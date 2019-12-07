Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
1:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Роазон Парк
Анже
1:0
24' ГолНьянг М'Байе
27' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
44' Желтая карточкаТраоре Амари
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
23
Эну
Адриен
11
Ньянг
М'Байе
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
26
Пелленар
Тео
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сахо ДиафраНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
-
26 Пелленар ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
1:0
27'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Метц 0:1 Ренн Ренн 2:1 Сент-Этьен Селтик 3:1 Ренн Дижон 2:1 Ренн
Анже Последние 20 матчей: +7 =5 -8Анже 0:2 Марсель Ницца 3:1 Анже Анже 1:0 Ним Реймс 0:0 Анже
Последние игры между собой
Ренн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 0
Анже: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 16
|27
|5.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|20 - 20
|25
|7.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|8.
|Анже
|0:1 Заявка
|17
|7
|3
|7
|19 - 22
|24
|9.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|10.
|Нант
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|14 - 16
|23
|11.
|Ницца
|1:0 Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 26
|23
|12.
|Монако
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|13.
|Реймс
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|11 - 8
|21
|14.
|Страсбург
|2:1 Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 22
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Амьен
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 28
|17
|17.
|Дижон
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|11 - 18
|16
|18.
|Метц
|0:1 Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 22
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|1:2 Заявка
|17
|3
|3
|11
|18 - 33
|12
Ренн
75.5% (105)
Ничья
18.7% (26)
Анже
5.8% (8)
1:0 Ренн
34.5% (48)
2:1 Ренн
33.1% (46)
1:1 Ничья
15.8% (22)
2:0 Ренн
6.5% (9)
0:1 Анже
2.9% (4)
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