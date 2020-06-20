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Атлетик Б
1:0
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
1:0
7' Гол
Иньиго Мартинес
14' Желтая карточка
Юри Берчиче
36' Желтая карточка
Муньяин Икер
84' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
1:0
86' Не забитый пенальти
Каналес Серхио
90' Желтая карточка
Гарсия Дани
90'+8
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
22
Гарсия
Рауль
14
Гарсия
Дани
8
Лопес
Унаи
11
Кордоба
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
6
Педраса
Альфонсо
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
8
Фекир
Набиль
9
Иглесиас
Борха
20
Лаинес
Диего
Атлетик Б
4-4-2
Бетис
4-3-3

Ход матча

7'
Иньиго Мартинес
(Кордоба Иньиго)
1:0
14'
Юри Берчиче
 
36'
Муньяин Икер
 
56'
 
Тельо Кристиан
Лаинес Диего
56'
 
Морено Алекс
Гуардадо Андрес
70'
 
Морон Лорен
Иглесиас Борха
70'
 
Аленья Карлес
Педраса Альфонсо
74'
Весга Микель
Муньяин Икер
 
84'
Иньиго Мартинес
 
86'
1:0
Каналес Серхио
86'
 
Хуанми Мигель
Гидо Родригес
87'
Сансет Ойян
Лопес Унаи
 
90'
Гарсия Дани
 
90'
Де Маркос Оскар
Гарсия Рауль
 
90'
Баленсиага Микель
Юри Берчиче
 
90'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 10 (6) 0.26
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 2 0.05
5. Юри Берчиче 2 0.05
6. Вильялибре Асьер 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Адурис Ариц 1 0.03
11. Кодро Кенан 1 0.03
12. Гарсия Дани 0 0
13. Лекуе Иньиго 0 0
14. Сансет Ойян 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 5 (3) 0.13
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 2 0.05
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Сидней 1 0.03
10. Морено Алекс 0 0
11. Гуардадо Андрес 0 0
12. Барраган Антонио 0 0
13. Феддал Зу 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 10 0
2. Иньиго Мартинес 9 0
3. Гарсия Рауль 8 0
4. Гарсия Дани 8 0
5. Лопес Унаи 6 0
6. Юри Берчиче 5 0
7. Нуньес Унай 5 0
8. Кордоба Иньиго 4 0
9. Муньяин Икер 2 1
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Сансет Ойян 1 0
18. Unai Vencedor 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 6 2
2. Гуардадо Андрес 9 0
3. Эмерсон Жуниор 9 0
4. Манди Аисса 8 0
5. Фекир Набиль 6 1
6. Бартра Марк 6 0
7. Карвалью Вилльям 4 1
8. Роблес Жоэль 3 1
9. Каналес Серхио 4 0
10. Хоакин Санчес 4 0
11. Морон Лорен 2 1
12. Гонсалес Эдгар 3 0
13. Морено Алекс 3 0
14. Иглесиас Борха 1 1
15. Барраган Антонио 2 0
16. Гарсия Хави 2 0
17. Педраса Альфонсо 2 0
18. Каптум Вилфрид 1 0
19. Гидо Родригес 1 0
20. Аленья Карлес 1 0
21. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 25.81% (8) 16.13% (5) 16.13% (5) 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7)
 Бетис 25.71% (9) 11.43% (4) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Сельта Сестао 0:4 Атлетик Б Севилья 1:1 Атлетик Б Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Интерсити 0:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Эйбар
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис
Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М Антониано 0:4 Бетис Эспаньол 2:2 Бетис Бетис 3:2 Атлетик Б Мальорка 1:2 Бетис Бетис 2:1 Валенсия Бетис 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Бетис: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера
Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:3 Бетис Примера Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 31 65
2. Реал Мадрид Заявка 29 18 8 3 55 - 20 62
3. Севилья Заявка 30 14 10 6 42 - 30 52
4. Атлетико М 0:0 Заявка 30 12 14 4 37 - 22 50
5. Хетафе Заявка 30 13 9 8 39 - 28 48
6. Реал Сосьедад Заявка 29 14 5 10 46 - 36 47
7. Вильярреал Заявка 30 14 5 11 47 - 38 47
8. Валенсия Заявка 29 11 10 8 39 - 43 43
9. Гранада Заявка 30 12 6 12 37 - 36 42
10. Атлетик Б Заявка 30 10 12 8 33 - 26 42
11. Леванте Заявка 30 11 5 14 37 - 43 38
12. Алавес Заявка 29 9 8 12 31 - 39 35
13. Осасуна Заявка 29 8 11 10 35 - 44 35
14. Бетис Заявка 30 8 10 12 40 - 48 34
15. Вальядолид 0:0 Заявка 30 7 13 10 25 - 34 34
16. Эйбар Заявка 30 7 8 15 31 - 47 29
17. Сельта Заявка 29 5 12 12 22 - 35 27
18. Мальорка Заявка 30 7 5 18 29 - 50 26
19. Леганес Заявка 30 5 9 16 23 - 44 24
20. Эспаньол Заявка 30 5 9 16 26 - 49 24
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Атлетик Б 86.9% (126)
X 9.7% (14)
Бетис 3.4% (5)
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Новости

Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Бетис

Исход игры
Атлетик Б
86.9% (126)
Ничья
9.7% (14)
Бетис
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
52.9% (73)
Нет
47.1% (65)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
37.2% (54)
1:0 Атлетик Б
31% (45)
2:0 Атлетик Б
11% (16)
1:1 Ничья
7.6% (11)
3:1 Атлетик Б
2.1% (3)
0:1 Бетис
2.1% (3)
1:2 Бетис
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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