Испания: Ла Лига 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Матч возобновлен

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Эли Родриго совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Видаль Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Алавес

43' Что за промах! У Бакка Карлос была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

41' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Видаль Алеш из команды Алавес плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

41' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Риоха Луис из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Игрок команды Алавес выносит мяч

38' Касорла Санти разрезает оборону соперника отличным пасом

37' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

36' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Алавес

35' Гомес Мойсес не смог попасть в створ ударом издали

35' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Вильярреал

34' Эли Родриго пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

34' Тригерос Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Морено Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Морено Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Риоха Луис из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Удар от ворот произведет Вильярреал

31' Хоселу Санмартин не смог попасть в створ ударом издали

30' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Игрок команды Алавес нанес удар, но мяч был заблокирован

29' Видаль Алеш из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

28' Бакка Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лукас Перес из команды Алавес пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

28' Великолепное видение игры демонстрирует Эли Родриго из команды Алавес , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

27' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Алавес

24' Отличная игра от Иборра Висенте из команды Вильярреал . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Пространство открывается для Чуквезе Саму , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

23' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

22' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Отличную защиту показывает Иборра Висенте от команды Вильярреал , не дает пропустить гол своей команде.

22' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хорошие скиллы дриблинга показывает Видаль Алеш , обходя своих соперников

22' Игрок из команды Алавес разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Алавес

19' Отличная игра от Тригерос Мануэль из команды Вильярреал . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

19' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хорошо играет на выходе Пачеко Фернандо - мяч в ее руках

17' Плохо играет Камараса Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

16' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Чуквезе Саму , обходя своих соперников

15' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хоселу Санмартин из команды Алавес плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

14' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Великолепное видение игры демонстрирует Дуарте Рубен из команды Алавес , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

12' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

11' Отличный командный гол!

10' Г О О О О Л - Бакка Карлос изменил счет на табло!

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Марио Гаспар из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Альбиоль Рауль ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Гомес Мойсес , обходя своих соперников

6' Удар от ворот произведет Алавес

4' Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Гомес Мойсес из команды Вильярреал пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

3' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Вильярреал начинает с центра поля