Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
ПСВ
 
Позже

Стадион:
ПЕК Зволле
13
Уннерсталл
Ларс
33
Тезе
Джордан
6
Шваб
Даниэль
5
Баумгартль
Тимо
4
Фиргевер
Ник
18
Росарио
Пабло
24
Ихаттарен
Мохаммед
8
Хендрикс
Йоррит
25
Доан
Рицу
19
Гакпо
Коди
10
Бергвейн
Стевен
16
Цеттерер
Михаэль
31
Ван
Вермескеркен
Саи
29
Лахман
Даррил
3
Лам
Томас
5
Паал
Кеннет
19
Деккер
Рик
30
Хюйбертс
Дин
22
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
10
Тай
Леннарт
7
Ван
Крой
Вито
ПСВ
4-3-3
ПЕК Зволле
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Гелдерс Венендалсе 1:2 ПСВ Фейеноорд 3:1 ПСВ ПСВ 1:1 Русенборг ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард
Эммен 1:1 ПСВ Спортинг Л 4:0 ПСВ ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:3 АЗ Алкмаар Фейеноорд 1:0 ПЕК Зволле
ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Твенте 2:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 Аякс ХСВ Хук 0:3 ПЕК Зволле Хераклес 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:1 АДО Ден Хааг Херенвен 1:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Гронинген 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 2
ПЕК Зволле: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 13
ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:0 ПЕК Зволле Эредивизие
ПЕК Зволле 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 4:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:2 ПЕК Зволле Эредивизие ПСВ 3:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:1 ПСВ Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 1:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:3 ПСВ Кубок ПСВ 1:3 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 ПСВ Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 52 - 15 41
2. АЗ Алкмаар Заявка 17 13 2 2 39 - 8 41
3. Виллем II Заявка 17 10 2 5 27 - 22 32
4. ПСВ Заявка 17 9 4 4 38 - 22 31
5. Утрехт Заявка 17 9 2 6 32 - 23 29
6. Фейеноорд Заявка 17 7 7 3 30 - 26 28
7. Хераклес 1:0 Заявка 18 8 4 6 31 - 25 28
8. Витесс Заявка 17 8 3 6 29 - 24 27
9. Херенвен 0:1 Заявка 18 7 6 5 28 - 22 27
10. Гронинген Заявка 17 6 4 7 19 - 18 22
11. Спарта Роттердам Заявка 17 5 5 7 24 - 30 20
12. Твенте Заявка 18 5 4 9 26 - 37 19
13. Эммен Заявка 17 5 3 9 20 - 32 18
14. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 3 9 23 - 42 18
15. ПЕК Зволле Заявка 17 5 1 11 24 - 38 16
16. ВВВ-Венло Заявка 17 5 0 12 17 - 41 15
17. АДО Ден Хааг Заявка 17 3 4 10 18 - 31 13
18. Ваалвейк Заявка 18 3 2 13 22 - 43 11
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Загрузка...