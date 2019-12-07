Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

45' Алиуи Рашид пробил со штрафного прямо в стенку

44' Траоре Амари получил желтую карточку от судьи

43' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Манко Венсан из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

41' Матч возобновлен

41' Матч остановлен

40' Капелле Пьеррик из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

40' Удар от ворот произведет Ренн

38' Ренн имеет хороший шанс забить.

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Мауасса Фет получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мауасса Фет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

34' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Манко Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ренн имеет хороший шанс забить.

28' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Ренн

27' Фюльжини Анжело из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

27' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Команда Ренн забила мяч, хотя лучше играли соперники

24' Г О О О О Л - Ньянг М'Байе изменил счет на табло!

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Анже

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Мауасса Фет из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Удар от ворот произведет Ренн

18' Пелленар Тео из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

17' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Анже

11' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Пелленар Тео из команды Анже пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

9' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Анже

7' Пространство открывается для Ньянг М'Байе , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

5' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удар от ворот произведет Ренн

5' Манко Венсан не смог попасть в створ ударом издали

4' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

2' Сантиметры! Удар с лета нанес Фюльжини Анжело , но попал в штангу!

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ренн начинает с центра поля