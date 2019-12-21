Голландия: Эредивизие 2019-2020
ПСВ
Позже
Стадион: Филипс
ПЕК Зволле
33
Тезе
Джордан
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
19
Деккер
Рик
30
Хюйбертс
Дин
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Руйтер РобинВратарь
- Защитник
-
3 ЛатоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
56 Мадуэке НониНападающий
-
-
Главный тренер: Фабер Эрнест
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Деккер РикПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 13
ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|52 - 15
|41
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|39 - 8
|41
|3.
|Виллем II
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|27 - 22
|32
|4.
|ПСВ
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|38 - 22
|31
|5.
|Утрехт
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|32 - 23
|29
|6.
|Фейеноорд
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 26
|28
|7.
|Хераклес
|1:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|31 - 25
|28
|8.
|Витесс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 24
|27
|9.
|Херенвен
|0:1 Заявка
|18
|7
|6
|5
|28 - 22
|27
|10.
|Гронинген
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 18
|22
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 30
|20
|12.
|Твенте
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 37
|19
|13.
|Эммен
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 32
|18
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 42
|18
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|17
|5
|1
|11
|24 - 38
|16
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|17 - 41
|15
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 31
|13
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|18
|3
|2
|13
|22 - 43
|11
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