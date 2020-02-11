Голландия: Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: De Oude Meerdijk
Твенте
28' Желтая карточкаСелахи Линдон
23
Бейл
Гленн
20
Чакон
Майкл
31
Фрей
Керим
17
Пенья
Серхио
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
27
Ланг
Ноа
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
-
31 Фрей КеримПолузащитник
-
17 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хиаряй ТомПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ланг НоаНападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте
Последние игры между собой
Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|21
|16
|2
|3
|62 - 19
|50
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|21
|15
|2
|4
|46 - 15
|47
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|41 - 30
|40
|4.
|Виллем II
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|31 - 26
|40
|5.
|ПСВ
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|47 - 26
|39
|6.
|Витесс
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|36 - 27
|35
|7.
|Утрехт
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|41 - 29
|34
|8.
|Гронинген
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|24 - 20
|32
|9.
|Хераклес
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|35 - 31
|29
|10.
|Херенвен
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|33 - 30
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|22
|6
|7
|9
|29 - 38
|25
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|29 - 35
|24
|13.
|Эммен
|0:0 Заявка
|22
|6
|5
|11
|22 - 38
|23
|14.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|27 - 49
|23
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 45
|22
|16.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|22
|6
|3
|13
|22 - 48
|21
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|21 - 41
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 51
|12
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