
17. Дижон Заявка 16 4 4 8 11 - 18 16
18. Метц 0:1 Заявка 17 3 6 8 13 - 22 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза 1:2 Заявка 17 3 3 11 18 - 33 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Алиуи Рашид пробил со штрафного прямо в стенку
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 49%, Анже: 51%.
  • Желтая карточка
    44'
    Траоре Амари получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Манко Венсан из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 42'
    Анже пытается что-то создать.
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 41'
    Матч остановлен
  • Фол, нарушение
    41'
    Пелленар Тео нарушает правила. Дель Кастильо Ромен пострадал
  • 40'
    Капелле Пьеррик из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Анже: 46%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • Травма, повреждение
    39'
    Мауасса Фет возвращается на поле.
  • 39'
    Мангани Томас из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 38'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    37'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    36'
    Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 35'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 35'
    Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 54%, Анже: 46%.
  • 34'
    Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Манко Венсан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 34'
    Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ренн контролирует мяч.
  • 33'
    Матч возобновлен
  • 33'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    32'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Мангани Томас пострадал.
  • 32'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Мауасса Фет из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Анже контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Анже: 44%.
  • 29'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Ренн имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 28'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 27'
    Фюльжини Анжело из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 27'
    Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    27'
    Да Сильва Дамьен получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    26'
    Да Сильва Дамьен наказан за толчок Алиуи Рашид
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 55%, Анже: 45%.
  • 25'
    Команда Ренн забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • 24'
    Рафинья Диас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ньянг М'Байе изменил счет на табло!
  • 24'
    Рафинья Диас из команды Ренн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 24'
    Рафинья Диас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 24'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 23'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Пелленар Тео из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 21'
    Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Рафинья Диас из команды Ренн подал угловой слева.
  • 20'
    Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 56%, Анже: 44%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 19'
    Шанс получает Алиуи Рашид из команды Анже, но удар головой идет мимо
  • Угловой
    19'
    Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
  • 18'
    Пелленар Тео из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 17'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Фюльжини Анжело из команды Анже навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • 14'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 13'
    Удар от ворот произведет Анже
  • Угловой
    12'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • Фол, нарушение
    11'
    Мангани Томас из команды Анже опасно и грубо сыграл. Силики Джеймс пострадал.
  • 11'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Пелленар Тео из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 61%, Анже: 39%.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Ньянг М'Байе из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
  • 10'
    Мангани Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Матч возобновлен
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 8'
    Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
  • Фол, нарушение
    8'
    Капелле Пьеррик из команды Анже играет слишком грубо. Силики Джеймс оказался на газоне.
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Рафинья Диас из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 7'
    Пространство открывается для Ньянг М'Байе, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 6'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 5'
    Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 68%, Анже: 32%.
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Фюльжини Анжело из команды Анже опасно и грубо сыграл. Менди Эдуар пострадал.
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 2'
    Сантиметры! Удар с лета нанес Фюльжини Анжело, но попал в штангу!
  • 2'
    Капелле Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Анже
Ренн
75.5% (105)
Ничья
18.7% (26)
Анже
5.8% (8)
1:0 Ренн
34.5% (48)
2:1 Ренн
33.1% (46)
1:1 Ничья
15.8% (22)
2:0 Ренн
6.5% (9)
0:1 Анже
2.9% (4)
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