Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Дижон
0' 13'
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
26
Imran
Louza
19
Туре
Абдулайе
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
1
Рунарссон
Рунар
2
Альфонс
Микаэль
22
Ндонг
Ибраим
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
20
Амальфитано
Ромен
15
Бальмон
Флорен
17
Бальде
Мама
10
Перейра
Матеус
II
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
Нант
4-2-3-1
Дижон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8
ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен
Бордо 2:0 Нант Нант 8:0 Париж Нант 0:1 Монако Метц 1:0 Нант Нант 1:0 Ницца Лион 0:1 Нант Нант 1:0 Ренн Страсбург 2:1 Нант Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон
Дижон Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон
Дижон 2:1 ПСЖ Бордо 2:0 Дижон Брест 2:0 Дижон Лион 0:0 Дижон Дижон 1:0 Страсбург Реймс 1:2 Дижон Дижон 0:0 Марсель Ницца 2:1 Дижон Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон

Последние игры между собой

Нант: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Нант 3:0 Дижон Лига 1 Дижон 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Нант Лига 1
Нант 3:1 Дижон Лига 1 Дижон 0:1 Нант Лига 1 Дижон 3:1 Нант Лига 2 Нант 2:0 Дижон Лига 2 Нант 1:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Нант Лига 2 Нант 0:1 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Нант Лига 2 Нант 2:1 Дижон Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 16 13 0 3 35 - 9 39
2. Марсель Заявка 16 9 4 3 22 - 18 31
3. Лилль Заявка 17 8 4 5 21 - 15 28
4. Ренн Заявка 16 8 3 5 22 - 17 27
5. Бордо Заявка 16 7 5 4 27 - 17 26
6. Лион Заявка 17 7 4 6 28 - 16 25
7. Сент-Этьен Заявка 17 7 4 6 21 - 23 25
8. Монако Заявка 16 7 3 6 26 - 25 24
9. Реймс Заявка 16 6 6 4 14 - 9 24
10. Нант 0:0 Заявка 17 7 3 7 14 - 16 24
11. Анже Заявка 17 7 3 7 20 - 23 24
12. Монпелье Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
13. Ницца Заявка 17 7 2 8 25 - 27 23
14. Страсбург Заявка 17 6 3 8 20 - 23 21
15. Брест Заявка 17 5 6 6 21 - 20 21
16. Дижон 0:0 Заявка 17 4 5 8 11 - 18 17
17. Амьен Заявка 16 4 4 8 19 - 31 16
18. Метц Заявка 17 3 6 8 14 - 25 15
19. Ним Заявка 16 2 6 8 12 - 28 12
20. Тулуза Заявка 17 3 3 11 19 - 35 12
  • Первый тайм
  • 13'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Саймон Мозес из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 12'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Саймон Мозес, обходя своих соперников
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Бальде Мама наказан за толчок Туре Абдулайе
  • 10'
    Контроль мяча: Нант: 54%, Дижон: 46%.
  • 10'
    Блас Людовик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Нант начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Шафик Фуад из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Саймон Мозес
  • Фол, нарушение
    6'
    Бальде Мама наказан за толчок Траоре Шарль
  • Фол, нарушение
    6'
    Амальфитано Ромен наказан за толчок Блас Людовик
  • 5'
    Контроль мяча: Нант: 29%, Дижон: 71%.
  • 5'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Бальде Мама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Нант 0:0 Дижон
Нант
88.7% (118)
Ничья
10.5% (14)
Дижон
0.8% (1)
1:0 Нант
47.4% (63)
2:1 Нант
27.1% (36)
2:0 Нант
12% (16)
1:1 Ничья
8.3% (11)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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