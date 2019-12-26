Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 29472
Зульте-Варегем
0'
22' Желтая карточка
Abdoulaye Sissako
1:0
30' Гол
Дьятта Крепен
32' Желтая карточка
Говеа Омар
45' Желтая карточка
Мата Клинтон
2:0
61' Гол
Окереке Давид
3:0
64' Гол
Окереке Давид
4:0
90' Гол
Вормер Руд
90'+3
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брандон
17
Дели
Симон
2
Соболь
Эдуард
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
11
Дьятта
Крепен
42
Бонавентуре
Деннис
16
Шрейверс
Сьебе
1
Sammy
Bossuyt
2
Де
Фаув
Дави
24
Ewoud
Pletinckx
23
Бюрки
Марко
4
Менса
Гидеон
21
Сек
Ибраима
6
Abdoulaye
Sissako
5
Марк
Дамьен
10
Говеа
Омар
38
Берахино
Сейдо
9
Ларин
Кайл
Брюгге
4-3-3
Зульте-Варегем
4-4-2

Ход матча

22'
 
Abdoulaye Sissako
30'
Дьятта Крепен
(Шрейверс Сьебе)
1:0
32'
 
Говеа Омар
45'
Мата Клинтон
 
46'
 
Бьёрдаль Хенрик
Сек Ибраима
59'
Окереке Давид
Бонавентуре Деннис
 
60'
Одилон Коссуну
Мата Клинтон
 
61'
Окереке Давид
(Ритс Матс)
2:0
64'
Окереке Давид
(Ванакен Ханс)
3:0
81'
Влитинк Тибо
Дьятта Крепен
 
90'
Вормер Руд
(Соболь Эдуард)
4:0

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Зульте-Варегем: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:5 Брюгге Первый дивизион А Зульте-Варегем 2:3 Брюгге Кубок
Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 20 15 4 1 46 - 8 49
2. Ройал Антверпен 20 11 5 4 39 - 25 38
3. Гент 0:0 21 10 7 4 39 - 23 37
4. Шарлеруа 19 10 6 3 30 - 17 36
5. Стандард 0:0 21 10 6 5 37 - 22 36
6. Мехелен 21 10 4 7 31 - 31 34
7. Зульте-Варегем 21 9 4 8 31 - 28 31
8. Генк 21 9 4 8 32 - 30 31
9. Андерлехт 20 6 8 6 24 - 22 26
10. Сент-Трюйден 21 6 5 10 22 - 38 23
11. Кортрейк 21 6 4 11 28 - 34 22
12. Эйпен 21 5 4 12 17 - 34 19
13. Остенде 20 5 3 12 22 - 36 18
14. Васланд-Беверен 21 4 5 12 18 - 42 17
15. Мускрон-Перювельз 11 4 4 3 14 - 13 16
16. Mouscron-Peruwelz2 10 2 5 3 15 - 15 11
17. Серкль Брюгге 21 3 2 16 18 - 45 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мата Клинтон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Говеа Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Дьятта Крепен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Abdoulaye Sissako получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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