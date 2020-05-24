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Шальке 04
0:3
Конец матча

Стадион:
Аугсбург
0'
0:1
6' Гол
Лёвен Эдуард
8' Желтая карточка
Варгас Рубен
60' Желтая карточка
Груэсо Карлос
0:2
76' Гол
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
0:3
90' Гол
Кордова Серхио
90'+4
23
Шуберт
Маркус
20
Кенни
Джонджо
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
24
Ощипка
Бастиан
2
Маккенни
Уэстон
18
Калиджиури
Даниэль
8
Сердар
Суат
28
Шёпф
Алессандро
11
Грегорич
Михаэль
14
Матондо
Рабби
1
Луте
Андреас
32
Фрамбергер
Рафаэль
18
Едвай
Тин
19
Удуохаи
Феликс
31
Макс
Филипп
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
23
Рихтер
Марко
29
Лёвен
Эдуард
16
Варгас
Рубен
7
Нидерлехнер
Флориан
Шальке 04
4-1-2-1-2
Аугсбург
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Лёвен Эдуард
8'
 
Варгас Рубен
56'
Кутуджу Ахмед
Сердар Суат
 
59'
 
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Варгас Рубен
60'
 
Груэсо Карлос
70'
 
Моравек Ян
Лёвен Эдуард
74'
Мерджан Левент
Маккенни Уэстон
 
76'
0:2
Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
76'
Бурджеллаб Нассим
Калиджиури Даниэль
 
76'
Раман Бенито
Матондо Рабби
 
83'
 
Оксфорд Рис
Груэсо Карлос
83'
 
Кордова Серхио
Нидерлехнер Флориан
90'
0:3
Кордова Серхио

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.22
2. Арит Амин 6 (1) 0.19
3. Раман Бенито 4 0.13
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Сане Салиф 2 0.06
7. Кенни Джонджо 1 0.03
8. Калиджиури Даниэль 1 0.03
9. Грегорич Михаэль 1 0.03
10. Маккенни Уэстон 1 0.03
11. Матондо Рабби 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нидерлехнер Флориан 11 (1) 0.34
2. Макс Филипп 7 (1) 0.22
3. Рихтер Марко 4 0.13
4. Варгас Рубен 4 0.13
5. Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.09
6. Кордова Серхио 2 0.06
7. Едвай Тин 2 0.06
8. Лёвен Эдуард 2 0.06
9. Йенсен Фредрик 1 0.03
10. Иаго Лопес 1 0.03
11. Байер Даниэль 1 0.03
12. Хан Андре 1 0.03
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
14. Хедира Рани 0 0
15. Моравек Ян 0 0
16. Лихтштайнер Штефан 0 0
17. Гоувелеув Джеффри 0 0
18. Валентин Мадс 0 0
19. Фрамбергер Рафаэль 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Калиджиури Даниэль 4 0
2. Сане Салиф 4 0
3. Маскарель Омар 4 0
4. Кенни Джонджо 4 0
5. Маккенни Уэстон 4 0
6. Шёпф Алессандро 3 0
7. Арит Амин 3 0
8. Нюбель Александр 1 1
9. Бургшталлер Гвидо 2 0
10. Ощипка Бастиан 2 0
11. Стамбули Бенжамин 2 0
12. Настасич Матия 2 0
13. Раман Бенито 2 0
14. Сердар Суат 2 0
15. Кутуджу Ахмед 2 0
16. Кабак Озан 1 0
17. Матондо Рабби 1 0
18. Тодибо Жан-Клер 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Варгас Рубен 8 0
2. Хедира Рани 7 0
3. Лихтштайнер Штефан 4 1
4. Байер Даниэль 5 0
5. Хан Андре 3 1
6. Гоувелеув Джеффри 4 0
7. Макс Филипп 4 0
8. Едвай Тин 4 0
9. Коубек Томаш 2 0
10. Рихтер Марко 2 0
11. Моравек Ян 1 0
12. Финнбогасон Альфред 1 0
13. Шибер Юлиан 1 0
14. Сухи Марек 1 0
15. Нидерлехнер Флориан 1 0
16. Фрамбергер Рафаэль 1 0
17. Груэсо Карлос 1 0
18. Удуохаи Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 13.33% (4) 16.67% (5) 23.33% (7) 16.67% (5) 30% (9)
 Аугсбург 15.79% (6) 5.26% (2) 26.32% (10) 26.32% (10) 10.53% (4) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден Шальке 04 2:2 Фрайбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 2:1 Унион Берлин Вердер 1:2 Шальке 04 Шальке 04 3:3 Фортуна
Аугсбург Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург
Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна Хоффенхайм 2:4 Аугсбург Аугсбург 2:1 Майнц Кёльн 1:1 Аугсбург Аугсбург 4:0 Герта Бавария-2 1:4 Аугсбург Падерборн 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Шальке 04

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 1
Аугсбург: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 10
Аугсбург 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига
Шальке 04 3:2 Аугсбург Бундеслига Шальке 04 3:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:1 Шальке 04 Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:3 Аугсбург

Исход игры
Шальке 04
90.5% (124)
Ничья
6.6% (9)
Аугсбург
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.63% (77)
Меньше
39.37% (50)
Обе команды забьют
Да
66.14% (84)
Нет
33.86% (43)
Популярный счёт
2:1 Шальке 04
51.1% (70)
1:0 Шальке 04
16.8% (23)
2:0 Шальке 04
13.1% (18)
1:1 Ничья
5.8% (8)
3:1 Шальке 04
2.2% (3)
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