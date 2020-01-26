Германия: Бундеслига 2019-2020
19' Желтая карточкаХоффманн Андре
1:0
40' ГолХавец Кай
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
-
27 Нана АмпомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
19'
40'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +9 =3 -8Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л
Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л
Фортуна Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин
Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Фортуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|51 - 23
|40
|2.
|Бавария
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|55 - 22
|39
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|36 - 21
|38
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|51 - 28
|36
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|28 - 22
|34
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 26
|33
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|29 - 30
|30
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|29 - 26
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|31 - 30
|24
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|20 - 23
|24
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|23 - 27
|23
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|31 - 38
|23
|13.
|Герта
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|24 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|6
|2
|11
|23 - 38
|20
|15.
|Майнц
|Заявка
|19
|6
|0
|13
|27 - 44
|18
|16.
|Вердер
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 44
|17
|17.
|Падерборн
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|23 - 40
|15
|18.
|Фортуна
|0:1 Заявка
|19
|4
|3
|12
|18 - 38
|15
Байер Л
95.8% (136)
Ничья
3.5% (5)
Фортуна
0.7% (1)
2:0 Байер Л
42.3% (60)
2:1 Байер Л
22.5% (32)
3:1 Байер Л
15.5% (22)
1:0 Байер Л
6.3% (9)
3:0 Байер Л
5.6% (8)
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