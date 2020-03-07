Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
1:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Фелтинс-Арена
Хоффенхайм
1:0
20' ГолМаккенни Уэстон
66' Undefined phrase: football_event_Хюбнер Бенжамин
1:1
69' ГолБаумгартнер Кристоф
31
Беккер
Тимо
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Тьяу МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Цубер СтивенЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Схрёдер Альфред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
1:0
66'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04
Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна Аугсбург 2:3 Шальке 04 Арминия 2:3 Шальке 04
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =2 -10Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм
Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Унион Берлин 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:4 Аугсбург РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:1 Фортуна Хоффенхайм 1:5 Майнц Кёльн 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Падерборн Дуйсбург 0:2 Хоффенхайм Герта 2:3 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хоффенхайм: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 1:3 Хоффенхайм Кубок Хоффенхайм 3:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Шальке 04 Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Шальке 04 0:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|71 - 26
|52
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|25
|14
|8
|3
|62 - 26
|50
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|14
|6
|4
|66 - 32
|48
|4.
|Байер Л
|4:0 Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|46 - 27
|46
|6.
|Шальке 04
|1:0 Заявка
|25
|10
|9
|6
|33 - 35
|39
|7.
|Фрайбург
|2:1 Заявка
|25
|10
|6
|9
|33 - 35
|36
|8.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|34 - 30
|36
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|25
|10
|4
|11
|34 - 43
|34
|10.
|Кёльн
|Заявка
|24
|10
|2
|12
|38 - 43
|32
|11.
|Унион Берлин
|1:2 Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 40
|30
|12.
|Айнтрахт Фр
|0:4 Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|13.
|Герта
|2:2 Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 48
|28
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|36 - 50
|27
|15.
|Майнц
|Заявка
|24
|8
|1
|15
|33 - 52
|25
|16.
|Фортуна
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|26 - 49
|21
|17.
|Вердер
|2:2 Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|30 - 54
|16
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Исход игры
Шальке 04
66.5% (123)
Ничья
23.2% (43)
Хоффенхайм
10.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (90)
Меньше
47.06% (80)
Обе команды забьют
Да
73.53% (125)
Нет
26.47% (45)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
34.1% (63)
1:1 Ничья
19.5% (36)
1:0 Шальке 04
15.7% (29)
2:0 Шальке 04
7% (13)
1:2 Хоффенхайм
7% (13)
3:2 Шальке 04
2.2% (4)
3:1 Шальке 04
2.2% (4)
2:2 Ничья
2.2% (4)
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