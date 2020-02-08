Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 19557
Вильярреал
0'
1:0
15' Гол
Алькарас Рубен
41' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
1:1
57' Гол
Морено Херард
58' Желтая карточка
Мойано Хави
58' Желтая карточка
Суарес Тони
60' Желтая карточка
Иборра Висенте
70' Желтая карточка
Пенья Рубен
78' Желтая карточка
Карнеро Рауль
90'+7
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
6
Карнеро
Рауль
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
14
Алькарас
Рубен
19
Суарес
Тони
20
Сандро
Рамирес
9
Унал
Энес
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
20
Пенья
Рубен
10
Иборра
Висенте
7
Морено
Херард
14
Тригерос
Мануэль
8
Касорла
Санти
23
Гомес
Мойсес
17
Алькасер
Пако
Вальядолид
4-4-2
Вильярреал
4-1-4-1

Ход матча

15'
Алькарас Рубен
(Сандро Рамирес)
1:0
41'
 
Альбиоль Рауль
57'
1:1
Морено Херард
(Иборра Висенте)
58'
Мойано Хави
 
58'
Суарес Тони
 
60'
 
Иборра Висенте
65'
Эрвиас Пабло
Суарес Тони
 
70'
Де ла Фуэнте Мигель
Сандро Рамирес
 
70'
 
Пенья Рубен
72'
 
Чуквезе Саму
Алькасер Пако
78'
Карнеро Рауль
 
78'
Бен Арфа Хатем
Оскар Плано
 
84'
 
Онтиверос Хавьер
Гомес Мойсес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 23
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 34 Владение мячом, % 66

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид
Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал
Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера
Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 22 14 7 1 40 - 13 49
2. Барселона Заявка 22 14 4 4 52 - 26 46
3. Хетафе Заявка 23 12 6 5 35 - 20 42
4. Севилья Заявка 22 11 6 5 28 - 21 39
5. Валенсия Заявка 23 10 7 6 33 - 32 37
6. Атлетико М Заявка 22 9 9 4 22 - 15 36
7. Вильярреал Заявка 23 10 5 8 40 - 31 35
8. Реал Сосьедад Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
9. Атлетик Б Заявка 22 7 10 5 22 - 17 31
10. Гранада Заявка 22 9 3 10 27 - 29 30
11. Леванте Заявка 23 9 2 12 29 - 34 29
12. Бетис Заявка 22 7 7 8 30 - 34 28
13. Осасуна Заявка 22 6 10 6 29 - 28 28
14. Алавес Заявка 23 7 6 10 25 - 33 27
15. Вальядолид Заявка 23 5 11 7 19 - 25 26
16. Эйбар Заявка 23 6 6 11 22 - 32 24
17. Мальорка Заявка 22 5 3 14 22 - 38 18
18. Леганес Заявка 23 4 6 13 18 - 36 18
19. Сельта Заявка 22 3 8 11 17 - 31 17
20. Эспаньол Заявка 22 3 6 13 18 - 40 15
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Вильярреал
Вальядолид
12.8% (20)
Ничья
29.5% (46)
Вильярреал
57.7% (90)
1:2 Вильярреал
33.3% (52)
1:1 Ничья
23.1% (36)
0:1 Вильярреал
16.7% (26)
2:1 Вальядолид
8.3% (13)
0:2 Вильярреал
3.8% (6)
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