Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Майнц

45' Как она упустила момент!?! Нкунку Кристофер имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

45' Кампль Кевин разрезает оборону соперника отличным пасом

44' Баку Ридле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Нкунку Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Лаймер Конрад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Забитцер Марсель изменил счет на табло!

36' Майнц имеет хороший шанс забить.

36' Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Вернер Тимо получил желтую карточку от судьи

34' Удар от ворот произведет Майнц

33' Как она упустила момент!?! Поульсен Юссуф имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

32' Удар от ворот произведет Майнц

32' Хальстенберг Марсель решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Брума Джеффри получил желтую карточку от судьи

28' Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Хорошо играет на выходе Мюллер Флориан - мяч в ее руках

26' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Малонг Кунде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Малонг Кунде - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Поульсен Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Забитцер Марсель получает желтую карточку за неспортивное поведение

12' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!

10' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Фернандес Эдимилсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Поульсен Юссуф наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

6' Удар от ворот произведет Майнц

5' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Майнц

3' Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля