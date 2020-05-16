  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
 
Позже

Стадион:
Майнц
1
Хорн
Тимо
19
Эхизибуэ
Кингсли
37
Ляйстнер
Тони
33
Борнаув
Себастьян
34
Каттербах
Ноа
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
24
Дрекслер
Доминик
23
Ют
Марк
30
Кайнц
Флориан
15
Кордоба
Джон
1
Мюллер
Флориан
19
Ньякат
Мусса
13
Брума
Джеффри
4
Юсте
Йерри
34
Баку
Ридле
6
Латца
Данни
35
Баррейро
Леандро
8
Озтунали
Левин
3
Аарон
Мартин
7
Кайсон
Робин
28
Сцалай
Адам
Кёльн
4-2-3-1
Майнц
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 10 0.31
2. Борнаув Себастьян 5 0.16
3. Ют Марк 4 0.13
4. Хектор Йонас 4 0.13
5. Теродде Симон 3 0.09
6. Кайнц Флориан 2 0.06
7. Дрекслер Доминик 2 0.06
8. Якобс Исмаил 2 0.06
9. Скири Эйе 1 0.03
10. Модест Антони 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Риссе Марсель 0 0
16. Шиндлер Кингсли 0 0
17. Реджбекай Элвис 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0
Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайсон Робин 12 (1) 0.38
2. Онисиво Карим 4 0.13
3. Озтунали Левин 4 0.13
4. Бутьюс Жан-Поль 3 0.09
5. Брозински Даниэль 2 (1) 0.06
6. Юсте Йерри 2 0.06
7. Матета Жан-Филипп 2 0.06
8. Малонг Кунде 2 0.06
9. Сцалай Адам 1 0.03
10. Ньякат Мусса 0 0
11. Латца Данни 0 0
12. Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
13. Баррейро Леандро 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Эхизибуэ Кингсли 5 1
2. Хектор Йонас 6 0
3. Мере Хорхе 4 1
4. Кордоба Джон 5 0
5. Борнаув Себастьян 5 0
6. Теродде Симон 4 0
7. Дрекслер Доминик 4 0
8. Кцихос Рафаэль 2 1
9. Кайнц Флориан 3 0
10. Ют Марк 3 0
11. Верстрате Биргер 3 0
12. Якобс Исмаил 3 0
13. Хёгер Марко 2 0
14. Скири Эйе 2 0
15. Реджбекай Элвис 2 0
16. Каттербах Ноа 2 0
17. Тилманн Ян 2 0
18. Модест Антони 1 0
19. Риссе Марсель 1 0
20. Зобих Лассе 1 0
Майнц
# Игрок      
1. Фернандес Эдимилсон 5 1
2. Ньякат Мусса 6 0
3. Юсте Йерри 6 0
4. Баку Ридле 4 1
5. Малонг Кунде 5 0
6. Латца Данни 4 0
7. Брозински Даниэль 3 0
8. Онисиво Карим 3 0
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
10. Матета Жан-Филипп 1 1
11. Хак Александер 2 0
12. Бутьюс Жан-Поль 2 0
13. Брума Джеффри 1 0
14. Максим Александру 1 0
15. Кайсон Робин 1 0
16. Озтунали Левин 1 0
17. Центнер Робин 1 0
18. Мвене Филипп 1 0
19. Баррейро Леандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 12.5% (4) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5)
 Майнц 17.86% (5) 17.86% (5) 21.43% (6) 7.14% (2) 14.29% (4) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн
Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04
Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц Майнц 3:1 Кёльн

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Майнц 3:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига
Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Кубок Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 17 4 4 73 - 26 55
2. Боруссия Д 4:0 Заявка 26 16 6 4 72 - 33 54
3. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 26 14 9 3 63 - 27 51
4. Боруссия М Заявка 25 15 4 6 49 - 30 49
5. Байер Л Заявка 25 14 5 6 45 - 30 47
6. Фрайбург 1:1 Заявка 26 10 7 9 35 - 36 37
7. Вольфсбург 1:1 Заявка 26 9 10 7 35 - 31 37
8. Шальке 04 0:4 Заявка 26 9 10 7 33 - 40 37
9. Хоффенхайм 0:3 Заявка 26 10 5 11 35 - 46 35
10. Кёльн Заявка 25 10 2 13 39 - 45 32
11. Герта 3:0 Заявка 26 8 7 11 35 - 48 31
12. Унион Берлин Заявка 25 9 3 13 32 - 41 30
13. Айнтрахт Фр Заявка 24 8 4 12 38 - 41 28
14. Аугсбург 1:1 Заявка 26 7 7 12 37 - 53 28
15. Майнц Заявка 25 8 2 15 34 - 53 26
16. Фортуна 0:0 Заявка 26 5 8 13 27 - 50 23
17. Вердер Заявка 24 4 6 14 27 - 55 18
18. Падерборн 0:0 Заявка 26 4 5 17 30 - 54 17
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Майнц

    До начала игры, которая состоится 17.05.2020, осталось 22 часа 6 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Новости

    Прогнозы на матч Кёльн - Майнц

    Исход игры
    Кёльн
    71.2% (99)
    Ничья
    20.9% (29)
    Майнц
    7.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.03% (61)
    Меньше
    51.97% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    62.2% (79)
    Нет
    37.8% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Кёльн
    34.5% (48)
    1:0 Кёльн
    21.6% (30)
    1:1 Ничья
    14.4% (20)
    2:0 Кёльн
    7.9% (11)
    1:2 Майнц
    2.9% (4)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:2 Кёльн
    1.4% (2)
    0:2 Майнц
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

     



     