Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

97' Удар от ворот произведет Вильярреал

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Вильярреал

94' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

93' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Мичел Эрреро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Карнеро Рауль наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

92' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Хорошие скиллы дриблинга показывает Онтиверос Хавьер , обходя своих соперников

88' Опасность! Морено Херард из команды Вильярреал отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

88' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

84' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

84' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Вильярреал

82' Великолепное видение игры демонстрирует Пенья Рубен из команды Вильярреал , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

82' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Хорошая попытка от Гомес Мойсес , был неплохой удар, но вратарь спас

82' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Унал Энес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Рефери не любит споров - именно за это Карнеро Рауль сейчас получил желтую

76' Хорошо играет на выходе Асенхо Серхио - мяч в ее руках

76' Салису Мохаммед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Мичел Эрреро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

70' Пенья Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Гомес Мойсес из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Удар от ворот произведет Вальядолид

65' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Вальядолид

63' Как она упустила момент!?! Алькасер Пако имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

63' Игрок команды Вильярреал наказывается за толчок соперника

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Иборра Висенте совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

60' Рефери не любит споров - именно за это Мойано Хави сейчас получил желтую

60' Сандро Рамирес из команды Вальядолид плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

59' Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Карнеро Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Игрок команды Вильярреал совершает фол

58' Рефери не любит споров - именно за это Суарес Тони сейчас получил желтую

58' Матч возобновлен

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Мичел Эрреро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Касорла Санти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Сегодняшная посещаемость составляет 19557 болельщиков

53' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Вальядолид

50' Касорла Санти не смог попасть в створ ударом издали

49' Алькарас Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

46' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля