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Майнц
0:5
Конец матча

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
11' Гол
Вернер Тимо
13' Желтая карточка
Забитцер Марсель
17' Желтая карточка
Юпамекано Део
20' Желтая карточка
Малонг Кунде
0:2
23' Гол
Поульсен Юссуф
31' Желтая карточка
Брума Джеффри
35' Желтая карточка
Вернер Тимо
0:3
36' Гол
Забитцер Марсель
0:4
48' Гол
Вернер Тимо
0:5
75' Гол
Вернер Тимо
79' Желтая карточка
Юсте Йерри
90'+1
1
Мюллер
Флориан
4
Юсте
Йерри
13
Брума
Джеффри
19
Ньякат
Мусса
34
Баку
Ридле
20
Фернандес
Эдимилсон
14
Малонг
Кунде
3
Аарон
Мартин
5
Бутьюс
Жан-Поль
21
Онисиво
Карим
7
Кайсон
Робин
1
Гулач
Петер
27
Лаймер
Конрад
16
Клостерманн
Лукас
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
7
Забитцер
Марсель
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
11
Вернер
Тимо
Майнц
3-4-1-2
РБ Лейпциг
4-2-2-2

Ход матча

11'
0:1
Вернер Тимо
(Лаймер Конрад)
13'
 
Забитцер Марсель
17'
 
Юпамекано Део
20'
Малонг Кунде
 
23'
0:2
Поульсен Юссуф
(Забитцер Марсель)
31'
Брума Джеффри
 
35'
 
Вернер Тимо
36'
0:3
Забитцер Марсель
(Поульсен Юссуф)
42'
 
Мукиэле Норди
Лаймер Конрад
46'
Матета Жан-Филипп
Брума Джеффри
 
48'
0:4
Вернер Тимо
(Кампль Кевин)
60'
 
Орбан Вилли
Юпамекано Део
60'
 
Адамс Тайлер
Забитцер Марсель
61'
Баррейро Леандро
Малонг Кунде
 
61'
Авонийи Тайво
Бутьюс Жан-Поль
 
70'
 
Вольф Ханнес
Кампль Кевин
70'
 
Лукмен Адемола
Нкунку Кристофер
74'
Озтунали Левин
Онисиво Карим
 
74'
Латца Данни
Фернандес Эдимилсон
 
75'
0:5
Вернер Тимо
(Поульсен Юссуф)
79'
Юсте Йерри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайсон Робин 12 (1) 0.38
2. Онисиво Карим 4 0.13
3. Озтунали Левин 4 0.13
4. Бутьюс Жан-Поль 3 0.09
5. Малонг Кунде 3 0.09
6. Брозински Даниэль 2 (1) 0.06
7. Юсте Йерри 2 0.06
8. Матета Жан-Филипп 2 0.06
9. Сцалай Адам 1 0.03
10. Авонийи Тайво 1 0.03
11. Ньякат Мусса 0 0
12. Латца Данни 0 0
13. Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
14. Баррейро Леандро 0 0
15. Баку Ридле 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 24 (3) 0.75
2. Забитцер Марсель 9 0.28
3. Шик Патрик 7 0.22
4. Поульсен Юссуф 5 0.16
5. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.16
6. Нкунку Кристофер 4 0.13
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Мукиэле Норди 3 0.09
9. Лаймер Конрад 2 0.06
10. Клостерманн Лукас 2 0.06
11. Кампль Кевин 1 0.03
12. Орбан Вилли 1 0.03
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Сараччи Марсело 1 0.03
15. Ольмо Дани 0 0
16. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Юсте Йерри 7 0
2. Фернандес Эдимилсон 5 1
3. Ньякат Мусса 6 0
4. Малонг Кунде 6 0
5. Баку Ридле 4 1
6. Латца Данни 4 0
7. Брозински Даниэль 3 0
8. Онисиво Карим 3 0
9. Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
10. Матета Жан-Филипп 1 1
11. Брума Джеффри 2 0
12. Хак Александер 2 0
13. Бутьюс Жан-Поль 2 0
14. Аарон Мартин 1 0
15. Чжи Дон-Вонь 1 0
16. Максим Александру 1 0
17. Кайсон Робин 1 0
18. Озтунали Левин 1 0
19. Центнер Робин 1 0
20. Мвене Филипп 1 0
21. Баррейро Леандро 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 6 0
3. Забитцер Марсель 4 0
4. Вернер Тимо 4 0
5. Хальстенберг Марсель 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Ильзанкер Штефан 2 0
8. Поульсен Юссуф 2 0
9. Шик Патрик 2 0
10. Конате Ибраима 2 0
11. Нкунку Кристофер 1 0
12. Сараччи Марсело 1 0
13. Ольмо Дани 1 0
14. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6) 20% (6)
 РБ Лейпциг 13.85% (9) 9.23% (6) 23.08% (15) 20% (13) 7.69% (5) 26.15% (17)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кёльн 2:2 Майнц Майнц 1:1 Фортуна Майнц 2:0 Падерборн Вольфсбург 4:0 Майнц
Майнц 0:0 Шальке 04 Герта 1:3 Майнц Майнц 1:3 Бавария Боруссия М 3:1 Майнц Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия Д 0:2 Майнц Майнц 2:3 Эммен Майнц 0:1 Байер Л Вердер 0:5 Майнц Майнц 0:4 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Майнц Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:5 Майнц Майнц 2:1 Дармштадт Майнц 2:3 Унион Берлин РБ Лейпциг 8:0 Майнц
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн

Последние игры между собой

Майнц: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
РБ Лейпциг 8:0 Майнц Бундеслига Майнц 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 4:1 Майнц Бундеслига Майнц 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:2 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Майнц Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 19 4 4 80 - 28 61
2. Боруссия Д Заявка 27 17 6 4 74 - 33 57
3. РБ Лейпциг Заявка 27 15 9 3 68 - 27 54
4. Байер Л Заявка 27 16 5 6 52 - 32 53
5. Боруссия М Заявка 27 16 4 7 53 - 34 52
6. Вольфсбург Заявка 27 10 9 8 36 - 33 39
7. Фрайбург Заявка 27 10 7 10 35 - 37 37
8. Шальке 04 Заявка 27 9 10 8 33 - 43 37
9. Хоффенхайм Заявка 27 10 6 11 36 - 47 36
10. Кёльн Заявка 27 10 4 13 43 - 49 34
11. Герта Заявка 27 9 7 11 39 - 48 34
12. Унион Берлин Заявка 27 9 3 15 32 - 47 30
13. Аугсбург Заявка 27 8 6 13 40 - 54 30
14. Айнтрахт Фр Заявка 26 8 4 14 41 - 49 28
15. Майнц Заявка 27 8 3 16 36 - 60 27
16. Фортуна Заявка 27 5 9 13 29 - 52 24
17. Вердер Заявка 26 5 6 15 29 - 59 21
18. Падерборн Заявка 27 4 6 17 31 - 55 18
Новости матча
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  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости

Прогнозы на матч Майнц 0:5 РБ Лейпциг

Исход игры
Майнц
3% (4)
Ничья
10.4% (14)
РБ Лейпциг
86.7% (117)
Тотал 2.5
Больше
71.88% (92)
Меньше
28.13% (36)
Обе команды забьют
Да
77.34% (99)
Нет
22.66% (29)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
48.1% (65)
1:3 РБ Лейпциг
14.1% (19)
0:2 РБ Лейпциг
10.4% (14)
0:1 РБ Лейпциг
8.1% (11)
1:1 Ничья
6.7% (9)
2:2 Ничья
3% (4)
0:3 РБ Лейпциг
1.5% (2)
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