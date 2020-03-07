Германия: Бундеслига 2019-2020

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Шальке 04
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
20' Гол
Маккенни Уэстон
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Хюбнер Бенжамин
1:1
69' Гол
Баумгартнер Кристоф
74'
23
Шуберт
Маркус
31
Беккер
Тимо
21
Тодибо
Жан-Клер
5
Настасич
Матия
20
Кенни
Джонджо
28
Шёпф
Алессандро
2
Маккенни
Уэстон
24
Ощипка
Бастиан
9
Раман
Бенито
19
Бургшталлер
Гвидо
14
Матондо
Рабби
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
6
Нордтвейт
Ховард
21
Хюбнер
Бенжамин
3
Кадержабек
Павел
11
Гриллич
Флориан
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Шальке 04
3-4-3
Хоффенхайм
3-5-2

Ход матча

20'
Маккенни Уэстон
(Кенни Джонджо)
1:0
60'
 
Баумгартнер Кристоф
Нордтвейт Ховард
66'
 
Хюбнер Бенжамин
69'
1:1
Баумгартнер Кристоф
(Хюбнер Бенжамин)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм
Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм Герта 2:3 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 24 16 4 4 71 - 26 52
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 25 14 8 3 62 - 26 50
3. Боруссия Д Заявка 24 14 6 4 66 - 32 48
4. Байер Л 4:0 Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
5. Боруссия М Заявка 23 14 4 5 46 - 27 46
6. Шальке 04 1:0 Заявка 25 10 9 6 33 - 35 39
7. Фрайбург 2:1 Заявка 25 10 6 9 33 - 35 36
8. Вольфсбург 0:0 Заявка 25 9 9 7 34 - 30 36
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 25 10 4 11 34 - 43 34
10. Кёльн Заявка 24 10 2 12 38 - 43 32
11. Унион Берлин 1:2 Заявка 25 9 3 13 32 - 40 30
12. Айнтрахт Фр 0:4 Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
13. Герта 2:2 Заявка 25 7 7 11 32 - 48 28
14. Аугсбург Заявка 24 7 6 11 36 - 50 27
15. Майнц Заявка 24 8 1 15 33 - 52 25
16. Фортуна Заявка 24 5 6 13 26 - 49 21
17. Вердер 2:2 Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн Заявка 25 4 4 17 30 - 54 16
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Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Хоффенхайм

Исход игры
Шальке 04
66.5% (123)
Ничья
23.2% (43)
Хоффенхайм
10.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (90)
Меньше
47.06% (80)
Обе команды забьют
Да
73.53% (125)
Нет
26.47% (45)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.1% (63)
1:1 Ничья
19.5% (36)
1:0 Шальке 04
15.7% (29)
2:0 Шальке 04
7% (13)
1:2 Хоффенхайм
7% (13)
3:2 Шальке 04
2.2% (4)
3:1 Шальке 04
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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