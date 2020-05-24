Шальке 04
0:3
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
Аугсбург
0:1
6' ГолЛёвен Эдуард
8' Желтая карточкаВаргас Рубен
60' Желтая карточкаГруэсо Карлос
0:2
76' ГолСаренсен-Базее Ноа-Йоэль
0:3
90' ГолКордова Серхио
26
Сане
Салиф
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
23
Рихтер
Марко
29
Лёвен
Эдуард
16
Варгас
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Малик Тиау
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Моравек ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
0:1
8'
60'
76'
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.22
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.19
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.13
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|7.
|Кенни Джонджо
|1
|0.03
|8.
|Калиджиури Даниэль
|1
|0.03
|9.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|11.
|Матондо Рабби
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нидерлехнер Флориан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Макс Филипп
|7 (1)
|0.22
|3.
|Рихтер Марко
|4
|0.13
|4.
|Варгас Рубен
|4
|0.13
|5.
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.09
|6.
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|7.
|Едвай Тин
|2
|0.06
|8.
|Лёвен Эдуард
|2
|0.06
|9.
|Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|10.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|11.
|Байер Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Хан Андре
|1
|0.03
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|14.
|Хедира Рани
|0
|0
|15.
|Моравек Ян
|0
|0
|16.
|Лихтштайнер Штефан
|0
|0
|17.
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|18.
|Валентин Мадс
|0
|0
|19.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|2.
|Сане Салиф
|4
|0
|3.
|Маскарель Омар
|4
|0
|4.
|Кенни Джонджо
|4
|0
|5.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|6.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|7.
|Арит Амин
|3
|0
|8.
|Нюбель Александр
|1
|1
|9.
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|2
|0
|11.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|12.
|Настасич Матия
|2
|0
|13.
|Раман Бенито
|2
|0
|14.
|Сердар Суат
|2
|0
|15.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|16.
|Кабак Озан
|1
|0
|17.
|Матондо Рабби
|1
|0
|18.
|Тодибо Жан-Клер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Варгас Рубен
|8
|0
|2.
|Хедира Рани
|7
|0
|3.
|Лихтштайнер Штефан
|4
|1
|4.
|Байер Даниэль
|5
|0
|5.
|Хан Андре
|3
|1
|6.
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|7.
|Макс Филипп
|4
|0
|8.
|Едвай Тин
|4
|0
|9.
|Коубек Томаш
|2
|0
|10.
|Рихтер Марко
|2
|0
|11.
|Моравек Ян
|1
|0
|12.
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|13.
|Шибер Юлиан
|1
|0
|14.
|Сухи Марек
|1
|0
|15.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|16.
|Фрамбергер Рафаэль
|1
|0
|17.
|Груэсо Карлос
|1
|0
|18.
|Удуохаи Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|30% (9)
|Аугсбург
|15.79% (6)
|5.26% (2)
|26.32% (10)
|26.32% (10)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =7 -7Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург
Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта Бавария-2 1:4 Аугсбург Падерборн 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Шальке 04
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 1
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 10
Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Шальке 04 0:3 Аугсбург
Исход игры
Шальке 04
90.5% (124)
Ничья
6.6% (9)
Аугсбург
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.63% (77)
Меньше
39.37% (50)
Обе команды забьют
Да
66.14% (84)
Нет
33.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
51.1% (70)
1:0 Шальке 04
16.8% (23)
2:0 Шальке 04
13.1% (18)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Шальке 04
2.2% (3)
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