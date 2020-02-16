Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Утрехт
0'
0:1
4' Гол
Баэбек Жан-Кристоф
45'+3
1
Велленройтер
Тимон
26
Ниукоп
Барт
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
21
Ндайишимий
Майк
15
Данкерлёй
Дамил
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Зут
Йерун
17
Клейбер
Шон
28
Эмануэльсон
Урби
3
Хоогма
Джастин
5
Гувара
Леон
22
Ван
де
Стрек
Сандер
6
Махер
Адам
II
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
9
Баэбек
Жан-Кристоф
19
Петерсон
Кристофер
Виллем II
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Баэбек Жан-Кристоф
(Керк Гирано)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II
АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Утрехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 0:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:2 Утрехт Эредивизие
Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига Утрехт 2:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 22 17 2 3 65 - 19 53
2. АЗ Алкмаар Заявка 22 15 2 5 46 - 17 47
3. ПСВ Заявка 23 12 6 5 50 - 26 42
4. Фейеноорд 1:2 Заявка 22 11 7 4 42 - 32 40
5. Виллем II 0:1 Заявка 23 12 4 7 31 - 27 40
6. Витесс Заявка 23 11 5 7 40 - 29 38
7. Утрехт 1:0 Заявка 22 11 4 7 42 - 29 37
8. Гронинген Заявка 23 10 5 8 26 - 21 35
9. Хераклес Заявка 23 8 5 10 35 - 32 29
10. Херенвен Заявка 23 7 8 8 35 - 34 29
11. Твенте 0:0 Заявка 23 7 7 9 31 - 38 28
12. ПЕК Зволле 2:1 Заявка 23 7 4 12 31 - 46 25
13. Спарта Роттердам Заявка 22 6 6 10 30 - 37 24
14. ВВВ-Венло Заявка 23 7 3 13 23 - 48 24
15. Эммен 0:0 Заявка 23 6 6 11 22 - 38 24
16. Фортуна Ситтард Заявка 23 6 6 11 27 - 49 24
17. АДО Ден Хааг Заявка 22 4 5 13 21 - 44 17
18. Ваалвейк Заявка 23 3 3 17 23 - 54 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 