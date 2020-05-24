Второй тайм

94' Аугсбург заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Мерджан Левент ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

91' Едвай Тин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Г О О О О Л - Кордова Серхио забивает!

91' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кордова Серхио , обходя своих соперников

90' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Луте Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Моравек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Кенни Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Макс Филипп пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

84' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Аугсбург

83' Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Аугсбург

81' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Груэсо Карлос получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Груэсо Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

76' Кенни Джонджо ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

75' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Выглядело как неплохой момент. Рихтер Марко из команды Аугсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

74' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' После штрафного удара,который нанес Макс Филипп мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

67' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Аугсбург

63' Калиджиури Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

63' Нидерлехнер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Хорошая попытка от Рихтер Марко , был неплохой удар, но вратарь спас

61' Ощипка Бастиан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

61' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Груэсо Карлос - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Варгас Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Варгас Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Сердар Суат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Сердар Суат получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Хорошая попытка от Нидерлехнер Флориан , был неплохой удар, но вратарь спас

50' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Аугсбург

48' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля