Второй тайм

98' Обе команды могли выиграть сегодня, но Атлетик Б вырывает победу

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Весга Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

95' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вильялибре Асьер и попал в перекладину!

91' После штрафного удара,который нанес Фекир Набиль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи

90' Гарсия Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Выглядело как неплохой момент. Капа Андер из команды Атлетик Б закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

86' ОНА ПРОМАХНУЛАСЬ - Каналес Серхио бьет пенальти, но удар идет мимо

84' Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи

84' После проверки VAR судья изменил решение - Бетис пробьет пенальти!

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

83' Фекир Набиль была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!

83' Морено Алекс из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Манди Аисса из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Эмерсон Жуниор из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

78' Матч возобновлен

77' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

76' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!

74' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Капа Андер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

70' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Капа Андер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гарсия Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Хорошо играет на выходе Унай Симон - мяч в ее руках

65' Удар от ворот произведет Бетис

65' Гарсия Дани пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

65' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Удар от ворот произведет Бетис

60' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гарсия Рауль и попал в каркас ворот!

59' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

51' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Гуардадо Андрес из команды Бетис пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Бетис

48' Удар от ворот произведет Бетис

47' Кордоба Иньиго пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

47' Игрок команды Атлетик Б отправляет мяч за спину защитников.

47' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля