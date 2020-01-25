Испания: Ла Лига 2019-2020

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Алавес
0:1
Второй тайм: 59'

Стадион: Зрители: 18153
Вильярреал
0'
0:1
10' Гол
Бакка Карлос
45' Желтая карточка
Эли Родриго
59'
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
18
Видаль
Алеш
10
Камараса
Виктор
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
18
Морено
Альберто
14
Тригерос
Мануэль
10
Иборра
Висенте
8
Касорла
Санти
11
Чуквезе
Саму
9
Бакка
Карлос
23
Гомес
Мойсес
Алавес
4-4-2
Вильярреал
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Бакка Карлос
(Гомес Мойсес)
35'
 
Кинтилья Хави
Морено Альберто
45'
Эли Родриго
 
59'
Сайнс Борха
Риоха Луис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес
Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Вильярреал 4:1 Алавес Ла Лига Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Алавес Примера
Алавес 0:3 Вильярреал Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 20 12 7 1 38 - 13 43
2. Барселона Заявка 21 13 4 4 50 - 25 43
3. Севилья Заявка 20 10 5 5 25 - 20 35
4. Атлетико М Заявка 20 9 8 3 22 - 14 35
5. Валенсия Заявка 21 9 7 5 32 - 29 34
6. Хетафе Заявка 20 9 6 5 29 - 20 33
7. Реал Сосьедад Заявка 20 9 4 7 33 - 28 31
8. Вильярреал 1:0 Заявка 21 9 4 8 35 - 28 31
9. Атлетик Б Заявка 21 7 10 4 22 - 15 31
10. Осасуна Заявка 21 6 10 5 28 - 25 28
11. Гранада Заявка 20 8 3 9 25 - 26 27
12. Бетис Заявка 20 7 6 7 29 - 32 27
13. Леванте Заявка 21 8 2 11 26 - 32 26
14. Алавес 0:1 Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Эйбар Заявка 20 6 4 10 20 - 29 22
16. Вальядолид Заявка 20 4 10 6 17 - 23 22
17. Мальорка Заявка 20 5 3 12 22 - 34 18
18. Сельта Заявка 20 3 7 10 17 - 30 16
19. Эспаньол Заявка 21 3 6 12 17 - 38 15
20. Леганес Заявка 20 3 5 12 16 - 33 14
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Алавес 0:1 Вильярреал
Алавес
18.8% (27)
Ничья
38.9% (56)
Вильярреал
42.4% (61)
1:1 Ничья
33.3% (48)
1:2 Вильярреал
27.8% (40)
1:0 Алавес
9.7% (14)
0:1 Вильярреал
7.6% (11)
2:1 Алавес
7.6% (11)
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