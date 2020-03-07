Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Витесс
1:0
Второй тайм: 72'

Стадион:
Твенте
0'
9' Желтая карточка
Тронстад Сондре
11' Желтая карточка
Базур Рихедли
48' Желтая карточка
Селахи Линдон
1:0
70' Гол
Грот Джей-Рой
71' Желтая карточка
Бийен Пит
72'
22
Пасвер
Ремко
17
Даса
Элиэзер
30
Духи
Данило
3
Обиспо
Армандо
28
Бренет
Джошуа
8
Тронстад
Сондре
10
Базур
Рихедли
36
Вруг
Патрик
20
Нуха
Дико
9
Матавж
Тим
11
Линссен
Брайан
16
Дроммел
Йоэл
28
Трупе
Джованни
25
Бийен
Пит
5
Плегесуэло
Хулио
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
20
Бускетс
Ориоль
21
Абурджания
Георгий
11
Мениг
Квинси
10
Вучкич
Харис
27
Ланг
Ноа
Витесс
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

9'
Тронстад Сондре
 
11'
Базур Рихедли
 
32'
Грот Джей-Рой
Базур Рихедли
 
38'
Yassin Oukili
Вруг Патрик
 
48'
 
Селахи Линдон
70'
Грот Джей-Рой
(Линссен Брайан)
1:0
71'
 
Бийен Пит
72'
Бёйтинк Томас
Грот Джей-Рой
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс
Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло Витесс 4:0 ОДИН '59 Твенте 0:3 Витесс Витесс 0:0 Фейеноорд Херенвен 3:2 Витесс Спарта Роттердам 2:0 Витесс Витесс 1:2 Гронинген Эммен 2:1 Витесс Витесс 2:0 Де Графсхап
Твенте Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Твенте 2:0 Спарта Роттердам
ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте Твенте 2:5 Аякс ВВВ-Венло 2:1 Твенте Твенте 2:1 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 3:0 Твенте Де Трефферс 0:2 Твенте Твенте 4:1 Эммен Твенте 0:1 Виллем II Спарта Роттердам 2:1 Твенте

Последние игры между собой

Витесс: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Твенте: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Твенте 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Твенте Эредивизие Твенте 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Твенте Эредивизие
Твенте 2:1 Витесс Эредивизие Твенте 2:2 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Витесс Эредивизие Витесс 0:0 Твенте Эредивизие Витесс 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Витесс Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие Твенте 5:0 Витесс Кубок Витесс 0:3 Твенте Эредивизие Витесс 1:2 Твенте Эредивизие Твенте 1:0 Витесс Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар Заявка 25 18 2 5 54 - 17 56
2. Аякс 0:0 Заявка 25 17 3 5 65 - 22 54
3. Фейеноорд Заявка 24 13 8 3 48 - 35 47
4. ПСВ Заявка 25 13 7 5 53 - 28 46
5. Виллем II Заявка 25 13 5 7 37 - 32 44
6. Витесс 1:0 Заявка 26 12 5 9 45 - 35 41
7. Утрехт Заявка 24 11 5 8 45 - 33 38
8. Гронинген Заявка 25 10 5 10 27 - 25 35
9. Херенвен 0:0 Заявка 26 8 10 8 40 - 38 34
10. Хераклес Заявка 25 9 6 10 36 - 32 33
11. Спарта Роттердам Заявка 25 9 6 10 40 - 40 33
12. Эммен 2:0 Заявка 26 9 5 12 31 - 45 32
13. ВВВ-Венло 0:2 Заявка 26 8 4 14 24 - 50 28
14. Твенте 0:1 Заявка 26 7 6 13 34 - 46 27
15. ПЕК Зволле Заявка 26 7 5 14 37 - 55 26
16. Фортуна Ситтард Заявка 26 6 8 12 29 - 52 26
17. АДО Ден Хааг Заявка 26 4 7 15 25 - 54 19
18. Ваалвейк Заявка 25 4 3 18 25 - 56 15
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