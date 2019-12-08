Франция: Лига 1 2019-2020
Нант
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Стад де ля Божуар
Дижон
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
26
Imran
Louza
32
Kader
Bamba
17
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
22
Ндонг
Ибраим
25
Манга
Экеле
26
Шафик
Фуад
17
Бальде
Мама
21
Шуиар
Мунир
19
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Kader BambaПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Базила ТомаЗащитник
-
13 Вагё МоллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
24 Юан ЭлиНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бальде МамаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
-
19 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Ewan Hatfout
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Нант Последние 20 матчей: +9 =3 -8ПСЖ 2:0 Нант Нант 2:1 Тулуза Брест 1:1 Нант Нант 2:3 Сент-Этьен
Дижон Последние 20 матчей: +5 =5 -10Дижон 2:2 Монпелье Лилль 1:0 Дижон Дижон 2:1 Ренн Монако 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Нант: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Дижон: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|16
|13
|0
|3
|35 - 9
|39
|2.
|Марсель
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 18
|31
|3.
|Лилль
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 15
|28
|4.
|Ренн
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 17
|27
|5.
|Бордо
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|27 - 17
|26
|6.
|Лион
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 16
|25
|7.
|Сент-Этьен
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|21 - 23
|25
|8.
|Монако
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 25
|24
|9.
|Реймс
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|14 - 9
|24
|10.
|Нант
|0:0 Заявка
|17
|7
|3
|7
|14 - 16
|24
|11.
|Анже
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|20 - 23
|24
|12.
|Монпелье
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|13.
|Ницца
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|25 - 27
|23
|14.
|Страсбург
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 23
|21
|15.
|Брест
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 20
|21
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|11 - 18
|17
|17.
|Амьен
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 31
|16
|18.
|Метц
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|14 - 25
|15
|19.
|Ним
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 28
|12
|20.
|Тулуза
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|19 - 35
|12
Нант
88.7% (118)
Ничья
10.5% (14)
Дижон
0.8% (1)
1:0 Нант
47.4% (63)
2:1 Нант
27.1% (36)
2:0 Нант
12% (16)
1:1 Ничья
8.3% (11)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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