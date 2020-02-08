Испания: Ла Лига 2019-2020
Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 19557
Вильярреал
1:0
15' ГолАлькарас Рубен
41' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
1:1
57' ГолМорено Херард
58' Желтая карточкаМойано Хави
58' Желтая карточкаСуарес Тони
60' Желтая карточкаИборра Висенте
70' Желтая карточкаПенья Рубен
78' Желтая карточкаКарнеро Рауль
17
Мойано
Хави
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
19
Суарес
Тони
20
Пенья
Рубен
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
-
21 Мичел ЭррероПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Суарес ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Эрвиас ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
1:0
41'
57'
1:1
58'
58'
60'
70'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 23
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
34 Владение мячом, % 66
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +7 =7 -6Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид
Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия Толоса 0:3 Вальядолид Хетафе 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Реал Сосьедад Сельта 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:1 Севилья Вальядолид 1:0 Газ Метан Mедиаш Алавес 3:0 Вальядолид Вальядолид 3:0 Мальорка Барселона 5:1 Вальядолид Вальядолид 2:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Вальядолид Вальядолид 3:2 Саламанка Вальядолид 0:0 Атлетико М
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =3 -6Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал
Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол Ориуэла 1:2 Вильярреал Реал Сосьедад 1:2 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе Comillas CF 0:5 Вильярреал Севилья 1:2 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетико М Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:3 Сельта Мальорка 3:1 Вильярреал Вильярреал 0:0 Атлетик Б Эйбар 2:1 Вильярреал Вильярреал 4:1 Алавес Эспаньол 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:1 Леванте
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|22
|14
|7
|1
|40 - 13
|49
|2.
|Барселона
|Заявка
|22
|14
|4
|4
|52 - 26
|46
|3.
|Хетафе
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|35 - 20
|42
|4.
|Севилья
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|28 - 21
|39
|5.
|Валенсия
|Заявка
|23
|10
|7
|6
|33 - 32
|37
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|22
|9
|9
|4
|22 - 15
|36
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|40 - 31
|35
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|22 - 17
|31
|10.
|Гранада
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|27 - 29
|30
|11.
|Леванте
|Заявка
|23
|9
|2
|12
|29 - 34
|29
|12.
|Бетис
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|30 - 34
|28
|13.
|Осасуна
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 28
|28
|14.
|Алавес
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|25 - 33
|27
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|19 - 25
|26
|16.
|Эйбар
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 32
|24
|17.
|Мальорка
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 38
|18
|18.
|Леганес
|Заявка
|23
|4
|6
|13
|18 - 36
|18
|19.
|Сельта
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|17 - 31
|17
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|18 - 40
|15
Вальядолид
12.8% (20)
Ничья
29.5% (46)
Вильярреал
57.7% (90)
1:2 Вильярреал
33.3% (52)
1:1 Ничья
23.1% (36)
0:1 Вильярреал
16.7% (26)
2:1 Вальядолид
8.3% (13)
0:2 Вильярреал
3.8% (6)
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