Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Конинг Виллем II
Утрехт
0:1
4' ГолБаэбек Жан-Кристоф
26
Ниукоп
Барт
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Вуд МайклВратарь
-
32 Райн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Сане ЛюдовикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Абасс ИссаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +11 =4 -5ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II
АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II Виллем II 2:1 ПСВ Гронинген 2:0 Виллем II HVCV Quick 0:4 Виллем II Виллем II 2:1 Ваалвейк Твенте 0:1 Виллем II Виллем II 1:1 АЗ Алкмаар Утрехт 2:0 Виллем II Виллем II 1:0 ВВВ-Венло
Утрехт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт
ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт Утрехт 0:1 Ваалвейк Утрехт 0:3 АЗ Алкмаар Аякс 4:0 Утрехт Утрехт 6:0 Фортуна Ситтард Эксельсиор 31 1:4 Утрехт Спарта Роттердам 1:2 Утрехт Утрехт 3:0 ПСВ Витесс 2:1 Утрехт Утрехт 2:0 Виллем II Херенвен 1:1 Утрехт
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Утрехт: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Утрехт 2:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Утрехт Эредивизие Виллем II 1:0 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:1 Виллем II Эредивизие Утрехт 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:5 Утрехт Эредивизие Виллем II 3:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:2 Утрехт Премьер-лига Утрехт 1:0 Виллем II Премьер-лига Утрехт 2:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|22
|17
|2
|3
|65 - 19
|53
|2.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|22
|15
|2
|5
|46 - 17
|47
|3.
|ПСВ
|Заявка
|23
|12
|6
|5
|50 - 26
|42
|4.
|Фейеноорд
|1:2 Заявка
|22
|11
|7
|4
|42 - 32
|40
|5.
|Виллем II
|0:1 Заявка
|23
|12
|4
|7
|31 - 27
|40
|6.
|Витесс
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 29
|38
|7.
|Утрехт
|1:0 Заявка
|22
|11
|4
|7
|42 - 29
|37
|8.
|Гронинген
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|26 - 21
|35
|9.
|Хераклес
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 32
|29
|10.
|Херенвен
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|35 - 34
|29
|11.
|Твенте
|0:0 Заявка
|23
|7
|7
|9
|31 - 38
|28
|12.
|ПЕК Зволле
|2:1 Заявка
|23
|7
|4
|12
|31 - 46
|25
|13.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 37
|24
|14.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|23 - 48
|24
|15.
|Эммен
|0:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|22 - 38
|24
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 49
|24
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|21 - 44
|17
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|23
|3
|3
|17
|23 - 54
|12
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный