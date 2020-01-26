Германия: Бундеслига 2019-2020

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Байер Л
1:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Фортуна
0'
19' Желтая карточка
Хоффманн Андре
1:0
40' Гол
Хавец Кай
78'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
4
Та
Джонатан
5
Бендер
Свен
22
Синкгравен
Дэйли
15
Баумгартлингер
Юлиан
10
Демирбай
Керем
38
Беллараби
Карим
29
Хавец
Кай
19
Диаби
Мусса
31
Фолланд
Кевин
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Айхан
Кан
3
Хоффманн
Андре
29
Зуттнер
Маркус
31
Зоботка
Марсель
6
Моралес
Альфредо
20
Скрибски
Стивен
7
Финк
Оливер
15
Томми
Эрик
28
Хеннингс
Роувен
Байер Л
4-2-3-1
Фортуна
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Хоффманн Андре
40'
Хавец Кай
(Беллараби Карим)
1:0
64'
 
Штёгер Кевин
Финк Оливер
64'
Бэйли Леон
Беллараби Карим
 
65'
 
Ковнацки Давид
Скрибски Стивен
76'
Аларио Лукас
Диаби Мусса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л
Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн Байер Л 2:2 Вердер Атлетико М 1:0 Байер Л Айнтрахт Фр 3:0 Байер Л Байер Л 1:1 РБ Лейпциг Ювентус 3:0 Байер Л
Фортуна Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте Фортуна 2:1 Унион Берлин
Аугсбург 3:0 Фортуна Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Фортуна Хоффенхайм 1:1 Фортуна Фортуна 0:4 Бавария Шальке 04 3:3 Фортуна Фортуна 2:0 Кёльн Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:0 Фортуна Фортуна 1:0 Майнц Герта 3:1 Фортуна Фортуна 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фортуна Фортуна 1:1 Вольфсбург Шварц-Вайсс 1:6 Фортуна Айнтрахт Фр 2:1 Фортуна

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 2
Фортуна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 7
Фортуна 1:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Фортуна Бундеслига Фортуна 1:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Фортуна Товарищеские матчи
Байер Л 2:0 Фортуна Товарищеские матчи Фортуна 1:4 Байер Л Бундеслига Байер Л 3:2 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:1 Байер Л Товарищеские матчи Фортуна 1:0 Байер Л Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 19 12 4 3 51 - 23 40
2. Бавария Заявка 19 12 3 4 55 - 22 39
3. Боруссия М Заявка 19 12 2 5 36 - 21 38
4. Боруссия Д Заявка 19 10 6 3 51 - 28 36
5. Байер Л 1:0 Заявка 19 10 4 5 28 - 22 34
6. Шальке 04 Заявка 19 9 6 4 31 - 26 33
7. Хоффенхайм Заявка 19 9 3 7 29 - 30 30
8. Фрайбург Заявка 19 8 5 6 29 - 26 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 19 7 3 9 31 - 30 24
10. Вольфсбург Заявка 19 6 6 7 20 - 23 24
11. Унион Берлин Заявка 19 7 2 10 23 - 27 23
12. Аугсбург Заявка 19 6 5 8 31 - 38 23
13. Герта Заявка 19 6 4 9 24 - 34 22
14. Кёльн Заявка 19 6 2 11 23 - 38 20
15. Майнц Заявка 19 6 0 13 27 - 44 18
16. Вердер Заявка 19 4 5 10 24 - 44 17
17. Падерборн Заявка 19 4 3 12 23 - 40 15
18. Фортуна 0:1 Заявка 19 4 3 12 18 - 38 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Фортуна
Байер Л
95.8% (136)
Ничья
3.5% (5)
Фортуна
0.7% (1)
2:0 Байер Л
42.3% (60)
2:1 Байер Л
22.5% (32)
3:1 Байер Л
15.5% (22)
1:0 Байер Л
6.3% (9)
3:0 Байер Л
5.6% (8)
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