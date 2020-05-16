Кёльн
Позже
Стадион: Рейн Энерги
Майнц
28
Скири
Эйе
14
Хектор
Йонас
23
Ют
Марк
15
Кордоба
Джон
19
Ньякат
Мусса
34
Баку
Ридле
28
Сцалай
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
14 Хектор ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Кордоба ДжонНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|10
|0.31
|2.
|Борнаув Себастьян
|5
|0.16
|3.
|Ют Марк
|4
|0.13
|4.
|Хектор Йонас
|4
|0.13
|5.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|6.
|Кайнц Флориан
|2
|0.06
|7.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.06
|8.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|9.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|10.
|Модест Антони
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Риссе Марсель
|0
|0
|16.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|17.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайсон Робин
|12 (1)
|0.38
|2.
|Онисиво Карим
|4
|0.13
|3.
|Озтунали Левин
|4
|0.13
|4.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0.09
|5.
|Брозински Даниэль
|2 (1)
|0.06
|6.
|Юсте Йерри
|2
|0.06
|7.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|8.
|Малонг Кунде
|2
|0.06
|9.
|Сцалай Адам
|1
|0.03
|10.
|Ньякат Мусса
|0
|0
|11.
|Латца Данни
|0
|0
|12.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|13.
|Баррейро Леандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эхизибуэ Кингсли
|5
|1
|2.
|Хектор Йонас
|6
|0
|3.
|Мере Хорхе
|4
|1
|4.
|Кордоба Джон
|5
|0
|5.
|Борнаув Себастьян
|5
|0
|6.
|Теродде Симон
|4
|0
|7.
|Дрекслер Доминик
|4
|0
|8.
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|9.
|Кайнц Флориан
|3
|0
|10.
|Ют Марк
|3
|0
|11.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|12.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|13.
|Хёгер Марко
|2
|0
|14.
|Скири Эйе
|2
|0
|15.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|16.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|17.
|Тилманн Ян
|2
|0
|18.
|Модест Антони
|1
|0
|19.
|Риссе Марсель
|1
|0
|20.
|Зобих Лассе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Эдимилсон
|5
|1
|2.
|Ньякат Мусса
|6
|0
|3.
|Юсте Йерри
|6
|0
|4.
|Баку Ридле
|4
|1
|5.
|Малонг Кунде
|5
|0
|6.
|Латца Данни
|4
|0
|7.
|Брозински Даниэль
|3
|0
|8.
|Онисиво Карим
|3
|0
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|10.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|11.
|Хак Александер
|2
|0
|12.
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|13.
|Брума Джеффри
|1
|0
|14.
|Максим Александру
|1
|0
|15.
|Кайсон Робин
|1
|0
|16.
|Озтунали Левин
|1
|0
|17.
|Центнер Робин
|1
|0
|18.
|Мвене Филипп
|1
|0
|19.
|Баррейро Леандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|Майнц
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =4 -8Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн
Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Кёльн 2:0 Байер Л Унион Берлин 2:0 Кёльн Кёльн 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Кёльн 0:0 ПЕК Зволле Кёльн 1:2 Хоффенхайм Фортуна 2:0 Кёльн
Майнц Последние 20 матчей: +8 =2 -10Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц Майнц 0:0 Шальке 04
Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц Майнц 3:1 Кёльн
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Майнц: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Майнц 0:0 Кёльн Бундеслига Майнц 0:3 Кёльн Товарищеские матчи Майнц 2:3 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Кёльн Кубок Майнц 4:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Майнц Бундеслига Кёльн 4:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Кёльн Бундеслига Майнц 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:1 Кёльн Кубок Кёльн 2:0 Майнц Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|73 - 26
|55
|2.
|Боруссия Д
|4:0 Заявка
|26
|16
|6
|4
|72 - 33
|54
|3.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|26
|14
|9
|3
|63 - 27
|51
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|49 - 30
|49
|5.
|Байер Л
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|45 - 30
|47
|6.
|Фрайбург
|1:1 Заявка
|26
|10
|7
|9
|35 - 36
|37
|7.
|Вольфсбург
|1:1 Заявка
|26
|9
|10
|7
|35 - 31
|37
|8.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|26
|9
|10
|7
|33 - 40
|37
|9.
|Хоффенхайм
|0:3 Заявка
|26
|10
|5
|11
|35 - 46
|35
|10.
|Кёльн
|Заявка
|25
|10
|2
|13
|39 - 45
|32
|11.
|Герта
|3:0 Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 48
|31
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 41
|30
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|24
|8
|4
|12
|38 - 41
|28
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|26
|7
|7
|12
|37 - 53
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|25
|8
|2
|15
|34 - 53
|26
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|27 - 50
|23
|17.
|Вердер
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|27 - 55
|18
|18.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|26
|4
|5
|17
|30 - 54
|17
Прогнозы на матч Кёльн - Майнц
Исход игры
Кёльн
71.2% (99)
Ничья
20.9% (29)
Майнц
7.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.03% (61)
Меньше
51.97% (66)
Обе команды забьют
Да
62.2% (79)
Нет
37.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
34.5% (48)
1:0 Кёльн
21.6% (30)
1:1 Ничья
14.4% (20)
2:0 Кёльн
7.9% (11)
1:2 Майнц
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:2 Кёльн
1.4% (2)
0:2 Майнц
1.4% (2)
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