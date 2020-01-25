Испания: Ла Лига 2019-2020
Алавес
0:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Мендисорроса Зрители: 18153
Вильярреал
0:1
10' ГолБакка Карлос
45' Желтая карточкаЭли Родриго
18
Видаль
Алеш
19
Ману
Гарсия
11
Риоха
Луис
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Видаль АлешПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
14 Бурги ХорхеНападающий
-
24 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
23 Гомес МойсесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +6 =3 -11Леванте 0:1 Алавес Алавес 1:1 Бетис Барселона 4:1 Алавес Реал Хаен 3:1 Алавес
Алавес 1:1 Леганес Гранада 3:0 Алавес Алавес 1:2 Реал Мадрид Эйбар 0:2 Алавес Алавес 3:0 Вальядолид Осасуна 4:2 Алавес Алавес 1:1 Атлетико М Вильярреал 4:1 Алавес Алавес 2:0 Сельта Алавес 0:1 Атлетик Б Алавес 0:0 Баракальдо Валенсия 2:1 Алавес Алавес 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 3:0 Алавес Атлетик Б 2:0 Алавес Алавес 0:1 Севилья
Вильярреал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал
Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте Осасуна 2:1 Вильярреал Вильярреал 5:1 Бетис Барселона 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Вильярреал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|20
|12
|7
|1
|38 - 13
|43
|2.
|Барселона
|Заявка
|21
|13
|4
|4
|50 - 25
|43
|3.
|Севилья
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|25 - 20
|35
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|22 - 14
|35
|5.
|Валенсия
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|32 - 29
|34
|6.
|Хетафе
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|29 - 20
|33
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|33 - 28
|31
|8.
|Вильярреал
|1:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|35 - 28
|31
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|21
|7
|10
|4
|22 - 15
|31
|10.
|Осасуна
|Заявка
|21
|6
|10
|5
|28 - 25
|28
|11.
|Гранада
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|25 - 26
|27
|12.
|Бетис
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|29 - 32
|27
|13.
|Леванте
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|26 - 32
|26
|14.
|Алавес
|0:1 Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Эйбар
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 29
|22
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|20
|4
|10
|6
|17 - 23
|22
|17.
|Мальорка
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 34
|18
|18.
|Сельта
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|17 - 30
|16
|19.
|Эспаньол
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 38
|15
|20.
|Леганес
|Заявка
|20
|3
|5
|12
|16 - 33
|14
Алавес
18.8% (27)
Ничья
38.9% (56)
Вильярреал
42.4% (61)
1:1 Ничья
33.3% (48)
1:2 Вильярреал
27.8% (40)
1:0 Алавес
9.7% (14)
0:1 Вильярреал
7.6% (11)
2:1 Алавес
7.6% (11)
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