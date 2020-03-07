Голландия: Эредивизие 2019-2020
9' Желтая карточкаТронстад Сондре
11' Желтая карточкаБазур Рихедли
48' Желтая карточкаСелахи Линдон
1:0
70' ГолГрот Джей-Рой
71' Желтая карточкаБийен Пит
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
36
Вруг
Патрик
20
Нуха
Дико
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
17 Даса ЭлиэзерЗащитник
-
30 Духи ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Нуха ДикоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
32 Акташ ЭзгюрЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edward Sturing
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиНападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хёльшер ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Jesse Bosch
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
11'
48'
70'
1:0
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +7 =3 -10ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс
Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Твенте 2:0 Спарта Роттердам
ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте
Последние игры между собой
Витесс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Твенте: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|25
|18
|2
|5
|54 - 17
|56
|2.
|Аякс
|0:0 Заявка
|25
|17
|3
|5
|65 - 22
|54
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|24
|13
|8
|3
|48 - 35
|47
|4.
|ПСВ
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|53 - 28
|46
|5.
|Виллем II
|Заявка
|25
|13
|5
|7
|37 - 32
|44
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|26
|12
|5
|9
|45 - 35
|41
|7.
|Утрехт
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|45 - 33
|38
|8.
|Гронинген
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|27 - 25
|35
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|26
|8
|10
|8
|40 - 38
|34
|10.
|Хераклес
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|36 - 32
|33
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|40 - 40
|33
|12.
|Эммен
|2:0 Заявка
|26
|9
|5
|12
|31 - 45
|32
|13.
|ВВВ-Венло
|0:2 Заявка
|26
|8
|4
|14
|24 - 50
|28
|14.
|Твенте
|0:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|34 - 46
|27
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|26
|7
|5
|14
|37 - 55
|26
|16.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 52
|26
|17.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|25 - 54
|19
|18.
|Ваалвейк
|Заявка
|25
|4
|3
|18
|25 - 56
|15