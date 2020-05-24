Майнц
0:5
Конец матча
Стадион: Опель-Арена
РБ Лейпциг
0:1
11' ГолВернер Тимо
13' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
17' Желтая карточкаЮпамекано Део
20' Желтая карточкаМалонг Кунде
0:2
23' ГолПоульсен Юссуф
31' Желтая карточкаБрума Джеффри
35' Желтая карточкаВернер Тимо
0:3
36' ГолЗабитцер Марсель
0:4
48' ГолВернер Тимо
0:5
75' ГолВернер Тимо
79' Желтая карточкаЮсте Йерри
19
Ньякат
Мусса
34
Баку
Ридле
14
Малонг
Кунде
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Малонг КундеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Байерлорцер Ахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
-
14 Адамс ТайлерЗащитник
- Защитник
-
21 Шик ПатрикПолузащитник
-
19 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:1
13'
17'
20'
23'
31'
35'
36'
48'
0:4
75'
0:5
79'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайсон Робин
|12 (1)
|0.38
|2.
|Онисиво Карим
|4
|0.13
|3.
|Озтунали Левин
|4
|0.13
|4.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0.09
|5.
|Малонг Кунде
|3
|0.09
|6.
|Брозински Даниэль
|2 (1)
|0.06
|7.
|Юсте Йерри
|2
|0.06
|8.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0.06
|9.
|Сцалай Адам
|1
|0.03
|10.
|Авонийи Тайво
|1
|0.03
|11.
|Ньякат Мусса
|0
|0
|12.
|Латца Данни
|0
|0
|13.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|14.
|Баррейро Леандро
|0
|0
|15.
|Баку Ридле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|24 (3)
|0.75
|2.
|Забитцер Марсель
|9
|0.28
|3.
|Шик Патрик
|7
|0.22
|4.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.16
|5.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.16
|6.
|Нкунку Кристофер
|4
|0.13
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|9.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|10.
|Клостерманн Лукас
|2
|0.06
|11.
|Кампль Кевин
|1
|0.03
|12.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|15.
|Ольмо Дани
|0
|0
|16.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Юсте Йерри
|7
|0
|2.
|Фернандес Эдимилсон
|5
|1
|3.
|Ньякат Мусса
|6
|0
|4.
|Малонг Кунде
|6
|0
|5.
|Баку Ридле
|4
|1
|6.
|Латца Данни
|4
|0
|7.
|Брозински Даниэль
|3
|0
|8.
|Онисиво Карим
|3
|0
|9.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|10.
|Матета Жан-Филипп
|1
|1
|11.
|Брума Джеффри
|2
|0
|12.
|Хак Александер
|2
|0
|13.
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0
|14.
|Аарон Мартин
|1
|0
|15.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|16.
|Максим Александру
|1
|0
|17.
|Кайсон Робин
|1
|0
|18.
|Озтунали Левин
|1
|0
|19.
|Центнер Робин
|1
|0
|20.
|Мвене Филипп
|1
|0
|21.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|6
|0
|3.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|4.
|Вернер Тимо
|4
|0
|5.
|Хальстенберг Марсель
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|8.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|9.
|Шик Патрик
|2
|0
|10.
|Конате Ибраима
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|12.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|13.
|Ольмо Дани
|1
|0
|14.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|20% (6)
|6.67% (2)
|20% (6)
|20% (6)
|РБ Лейпциг
|13.85% (9)
|9.23% (6)
|23.08% (15)
|20% (13)
|7.69% (5)
|26.15% (17)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц
Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн
Последние игры между собой
Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|80 - 28
|61
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|17
|6
|4
|74 - 33
|57
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|68 - 27
|54
|4.
|Байер Л
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 32
|53
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|16
|4
|7
|53 - 34
|52
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|36 - 33
|39
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|35 - 37
|37
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|33 - 43
|37
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|36 - 47
|36
|10.
|Кёльн
|Заявка
|27
|10
|4
|13
|43 - 49
|34
|11.
|Герта
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|39 - 48
|34
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|9
|3
|15
|32 - 47
|30
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|40 - 54
|30
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|41 - 49
|28
|15.
|Майнц
|Заявка
|27
|8
|3
|16
|36 - 60
|27
|16.
|Фортуна
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|29 - 52
|24
|17.
|Вердер
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|29 - 59
|21
|18.
|Падерборн
|Заявка
|27
|4
|6
|17
|31 - 55
|18
Прогнозы на матч Майнц 0:5 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
3% (4)
Ничья
10.4% (14)
РБ Лейпциг
86.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
71.88% (92)
Меньше
28.13% (36)
Обе команды забьют
Да
77.34% (99)
Нет
22.66% (29)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.1% (65)
1:3 РБ Лейпциг
14.1% (19)
0:2 РБ Лейпциг
10.4% (14)
0:1 РБ Лейпциг
8.1% (11)
1:1 Ничья
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
0:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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