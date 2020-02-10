Аргентина: Суперлига 2019-2020
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Индепендьенте
33' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
40' Красная карточкаАриас Габриэль
46' Красная карточкаСигали Леонардо
52' Желтая карточкаБустос Фабрисио
60' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
78' Желтая карточкаAlan Franco1
1:0
86' ГолМарсело Диас
88' Желтая карточкаМартинес Маурисио
89' Красная карточкаДомингес Сесильо
90' Вторая желтая карточкаLucas Daniel Romero
90' Желтая карточкаЦвитанич Дарио
21
Марсело
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Tiago Banega
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
40'
46'
52'
78'
86'
1:0
89'
90'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +7 =11 -2Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе Ланус 1:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Уракан Патронато де Парана 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 2:1 Арсенал Саранди Химнасия Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Индепендьенте: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Индепендьенте 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте 0:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Примера Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 1:1 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 3:0 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи Индепендьенте 2:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Индепендьенте Товарищеские матчи (Аргентина) Индепендьенте 2:0 Расинг Авельянеда Примера Индепендьенте 0:0 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи (Аргентина) Расинг Авельянеда 2:0 Индепендьенте Примера
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:0
|19
|11
|4
|4
|34 - 15
|37
|2.
|Бока Хуниорс
|19
|10
|6
|3
|23 - 8
|36
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Расинг Авельянеда
|19
|7
|10
|2
|23 - 20
|31
|6.
|Сан-Лоренсо
|19
|9
|3
|7
|25 - 24
|30
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|8.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|6
|5
|18 - 13
|30
|9.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|10.
|Арсенал Саранди
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|11.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|12.
|Атлетико Тукуман
|19
|7
|6
|6
|19 - 19
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|19
|7
|4
|8
|23 - 22
|25
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|16.
|Тальерес Кордоба
|18
|7
|3
|8
|24 - 24
|24
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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