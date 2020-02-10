Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
33' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
40' Красная карточка
Ариас Габриэль
46' Красная карточка
Сигали Леонардо
52' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
60' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
78' Желтая карточка
Alan Franco1
1:0
86' Гол
Марсело Диас
88' Желтая карточка
Мартинес Маурисио
89' Красная карточка
Домингес Сесильо
90' Вторая желтая карточка
Lucas Daniel Romero
90' Желтая карточка
Цвитанич Дарио
90'+10
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
23
Nery
Dominguez
30
Сигали
Леонардо
5
Мена
Эухенио
32
Монтойя
Вальтер
21
Марсело
Диас
19
Leonel
Ariel
Miranda
11
David
Barbona
15
Лисандро
Лопес
III
10
Matias
Rojas
II
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
24
Sergio
Barreto
6
Санчес-Миньо
Хуан
23
Бланко
Доминго
22
Lucas
Daniel
Romero
27
Braian
Romero
29
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Ромеро
Сильвио
11
Домингес
Сесильо
Расинг Авельянеда
4-3-3
Индепендьенте
4-3-3

Ход матча

33'
 
Санчес-Миньо Хуан
40'
Ариас Габриэль
 
43'
Javier Garcia2
David Barbona
 
46'
Сигали Леонардо
 
50'
Мартинес Маурисио
Matias Rojas II
 
51'
 
Thomas Ortega
Санчес-Миньо Хуан
52'
 
Бустос Фабрисио
60'
 
Lucas Daniel Romero
65'
 
Brian Martinez
Бустос Фабрисио
69'
Цвитанич Дарио
Лисандро Лопес III
 
77'
 
Роа Андрес Фелипе
Бланко Доминго
78'
 
Alan Franco1
86'
Марсело Диас
(Цвитанич Дарио)
1:0
88'
Мартинес Маурисио
 
89'
 
Домингес Сесильо
90'
 
Lucas Daniel Romero
90'
Цвитанич Дарио
 

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =11 -2
Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Суперлига Индепендьенте 2:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 0:1 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 2:0 Расинг Авельянеда Примера
Индепендьенте 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте 0:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Примера Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:0 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 2:0 Индепендьенте Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:0 19 11 4 4 34 - 15 37
2. Бока Хуниорс 19 10 6 3 23 - 8 36
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Расинг Авельянеда 19 7 10 2 23 - 20 31
6. Сан-Лоренсо 19 9 3 7 25 - 24 30
7. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
8. Велес Сарсфилд 19 8 6 5 18 - 13 30
9. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
10. Арсенал Саранди 18 8 5 5 30 - 23 29
11. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
12. Атлетико Тукуман 19 7 6 6 19 - 19 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 19 7 4 8 23 - 22 25
15. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
16. Тальерес Кордоба 18 7 3 8 24 - 24 24
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 0:0 19 6 6 7 17 - 23 24
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9


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