Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
4:0
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель Зрители: 29472
Зульте-Варегем
22' Желтая карточкаAbdoulaye Sissako
1:0
30' ГолДьятта Крепен
32' Желтая карточкаГовеа Омар
45' Желтая карточкаМата Клинтон
2:0
61' ГолОкереке Давид
3:0
64' ГолОкереке Давид
4:0
90' ГолВормер Руд
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
23
Бюрки
Марко
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
21 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
19 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Икома ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Бюрки МаркоЗащитник
- Защитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Уолш СэндиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
-
-
-
44 Банзен Эйке
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
30'
1:0
32'
45'
61'
2:0
64'
3:0
90'
4:0
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =4 -4Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Mouscron-Peruwelz2 Галатасарай 1:1 Брюгге Брюгге 2:0 Остенде Ройал Антверпен 2:1 Брюгге ПСЖ 1:0 Брюгге Брюгге 3:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Стандард Брюгге 0:5 ПСЖ Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге Брюгге 4:0 Гент Реал Мадрид 2:2 Брюгге Мехелен 0:5 Брюгге Франкс-Борен 0:3 Брюгге
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +11 =4 -5Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Шарлеруа Зульте-Варегем 5:1 Сент-Трюйден Гент 2:0 Зульте-Варегем
Зульте-Варегем 3:0 Сент-Трюйден Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Мехелен 0:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт Васланд-Беверен 1:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Зульте-Варегем 2:0 Остенде Кортрейк 2:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:2 KFC Duffel Зульте-Варегем 2:2 Гент Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Сент-Трюйден 0:0 Зульте-Варегем
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Зульте-Варегем: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Брюгге 3:2 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 0:0 Брюгге Лига Про Зульте-Варегем 0:2 Брюгге Лига Про Брюгге 5:0 Зульте-Варегем Лига Про Брюгге 3:0 Зульте-Варегем Лига Про Зульте-Варегем 2:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Лига Жюпиле Зульте-Варегем 2:1 Брюгге Лига Жюпиле Зульте-Варегем 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|20
|15
|4
|1
|46 - 8
|49
|2.
|Ройал Антверпен
|20
|11
|5
|4
|39 - 25
|38
|3.
|Гент
|0:0
|21
|10
|7
|4
|39 - 23
|37
|4.
|Шарлеруа
|19
|10
|6
|3
|30 - 17
|36
|5.
|Стандард
|0:0
|21
|10
|6
|5
|37 - 22
|36
|6.
|Мехелен
|21
|10
|4
|7
|31 - 31
|34
|7.
|Зульте-Варегем
|21
|9
|4
|8
|31 - 28
|31
|8.
|Генк
|21
|9
|4
|8
|32 - 30
|31
|9.
|Андерлехт
|20
|6
|8
|6
|24 - 22
|26
|10.
|Сент-Трюйден
|21
|6
|5
|10
|22 - 38
|23
|11.
|Кортрейк
|21
|6
|4
|11
|28 - 34
|22
|12.
|Эйпен
|21
|5
|4
|12
|17 - 34
|19
|13.
|Остенде
|20
|5
|3
|12
|22 - 36
|18
|14.
|Васланд-Беверен
|21
|4
|5
|12
|18 - 42
|17
|15.
|Мускрон-Перювельз
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|16.
|Mouscron-Peruwelz2
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|21
|3
|2
|16
|18 - 45
|11
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