Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Эммен
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Твенте
0'
28' Желтая карточка
Селахи Линдон
45'+158
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
2
Хейлен
Майкл
28
Бюрнет
Лоренцо
36
Бен
Мусса
Хилал
20
Чакон
Майкл
31
Фрей
Керим
17
Пенья
Серхио
9
Коларж
Марко
8
Де
Леув
Михаэль
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
8
Эспиноса
Хавьер
20
Бускетс
Ориоль
27
Ланг
Ноа
10
Вучкич
Харис
Эммен
4-2-3-1
Твенте
5-3-2

Ход матча

28'
 
Селахи Линдон

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен
Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ Ваалвейк 1:1 Эммен Эммен 0:2 Оснабрюк АЗ Алкмаар 3:0 Эммен Эммен 2:1 Витесс НАК Бреда 3:2 Эммен Твенте 4:1 Эммен Эммен 2:1 Фортуна Ситтард Хераклес 2:0 Эммен Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эммен 3:3 Фейеноорд Утрехт 3:1 Эммен Эммен 1:3 ПЕК Зволле
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз
Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте Фейеноорд 5:1 Твенте Твенте 2:3 Хераклес Фортуна Ситтард 2:3 Твенте

Последние игры между собой

Эммен: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Твенте: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Твенте 4:1 Эммен Эредивизие Твенте 1:5 Эммен Товарищеские матчи Эммен 0:5 Твенте Международные матчи (клубы) Эммен 1:2 Твенте Товарищеские матчи
Эммен 0:5 Твенте Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 21 16 2 3 62 - 19 50
2. АЗ Алкмаар Заявка 21 15 2 4 46 - 15 47
3. Фейеноорд Заявка 21 11 7 3 41 - 30 40
4. Виллем II Заявка 22 12 4 6 31 - 26 40
5. ПСВ Заявка 22 11 6 5 47 - 26 39
6. Витесс Заявка 22 10 5 7 36 - 27 35
7. Утрехт Заявка 21 10 4 7 41 - 29 34
8. Гронинген Заявка 22 9 5 8 24 - 20 32
9. Хераклес Заявка 22 8 5 9 35 - 31 29
10. Херенвен Заявка 22 7 8 7 33 - 30 29
11. Твенте 0:0 Заявка 22 6 7 9 29 - 38 25
12. Спарта Роттердам Заявка 21 6 6 9 29 - 35 24
13. Эммен 0:0 Заявка 22 6 5 11 22 - 38 23
14. Фортуна Ситтард Заявка 22 6 5 11 27 - 49 23
15. ПЕК Зволле Заявка 22 6 4 12 29 - 45 22
16. ВВВ-Венло Заявка 22 6 3 13 22 - 48 21
17. АДО Ден Хааг Заявка 21 4 5 12 21 - 41 17
18. Ваалвейк Заявка 22 3 3 16 23 - 51 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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